5 територій в обмін на мир: що і чому пропонує посланець Трампа для України

Заява спецпредставника Трампа Віткоффа про те, що Росія претендує на 5 регіонів України, як умову для укладання миру, викликала негативну реакцію у суспільстві. Відповів уже й президент Зеленський. Фокус із політологами розбирав, що приховує за собою нова дипломатична ініціатива США.

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У вівторок, 15 квітня представники Демократичної партії представили в Конгресі США законопроект, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити більш жорсткі санкції проти РФ, повідомляє Reuters. За словами поінформованих джерел агентства, даний законопроект є спробою тиску на Білий дім з тим, аби він зайняв більш чіткішу лінію на боці Києва, оскільки Трамп здійснює примирливу позицію щодо Москви і це викликає "зростаючу стурбованість у Конгресі".

Чому Трамп каже, що російсько-українська війна не його

Між тим сам Трамп перед початком зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле у понеділок, 14 квітня підтвердив, що поставив дедлайн для Путіна щодо припинення вогню. Точної дати він не назвав, пославшись на "дипломатичну чутливість" питання. При цьому Трамп уточнив, що вже ближчим часом очікує на "дуже гарні пропозиції" про припинення бойових дій між Україною та Росією.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Вашингтон розраховує укласти мирну угоду до 20 квітня — дня православного та католицького Великодня, або ж до 30 квітня з нагоди 100 днів із вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Експерт вважає, що Дональд Трамп готовий підігрувати Путіну "необмежену кількість часу" Фото: Getty Images

Що говорив Трамп про Україну

Путін навіть не згадував про війну проти України, а він (Джо Байден — ред.) міг зупинити війну, знизивши ціни на нафту, але не зробив цього. І що тепер робити? У нас є країна, яка втратила 25% своєї території і найкращі місця, де вбито мільйони людей… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити. І я думаю, що ми зробимо хорошу роботу. Я сподіваюся, що ми це зробимо (понеділок, 14 квітня).

Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу розпочатися. Існувало так багато способів запобігти її початку. Але це в минулому. Тепер ми повинні зробити так, щоб це припинилося, і якнайшвидше. Я старанно працюю над тим, щоб зупинити смерть і руйнування (понеділок, 14 квітня).

Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть розвиватися добре, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути, і ми побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре (неділя, 13 квітня).

Занадто багато людей гине, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні — війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом! Росія повинна ворушитися! (п’ятниця, 11 квітня).

Як оточення Трампа розділилося на табори в питанні російсько-української війни

Кілька радників Трампа закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії, пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформованих співрозмовників з Білого дому. За інформацією видання, до цієї групи входять державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог. "Вони радять бути обережнішими у переговорах з Путіним та зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки від Києва. Однак Трамп наразі більше схиляється до думки іншого спецпредставника США — Стіва Віткоффа, який після двох зустрічей з Путіним, вважає, що той дійсно прагне миру.

"Навіть ті радники Трампа, які виступають за жорсткіші дії проти РФ, підтримують його прагнення зупинити війну. Проте ракетний удар Росії у неділю, 13 квітня, який забрав життя 35 людей і поранив ще 100 у Сумах, лише підсилив розбіжності в команді Трампа", — констатує WSJ.

Якщо говорити про пана Віткоффа, то варто зауважити, що останнім часом він виступає з досить резонансними заявами щодо окупованих територій України, заявляючи, зокрема, що саме вони — "головне питання" у контексті вирішення російсько-української війни. Апелюючи до своєї зустрічі з Путіним на минулому тижні, Віткофф зазначив, що ключ до загальної мирної угоди обертається довкола "цих п’яти територій".

Спецпосланець і близький друг Трампа не став називати ці території, але в нещодавньому інтерв’ю Такеру Карлсону він, зазначивши, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є чотири регіони", додав, що йдеться про Донбас, Крим, Луганськ "і ще два інших".

15 квітня президент Зеленський відреагував на ці "пропозиції" i заявив, що "Віткофф обговорює питання поза свою компетенцією".

Розповідаючи про свої перемовини з Путіним Стів Віткофф окремо наголосив, що Україна не може приєднатися до НАТО, але наразі тривають обговорення відносно можливого поширення на Київ принципу колективної оборони, передбаченого п’ятою статтею Альянсу.

Чи справді Трамп готовий підігрувати Путіну необмежену кількість часу

Політолог, співвласник міжнародної комунікаційної агенції Good Politic Максим Джигун у розмові з Фокусом висловив "глибоке переконання" у тому, що жодних рухів в плані поширення на Україну 5-ї статті НАТО не буде, як і не буде взагалі жодних гарантій у разі досягнення мирних домовленостей з боку Північноатлантичного Альянсу. "Ми бачимо зараз риторику генсека НАТО пана Рютте, який фактично зі шкіри лізе з тим, аби продемонструвати свою відданість не завжди конструктивному американському президенту. Згадалася його нещодавня зустріч з президентом США у Білому домі, коли Трамп, стоячи поруч з лідером НАТО заявив, що вони муситимуть вторгнутися до Гренландії – території країни-члена Альянсу. Рютте тоді хоч і не став піддакувати, але й не сказав нічого всупереч. Тобто, зараз всередині НАТО склався консенсус, який полягає в тому, що будь-яка конфронтація з Трампом — це питання спроможності подальшого існування НАТО, як інституції і навіть гіпотетичних шансів на підтримку з боку США у разі розширення російської агресії", — зазначив експерт.

Максим Джигун переконаний, що про вступ України до НАТО і можливість застосування натівських військ у разі нападу РФ на розташовані в Україні контингенти окремих країн Альянсу говорити не доводиться: "На мій погляд, з цим вже всі змирилися, включно з найбільшими прихильниками України в блоці, такими, як Франція чи Великобританія. Втім, думаю, можемо говорити про якесь обмежене залучення окремих країн блоку — під власний ризик. Тому, те, що такі дискусії, до яких залучені найсильніші гравці Європи ведеться, вселяє певний оптимізм, навіть при тому, США тут не надаватимуть якоїсь вагомої підтримки".

Коментуючи ж позицію США щодо процесу мирного врегулювання, Максим Джигун зауважив: "І адміністрація США, і пан Віткофф, який, фактично перетворюючись на агента російського впливу, заявляє про територіальні поступки України, знаходяться в полоні рос пропаганди. Знаєте, настільки відірватися від реальності і не бачити, як Кремль, говорячи лексикою російських КДБістів, намагається їх "розвести" — ну, це точно про підігрування Путіну з його забаганками щодо окупованих територій".

Політолог вважає, що Дональд Трамп готовий підігрувати Путіну "необмежену кількість часу". "Це відбуватиметься рівно до того моменту, поки Росія не здійснить таку провокацію, такий плювок в обличчя американців, що Трамп з електоральної точки зору буде змушений реагувати відносно РФ жорсткіше",- підсумував Максим Джигун.

Чи дійсно заяви Віткоффа про 5-ту статтю НАТО для України є блефом

В той же час політолог Віктор Небоженко у розмові з Фокусом акцентував: "Слід розуміти, що Віткофф, який після візиту в Росію почав розповідати про те, що ключ до миру — це 5 окупованих територій України, думає в першу чергу про гроші, а не про дипломатію. Його, як власне і Трампа, передусім цікавить підписання ресурсної угоди, згідно з якою вся Україна в економічному сенсі повністю дістанеться США. А Путіну це дуже не подобається, оскільки він хоче, щоб 5 областей, точніше, 4 області плюс Крим, належали йому політично і економічно також. А це вже не подобається Трампу, тому що ті рідкоземи, на які він розраховує, розташовані якраз на окупованих територіях. Тобто, тут є конфлікт між Трампом і Путіним".

Віткофф, говорячи про 5-ту статтю НАТО, "блефує, як це зазвичай прийнято у нью-йоркських забудовників", — зазначає експерт Фото: Getty Images

Коментуючи мирні зусилля адміністрації Трампа, експерт наголосив, що президенту США необхідні швидкі рішення: "Невдовзі 100 днів Трампа в Білому домі і він поспішає. Путін своєю чергою теж поспішає, бо йому до 9 травня потрібні якісь результати. Але ситуація зараз тупикова і в них нічого не вийде, ось побачите. Тобто, Віткофф не подарує Путіну 5 областей України, а в Трампа не має сил і важелів змусити Зеленського здатися, які б там санкції проти Єрмака він не погрожував ввести".

Коли Трамп змушений буде визнати, що ситуація зайшла в глухий кут, підкреслює Віктор Небоженко, в гру намагатимуться вступити окремі країни-члени НАТО. Втім, зауважує політолог, про застосування 5-ї статті Альянсу йтися апріорі не може, оскільки проти цього виступатимуть щонайменше Угорщина та Словаччина, тоді як усі рішення в блоці ухвалюються шляхом колективного консенсусу. Взагалі, наголошує експерт, говорити про якусь значущу роль Північноатлантичного Альянсу в російсько-українській війні, в умовах "коли сам блок глибоко і важко хворий", не доводиться. В даному контексті політолог констатував, що пан Віткофф, говорячи про 5-ту статтю НАТО, "блефує, як це зазвичай прийнято у нью-йоркських забудовників".

"Нагадаю, що однією з перших країн, які вступили до НАТО була маленька, але горда Данія. І саме зараз друзі Віткоффа відбирають у Данії Гренландію. Яке ж це тоді НАТО, коли одна країна-член Альянсу намагається відібрати територію в іншої країни НАТО? Тобто, в тому НАТО всередині зараз такий бардак, що їм ми поміж собою розібратися, не те, що гарантувати щось там Україні", — резюмує Віктор Небоженко. На переконання експерта, публічні заяви Віткоффа про НАТО і 5 областей України є, по-перше, несерйозними, а по-друге, нереалістичними з точки зору практичної реалізації.