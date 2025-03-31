Чому Трамп хоче Гренландію: Похмура таємниця проєкту "Крижаний черв'як"

Білий дім агресивно хоче Гренландію. Дональд Трамп навіть заявив, що не виключає "анексію", і це бажання підкріплюється приватними візитами топчиновників США. Крім корисних копалин, острів приховує похмуру американську таємницю, яку Трамп, ймовірно, хоче зберегти. Фокус розбирався, чому США так потрібна Гренландія.

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Після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп вельми агресивно заявив, що йому потрібна Гренландія. Він говорив про це ще наприкінці свого першого терміну, але цього разу риторика 47-го президента стала різкішою.

"Вона нам потрібна, ми повинні її мати. І це острів, який — з точки зору оборони і навіть наступальних дій — є чимось, що нам потрібно, особливо в такому світі, яким він є зараз. І ми повинні його мати. Мені неприємно про це говорити, але нам доведеться його мати", — стверджує Дональд Трамп.

Він уже відправляв на острів свого сина Дона-молодшого, який записував відео з місцевими, стверджуючи, що вони вітають ідею приєднатися до США. Пізніше виявилося, що їм заплатили обідом за фото з Трампом.

28 березня до Гренландії вирушив віцепрезидент США Джей Ді Венс із дружиною Ушею. Спочатку планувалося відвідування перегонів на собачих упряжках та ідилічні зйомки другої леді, яка обіймається з інуїтами (корінними жителями Гренландії). Але, як написав місцевий політик Орла Єльсен, її пресслужбі відмовили всі в Нууку, кого вони просили прийти на зустріч. У підсумку візит вийшов зім'ятим, а Венси прилетіли прямо на військову базу США Пітуффік. Водночас свіжообраний уряд Гренландії заявив, що чиновника Трампа ніхто не запрошував.

Прибуття Джей Ді Венса на військову базу Пітуффік у Гренландії

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен і зовсім заявив, що Джей Ді виявив неповагу до гренландців своїм наполегливим візитом.

Зі свого боку Венс заявив, що "народ Гренландії отримає право на самовизначення. Ми сподіваємося, що вони виберуть партнерство зі США, тому що ми єдина країна на землі, яка поважатиме їхній суверенітет і поважатиме їхню безпеку". І додав, що Данія недостатньо гарантує безпеку Гренландії.

Очевидні причини, чому Трампу потрібна Гренландія

На перший погляд бажання Трампа отримати Гренландію логічне. Він хоче бути рівним батькам-засновникам і великим президентам США, на кшталт Ендрю Джонсона і Томаса Джефферсона, які купили для США Аляску і Луїзіану.

До того ж географічно розташована в Північній Америці Гренландія неймовірно важлива стратегічно: вона розташована в Арктиці, через Гренландію пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки, а ділянка Атлантичного океану між Гренландією, Ісландією та Великою Британією (Фареро-Ісландський рубіж, або GIUK) — головна лінія оборони на морі в разі воєнного конфлікту Росії з Європою.

Дональд Трамп-молодший у Нууку, столиці Гренландії Фото: Donald Trump Jr./X

Ця ж ділянка океану важлива для торгівлі. Через глобальне потепління актуальний арктичний торговий шлях.

Також велика Гренландія буквально битком набита корисними копалинами, зокрема неодимом і тербієм. Вони необхідні для сучасних високотехнологічних виробництв, проте понад 70% видобувають у Китаї, з яким США ведуть торговельну війну. Багаті надра Гренландії були б дуже корисні в бажанні Трампа зробити Америку великою.

До того ж у негласному змаганні диктаторів анексія Гренландії США була чудовим способом втерти носа Путіну, який з 2014 року намагається завоювати Україну.

Те, що в Кремлі в курсі амбіцій Трампа і навіть певним чином їх схвалюють (по-диктаторськи) заявив сам Володимир Путін під час форуму в Мурманську. Він закликав до співпраці зі США в Арктиці та повідомив, що плани США щодо приєднання Гренландії не дивують.

"Глибоко помилково вважати, що це якісь екстравагантні розмови нової американської адміністрації. Нічого подібного… ці плани мають давнє історичне коріння", — повідомив Путін.

Але є і неявні причини, через які США хочуть забрати Гренландію у Данії. І криються вони в глобальному потеплінні, про яке Дональд Трамп так не любить говорити. І яке відкриває ядерну таємницю Сполучених штатів, поховану саме на жаданому острові.

Крижаний черв'як, або американська таємниця Гренландії

Варто нагадати, що відносини Гренландії та США почалися 1941 року, коли Данія, яка колонізувала острів 1721 року, була окупована нацистами. США взяли на себе оборону Гренландії і створили дві великі авіабази. Після Другої світової війни США запропонували купити Гренландію за 100 мільйонів доларів США — Данія не погодилася. Гренландія отримала право на самоврядування 1979 року, а 2009 року було створено нинішнє самоврядування, яке надає Гренландії більший ступінь автономії.

Але США не пішли з Гренландії, заснувавши на острові авіабазу Туле, яка тепер називається космічна база Пітуффік і куди в підсумку вирушив Джей Ді Венс.

Джей Ді Венс на військово-космічній базі США Пітуффік у Гренландії

Було ще кілька баз, які тепер закриті, а також неймовірно амбітний проєкт під назвою Camp Century, або Табір століття, за 240 км від Тули. Його місією був проєкт Крижаний черв'як (Iceworm) — мережа тунелів під льодом і стартові майданчики для запуску 600 ядерних ракет по стратегічних містах СРСР. Тунелі були спроєктовані для модифікованої ракети Minuteman IRBM, відомої як Iceman, яка могла б витримувати тиск під час запуску через крижаний покрив. Офіційно в 1960 році Данії заявлялося, що мета Camp Century — це тестування різних методів будівництва в арктичних умовах, вивчення практичних проблем з напівмобільним ядерним реактором, а також підтримка наукових експериментів на крижаному покриві.

Проєкт Camp Century

Проєкт діяв з 1959 по 1967 рр., а потім був закинутий, коли виявилося, що крижаний покрив Гренландії не такий надійний і стійкий, як здається.

Про Крижаного черв'яка вперше стало відомо в січні 1995 року під час розслідування Данським інститутом зовнішньої політики (DUPI) історії використання і зберігання ядерної зброї в Гренландії.

А дослідження 2016 року показало, що частина крижаного покриву, що покриває Табір століття і Крижаний черв'як, почне танути до 2100 року, якщо не швидше. А коли лід розтане, інфраструктура табору, а також біологічні, хімічні та радіоактивні відходи, що залишилися, потраплять у навколишнє середовище. Про те, що все це ховається десь під льодом, розповідав один із 200 мешканців льодового міста: Остін Ковач, армійський інженер-дослідник. Він жив у збірному бараку, щодня прокидався від однієї й тієї самої пісні, що транслювалася по радіо, і розповідав, що всі види відходів — сміття, стічні води, промислові хімікати, навіть радіоактивна вода, яка використовується для охолодження реактора, — скидалися назад у льодовик.

Один із тунелів Camp Century Фото: space.com

Не виключено, що Дональд Трамп, а також президенти США до нього намагалися придбати Гренландію ще через те, що залишилося похованим у тунелях Крижаного черв'яка. Це звучить як сюжет фантастичного фільму, але таємниці Camp Century досі відкривалися випадково і неохоче.

Житловий барак на базі Camp Century Фото: ice

Хороший приклад — історія унікального зразка скельної поверхні Гренландії. Щоб його дістати, в тунелях Крижаного хробака 1966 року пробурили крижаний керн завтовшки майже 1390 метрів, а потім пробурили ще три з половиною метри ґрунту і скельних порід, перш ніж підняти зразок на поверхню. Потім його відправили до США, а потім і до Копенгагена в коробці з-під печива і виявили тільки 2018 року.

Не виключено, що в замерзлих і деформованих тунелях американської бази в Гренландії причаїлося щось окрім житлових бараків, кінотеатру, каплиці та радіоактивних відходів. І якщо острів належатиме США, то Білий дім зможе приховувати секрети минулого ще якийсь час. Принаймні доти, доки лід Гренландії не розтане повністю.

Нагадаємо, лише 2024 року, під час дослідження крижаних щитів Гренландії, вчені виявили приховані підземні тунелі часів Холодної війни та саму базу Крижаний черв'як.