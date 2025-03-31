Почему Трамп хочет Гренландию: Мрачная тайна проекта "Ледяной червь"

Белый дом агрессивно хочет Гренландию. Дональд Трамп даже заявил, что не исключает "аннексию", и это желание подкрепляется частными визитами топ-чиновников США. Кроме полезных ископаемых, остров скрывает мрачную американскую тайну, которую Трамп, вероятно, хочет сохранить. Фокус разбирался, почему США так нужна Гренландия.

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После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп весьма агрессивно заявил, что ему нужна Гренландия. Он говорил об этом еще в конце своего первого срока, но в этот раз риторика 47-го президента стала резче.

"Она нам нужна, мы должны ее иметь. И это остров, который — с точки зрения обороны и даже наступательных действий — является чем-то, что нам нужно, особенно в таком мире, каким он есть сейчас. И мы должны его иметь. Мне неприятно об этом говорить, но нам придется его иметь", — утверждает Дональд Трамп.

Он уже отправлял на остров своего сына Дона-младшего, который записывал видео с местными, утверждая, что они приветствуют идею присоединится к США. Позже оказалось, что им заплатили обедом за фото с Трампом.

28 марта в Гренландию отправился вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушей. Изначально планировалось посещение гонок на собачьих упряжках и идиллические съемки второй леди, обнимающейся с инуитами (коренными жителями Гренландии). Но, как написал местный политик Орла Йельсен, ее пресс-службе отказали все в Нууке, кого они просили прийти на встречу. В итоге визит получился скомканным, а Вэнсы прилетели прямо на военную базу США Питуффик. При этом свежеизбранное правительство Гренландии заявило, что чиновника Трампа никто не приглашал.

Прибытие Джей Ди Вэнса на военную базу Питуффик в Гренландии

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и вовсе заявил, что Джей Ди проявил неуважение к гренландцам своим напористым визитом.

В свою очередь Вэнс заявил, что "народ Гренландии получит право на самоопределение. Мы надеемся, что они выберут партнерство с США, потому что мы единственная страна на земле, которая будет уважать их суверенитет и уважать их безопасность". И добавил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии.

Очевидные причины, почему Трампу нужна Гренландия

На первый взгляд желание Трампа получить Гренландию логично. Он хочет быть равным отцам-основателям и великим президентам США, вроде Эндрю Джонсона и Томаса Джефферсона, которые купили для США Аляску и Луизиану.

К тому же географически расположенная в Северной Америке Гренландия невероятно важна стратегически: она находится в Арктике, через Гренландию лежит кратчайший путь из Европы в Северную Америку, а участок Атлантического океана между Гренландией, Исландией и Великобритании (Фареро-Исландский рубеж, или GIUK) — главная линия обороны на море в случае военного конфликта России с Европой.

Дональд Трамп-младший в Нууке, столице Гренландии Фото: Donald Trump Jr./X

Этот же участок океана важен для торговли. Из-за глобального потепления актуален арктический торговый путь.

Также большая Гренландия буквально битком набита полезными ископаемыми, в том числе неодимом и тербием. Они необходимы для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым США ведут торговую войну. Богатые недра Гренландии были бы очень полезны в желании Трампа сделать Америку великой.

К тому же в негласном соревновании диктаторов, аннексия Гренландии США была отличным способом утереть нос Путину, который с 2014 года пытается завоевать Украину.

То, что в Кремле в курсе амбиций Трампа и даже некоторым образом их одобряют (по-диктаторски) заявил сам Владимир Путин во время форума в Мурманске. Он призвал к сотрудничеству с США в Арктике и сообщил, что планы США по присоединению Гренландии не удивляют.

"Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного… эти планы имеют давние исторические корни", — сообщил Путин.

Но есть и неявные причины, по которым США хотят забрать Гренландию у Дании. И кроются они в глобальном потеплении, о котором Дональд Трамп так не любит говорить. И которое открывает ядерную тайну Соединенных штатов, похороненную именно на вожделенном острове.

Ледяной червь, или американская тайна Гренландии

Стоит напомнить, что отношения Гренландии и США начались в 1941 году, когда Дания, колонизировавшая остров в 1721 году, была оккупирована нацистами. США взяли на себя оборону Гренландии и создали две крупные авиабазы. После Второй мировой войны США предложили купить Гренландию за 100 миллионов долларов США — Дания не согласилась. Гренландия получила право на самоуправление в 1979 году, а в 2009 году было создано нынешнее самоуправление, которое предоставляет Гренландии большую степень автономии.

Но США не ушли из Гренландии, основав на острове авиабазу Туле, которая теперь называется космическая база Питуффик и куда в итоге отправился Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс на военно-космической базе США Питуффик в Гренландии

Было еще несколько баз, которые теперь закрыты, а также невероятно амбициозный проект под названием Camp Century, или Лагерь века в 240 км от Туле. Его миссией был проект Ледяной червь (Iceworm) — сеть туннелей подо льдом и стартовые площадки для запуска 600 ядерных ракет по стратегическим городам СССР. Туннели были спроектированы для модифицированной ракеты Minuteman IRBM, известной как Iceman, которая могла бы выдерживать давление при запуске через ледяной покров. Официально в 1960 году Дании заявлялось, что цель Camp Century — это тестирование различных методов строительства в арктических условиях, изучение практических проблем с полумобильным ядерным реактором, а также поддержка научных экспериментов на ледяном покрове.

Проект Camp Century

Проект действовал с 1959 по 1967 гг., а потом был заброшен, когда оказалось, что ледяной покров Гренландии не так надежен и устойчив, как кажется.

О Ледяном черве впервые стало известно в январе 1995 года во время расследования Датским институтом внешней политики (DUPI) истории использования и хранения ядерного оружия в Гренландии.

А исследование 2016 года показало, что часть ледяного покрова, покрывающего Лагерь века и Ледяной червь, начнет таять к 2100 году, если не быстрее. А когда лед растает, инфраструктура лагеря, а также оставшиеся биологические, химические и радиоактивные отходы попадут в окружающую среду. О том, что все это скрывается где-то под льдом, рассказывал один из 200 обитателей поледного города: Остин Ковач, армейский инженер-исследователь. Он жил в сборном бараке, каждый день просыпался от одной и той же песни, транслируемой по радио, и рассказывал, что все виды отходов — мусор, сточные воды, промышленные химикаты, даже радиоактивная вода, используемая для охлаждения реактора, — сбрасывались обратно в ледник.

Один из туннелей Camp Century Фото: space.com

Не исключено, что Дональд Трамп, а также президенты США до него пытались приобрести Гренландию еще из-за того, что осталось погребенным в туннелях Ледяного червя. Это звучит как сюжет фантастического фильма, но тайны Camp Century до сих пор открывались случайно и неохотно.

Жилой барак на базе Camp Century Фото: National Geographic

Хороший пример — история уникального образца скальной поверхности Гренландии. Чтобы его достать, в туннелях Ледяного червя в 1966 году пробурили ледяной керн толщиной около 1390 метров, а затем пробурили еще три с половиной метра почвы и скальных пород, прежде чем поднять образец на поверхность. После его отправили в США, а потом и в Копенгаген в коробке из-под печенья и обнаружили только в 2018 году.

Не исключено, что в замерзших и деформированных туннелях американской базы в Гренландии таится что-то кроме жилых бараков, кинотеатра, часовни и радиоактивных отходов. И если остров будет принадлежать США, то Белый дом сможет скрывать секреты прошлого еще какое-то время. По крайней мере до тех пор, пока лед Гренландии не растает полностью.

Напомним, только в 2024 году, во время исследования ледяных щитов Гренландии ученые обнаружили скрытые подземные туннели времен Холодной войны и саму базу Ледяной червь.