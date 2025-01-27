Аляска, Манхэттен, Трансильвания: самые известные случаи продажи территорий в истории

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Дональд Трамп будоражит мировое сообщество заявлениями о Панаме и Гренландии. США готовы приобрести самый большой остров Земли. Гренландцы чуть ли не готовятся провести референдум.

Сразу скажу, что этот материал я готовил долгое время. И мне очень хочется, чтобы вам он понравился так же, как и мне.

Сегодня я вам представляю ТОП-10 исторических сделок по покупке земель... История знает несколько случаев, когда земли становились частью империй и государств не в результате кровопролитных войн. Иногда их просто покупали, торгуясь за право владения территориями, равными по площади целым странам.

Трансильвания. В 1211 году венгерский король Андраш ІІ продал часть земель, известных под именем Бурценланд или Цара-Бырсей, Тевтонскому ордену, поскольку самостоятельно не могли обеспечить защиту этого пограничья от набегов.

Манхэттен. Губернатор нидерландской колонии в 1626 году заключил известнейшую сделку по покупке острова у местных индейских племен ленапе, предложив стеклянные бусы, одежду и ножи стоимостью 60 гульденов.

Остров Тобаго. Сейчас сложно представить, что у латышей когда-то были заморские колонии. Герцогство Курляндское владело двумя — в Гамбии и Тобаго. Не в силах конкурировать с основными державами того времени, герцог Якобе фон Кеттлер одобрил продажу Тобаго Великобритании.

Луизиана. В начале XIX века Наполеон Бонапарт испытывал огромную нужду в средствах в преддверии войны с Великобританией, поэтому принял решение продать земли в Луизиане. В 1803 году США и Франция заключили сделку по цене 3 центов за акр.

Флорида. В конце XVIII века была под владычеством Испании, но фактический контроль принадлежал индейцам и контрабандистам, совершавшим набеги на территории США. В 1819 году американцы приобрели земли за $5 млн.

Освоение американцами испанской Флориды

Форт Росс. Русская колония в Калифорнии была призвана помогать в обеспечении Аляски продовольствием, однако была слишком обременительна по ее содержанию. В 1841 году территория была продана американскому предпринимателю Джону Саттеру за 29,5 пиастров.

Долина Месилья. США требовались новые земли для строительства трансконтинентальной железной дороги. Но необходимая территория находилась под контролем Мексики. В 1854 году их удалось купить за $10 млн.

Аляска. Одна из известнейших сделок в истории, которая до сих пор вызывает ревизионистский раж в российских кругах. К моменту продажи Российская империя испытывала финансовые трудности. Вылов рыбы и добыча ресурсов не могли вывести колонию на самообеспечение. В 1867 году США заплатили за Аляску $7.2 млн, а в 1896 году там нашли богатые залежи золота.

Филиппины. В результате испано-американской войны в конце XIX века контроль был заключен Парижский договор 1898 года. Испания передала США Филиппины, Кубу, Пуэрто-Рико и Гуам. Но в качестве компенсации американцы выплатили испанцам $20 млн.

Виргинские острова в Карибском море изначально были колонизированы датчанами. Однако запрет на работорговлю значительно снизил интерес датчан к своей заморской территории. А Первая мировая война окончательно перетасовала геополитическую колоду. Поэтому в 1917 году Дания продала острова США за $25 млн, что было равно примерно половине годового бюджета Дании на тот момент.

Деньги и войны — это инструменты политики. И чему отдавать предпочтение, сразу и не понять. Но данные истории учат нас ценить силу переговоров, способность учитывать интересы сторон и находить пути развития, которые не требуют разрушения и кровопролития.

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