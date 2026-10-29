Эксперимент в Нидерландах: как заменить чиновников на ИИ

Власти Нидерландов решили, что государственный аппарат пора не только оцифровать, но и немного уменьшить. Примерно с 2018 года штат чиновников только разрастался. Всего за 7 лет он вырос на 41% и составил рекордные 160 000 человек к концу 2025 года. Это при населении около 18 млн человек. Теперь же кабинет объявил о планах сократить операционные расходы центрального правительства на 900 млн евро в год к 2027 году. К 2035 году экономия должна вырасти до 3,5 млрд евро ежегодно, что подразумевает сокращение 25 000 чиновников.

Ключевую роль должен сыграть ИИ. Его планируют использовать для административных задач и повышения производительности. Параллельно власти собираются отменять и упрощать сотни правил ежегодно, сокращать число консультативных органов, оптимизировать офисные площади и избавляться от избыточных IT-систем.

Видео дня

Полиция и оборона в основном останутся за пределами сокращений. Это одна из наиболее амбициозных попыток европейского правительства напрямую связать сокращение госаппарата с ИИ и цифровизацией.

Осталось выяснить, сколько чиновников потребуется, чтобы организовать сокращение числа чиновников.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.