Берегите лицо: как искусственный интеллект может присвоить вашу внешность

Где-то я вас уже видел… Как в Китае люди сдают свои лица в аренду искусственному интеллекту

В Китае сверхпопулярны микродрамы. Это такие короткие вертикальные видео, объединенные одной сюжетной линией, причем часто бессмысленной. Ну, вот как раз позалипать перед сном. В индустрии уже вращаются миллиарды долларов, а значит, присутствует и спрос на актеров. Вот только из 128 тысяч микросериалов, выпущенных в стране за первый квартал 2026-го, больше 95% сделаны с помощью ИИ. Но лица персонажей принадлежат реальным людям.

За последние месяцы в КНР выросла целая индустрия каталогов лиц. По сути, это базы актеров, только вместо резюме и портфолио там фильтры: пол, возраст, амплуа. "Супермодель", "мужественный", "девушка из соседнего дома" — продюсер выбирает типаж, как товар на маркетплейсе, и получает лицо для триллера, романтики или рекламы бренда одежды.

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Свое лицо люди продают добровольно по цене от $15 до $70 в зависимости от жанра и того, где именно можно использовать их внешность. Актерское мастерство, кстати, не требуется, сниматься не нужно вообще. Лицо становится сырьем, которое нейросеть доработает сама.

Так, платформа ActID из Шэньчжэня помогает продавать и покупать лицензированные изображения. Пользователям, которые позволили отсканировать и использовать свое лицо для сериалов, ИИ-компании платят за каждый эпизод, а сервис заберет свою комиссию 10%.

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На фоне сокращения рекламных бюджетов и уменьшения производства традиционных сериалов даже люксовые бренды начали переходить на ИИ-контент. Поэтому лицензирование лица обходится дешевле, чем найм человека.

Ну, а где есть легальный рынок, всегда вырастает его серый брат-близнец. Два блогера заявили, что их лица украли и изменили без спроса, а получившийся мини-сериал, который вышел на платформе для микродрам Hongguo, успел набрать 40 млн просмотров. С начала 2026 года компания ByteDance (владелица Douyin, китайской версии TikTok) удалила более 85 тысяч роликов с несанкционированным воспроизведением лиц и голосов. Интернет-суд Гуанчжоу за три года рассмотрел порядка 700 дел о "краже лица". А в марте пекинский суд вынес решение, которое цитируют как прецедент: даже небольшое отличие от оригинала не исключает нарушения, если человек остается узнаваемым.

Но учитывая скорость развития технологии, все эти возмущения будут работать ровно до того момента, пока ИИ не научится создавать абсолютно реалистичную человеческую внешность.

Так что если однажды где-то в дешевой мелодраме вы узнаете свою улыбку, не спешите удивляться. Возможно, вы просто забыли, что месяц назад согласились поучаствовать в бесплатной игре с прикреплением собственного фото.

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