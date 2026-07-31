Оцифровать и ликвидировать: ИИ-компании массово скупают бумажные книги и уничтожают их после сканирования

Крупные компании-разработчики языковых моделей массово скупают бумажные книги и сканируют их, чтобы использовать тексты для обучения искусственного интеллекта. При этом книги уничтожаются.

Часто крупные компании, как, например, в чём обвиняли компанию Anthropic, используют электронные книги (в частности, пиратские), в чём обвиняли компанию Meta. В июне этого года компания Anthropic была вынуждена выплатить авторам компенсацию в размере 1,5 миллиарда долларов. Поэтому такие компании, как и сам разработчик Claude, перешли на массовое использование бумажных книг, пишет издание Futurism со ссылкой на 404 Media.

Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, используют посредников для анонимной закупки книг в промышленных масштабах. Некоторые продавцы книг, в частности магазин ISBNdb, называют свой товар "лучшими в мире данными для обучения ИИ". Компании, специализирующиеся на массовом поиске книг, рекламируют свою способность находить сотни тысяч наименований, обещая при этом конфиденциальность для клиентов, использующих искусственный интеллект.

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Критики утверждают, что ажиотаж вокруг покупок обусловлен тем, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, соревнуются в сохранении знаний, записанных людьми, прежде чем они будут "разбавлены" текстом, сгенерированным искусственным интеллектом. Предпочтение отдается книгам, написанным до 2022 года, поскольку считается, что они "наименее загрязнены" сгенерированным контентом.

При этом сами бумажные книги, вероятно, массово уничтожаются. Известно, что, в частности, компания Anthropic использовала гидравлическую машину для обрезания корешков перекупленных книг.

Один из продавцов книг отметил, что недавно его продажи выросли с 20 книг в неделю до нескольких сотен. Он предполагает, что его товар приобрели именно ИИ-лаборатории, поскольку выборка книг выглядит случайной, и каждая из купленных имеет идентификационный номер ISBN. Он заявил, что у него в продаже есть довольно редкие книги, которые уже не печатаются, и поэтому предполагает, что компании, занимающиеся ИИ, могут скупать последние экземпляры, которые подлежат уничтожению.

Напомним, на днях издание The Independent рассказало о том, как ChatGPT поставил депутата в неловкое положение: политик случайно зачитал ответ ИИ прямо с трибуны.

Кроме того, сайт 24billions.com рассказывал, как заставить ChatGPT давать правильные ответы.