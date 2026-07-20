Как общаться с ChatGPT: 20 команд для работы и учебы, чтобы получать правильные ответы
Стоит добавить одно слово в свой запрос, и ответ чат-бота поразит вас своей точностью, или же поможет найти правильное решение в сложной ситуации.
Чтобы использовать ChatGPT быстро и эффективно, стоит ознакомиться со списком коротких команд, которые сэкономят время и дадут целенаправленные результаты. Эти команды делают ответы ИИ-бота понятными, простыми и эффективными. Рекомендации оценят студенты и профессионалы, пишет 24billions.com.
Краткий список команд для чат-бота
/eli5 — Объясни так, будто мне 5 лет (очень просто). Или же /eli10 — Объясни так, будто мне 10 лет (немного подробнее).
- Пример: /eli5: Что такое блокчейн?
/summarize — Краткое изложение содержание статьи, книги и пр.
- Пример: /summarize: Содержание этой статьи в 5 пунктах (текст статьи, название книги).
/human — "Очеловечивание". Текст будет выглядеть так будто его написал человек, а не ИИ.
- Пример: /human: ваш запрос.
/red team — Критика идей.
- Пример: изложение вашей бизнес-идеи red team.
/meta — Анализ запроса в самом широком контексте.
- Пример: /meta: ваш запрос.
/alt3 — Три разных варианта ответа на один запрос.
- Пример: ваш запрос alt3.
/truth — Чат-бот перестанет галлюцинировать и признает, что он чего-то не знает, перестанет выдавать "отсебятину"
- Пример: /truth: ваш запрос
/bullet — Ответ в виде списка.
- Пример: /bullet: 5 советов для собеседования.
/translate:en — Переведи на английский.
- Пример: /translate:en: ваш запрос.
/rewrite — Перепиши, чтобы звучало лучше.
- Пример: /rewrite: Улучши этот абзац (ваш текст).
/shorten — Сделай текст короче.
- Пример: /shorten: Не превышай 50 слов.
/expand — Добавь больше деталей.
- Пример: /expand: Объясни, что такое микросервисы.
/steps — Пошаговое руководство.
- Пример: /steps: Как создать веб-сайт.
/brainstorm — Предложи креативные идеи.
- Пример: /brainstorm: Идеи для ролика на YouTube.
/resume — Улучши или создай резюме.
- Пример: /resume: Улучшите это резюме (ваш текст).
/coverletter — Напиши сопроводительное письмо.
- Пример: /coverletter: Для UX-дизайнера
/fix-grammar — Исправь грамматику и пунктуацию.
- Пример: /fix-grammar: отрывок текста
/explain — Подробное объяснение.
- Пример: /explain: Как работает SSL/TLS
/example — Приведи примеры.
- Пример: /example: Использование CSS flexbox.
/recipe — Предоставь рецепт с ингредиентами и этапами приготовления.
- Пример: /recipe: Быстрый овощной бирьяни.
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