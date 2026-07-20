Как общаться с ChatGPT: 20 команд для работы и учебы, чтобы получать правильные ответы

Стоит добавить одно слово в свой запрос, и ответ чат-бота поразит вас своей точностью, или же поможет найти правильное решение в сложной ситуации.

Чтобы использовать ChatGPT быстро и эффективно, стоит ознакомиться со списком коротких команд, которые сэкономят время и дадут целенаправленные результаты. Эти команды делают ответы ИИ-бота понятными, простыми и эффективными. Рекомендации оценят студенты и профессионалы, пишет 24billions.com.

Краткий список команд для чат-бота

/eli5 — Объясни так, будто мне 5 лет (очень просто). Или же /eli10 — Объясни так, будто мне 10 лет (немного подробнее).

Пример: /eli5: Что такое блокчейн?

/summarize — Краткое изложение содержание статьи, книги и пр.

Пример: /summarize: Содержание этой статьи в 5 пунктах (текст статьи, название книги).

/human — "Очеловечивание". Текст будет выглядеть так будто его написал человек, а не ИИ.

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Пример: /human: ваш запрос.

/red team — Критика идей.

Пример: изложение вашей бизнес-идеи red team.

/meta — Анализ запроса в самом широком контексте.

Пример: /meta: ваш запрос.

/alt3 — Три разных варианта ответа на один запрос.

Пример: ваш запрос alt3.

/truth — Чат-бот перестанет галлюцинировать и признает, что он чего-то не знает, перестанет выдавать "отсебятину"

Пример: /truth: ваш запрос

/bullet — Ответ в виде списка.

Пример: /bullet: 5 советов для собеседования.

/translate:en — Переведи на английский.

Пример: /translate:en: ваш запрос.

/rewrite — Перепиши, чтобы звучало лучше.

Пример: /rewrite: Улучши этот абзац (ваш текст).

ChatGPT поможет в учебе и работе Фото: OpenAI

/shorten — Сделай текст короче.

Пример: /shorten: Не превышай 50 слов.

/expand — Добавь больше деталей.

Пример: /expand: Объясни, что такое микросервисы.

/steps — Пошаговое руководство.

Пример: /steps: Как создать веб-сайт.

/brainstorm — Предложи креативные идеи.

Пример: /brainstorm: Идеи для ролика на YouTube.

/resume — Улучши или создай резюме.

Пример: /resume: Улучшите это резюме (ваш текст).

/coverletter — Напиши сопроводительное письмо.

Пример: /coverletter: Для UX-дизайнера

/fix-grammar — Исправь грамматику и пунктуацию.

Пример: /fix-grammar: отрывок текста

/explain — Подробное объяснение.

Пример: /explain: Как работает SSL/TLS

/example — Приведи примеры.

Пример: /example: Использование CSS flexbox.

/recipe — Предоставь рецепт с ингредиентами и этапами приготовления.

Пример: /recipe: Быстрый овощной бирьяни.

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