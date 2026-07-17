Что такое технология QLED для телевизоров и почему она лучше остальных (фото)

Технология квантовых точек (QLED) разрабатывалась с 2001 года, и кадмий был ключевым материалом. Однако это вещество вредит экологии. В 2014 году Samsung выяснила, как производить материал на основе квантовых точек без кадмия.

В наши дни много говорят о новейших типах телевизионных дисплеев, таких как OLED, LCD и QLED. В частности, QLED называют одним из самых интересных новых визуальных форматов, но поскольку его начали использовать многие производители, трудно точно определить, кто именно его разработал. Как выяснилось, патент на технологию QLED принадлежит Samsung, но компания разрешает другим производителям использовать ее в рамках отраслевого альянса, пишет bgr.com.

Технически, Sony была первым производителем электроники, который использовал технологию квантовых точек в своих телевизорах, начиная с линейки Bravia в 2013 году. Однако товарный знак QLED появился в 2016 году благодаря Samsung и ее телевизорам собственного производства, а именно благодаря разработке материала на основе квантовых точек, не содержащего кадмия.

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Несмотря на явное превосходство над конкурентами в этой области, особенно в последующее десятилетие, когда стандарты качества изображения выросли, Samsung решила поделиться своим патентом с другими крупными производителями, такими как Hisense и TCL.

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Как работают телевизоры QLED

Технология квантовых точек разрабатывалась с 2001 года, при этом кадмий был первоначальным ключевым материалом. Однако это было проблематично, поскольку кадмий экологически вреден, поэтому он не использовался в коммерческих целях. Только в 2014 году Samsung выяснила, как производить материал на основе квантовых точек без кадмия.

После этого знаменательного события и последующего получения патента Samsung начала использовать эту технологию в своих SUHD-телевизорах. Компания представила первый настоящий QLED-телевизор в 2017 году. В апреле того же года компания также присоединилась к так называемому QLED-альянсу вместе с китайскими производителями Hisense и TCL. Благодаря этому, бренды могут использовать технологию квантовых точек без кадмия в своих продуктах.

Этот альянс был инициирован Китайской торговой палатой электроники с целью расширения присутствия QLED-дисплеев на рынке, одновременно обеспечивая всем трем компаниям конкурентное преимущество в развитии этой технологии в будущем.

Samsung по-прежнему активно работает в этом направлении, предлагая множество новых интересных функций для своих QLED-телевизоров. Альянс QLED действует и сегодня, и, предположительно, Hisense и TCL продолжат иметь доступ к любым новым разработкам от Samsung.

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