Що таке технологія QLED для телевізорів і чому вона краща за інші (фото)

Технологія квантових точок (QLED) розроблялася з 2001 року, і кадмій був ключовим матеріалом. Однак ця речовина шкодить довкіллю. У 2014 році компанія Samsung з’ясувала, як виробляти матеріал на основі квантових точок без кадмію.

Сьогодні багато говорять про новітні типи телевізійних дисплеїв, такі як OLED, LCD та QLED. Зокрема, QLED називають одним із найцікавіших нових візуальних форматів, але оскільки його почали використовувати багато виробників, важко точно визначити, хто саме його розробив. Як з’ясувалося, патент на технологію QLED належить Samsung, але компанія дозволяє іншим виробникам використовувати її в рамках галузевого альянсу, пише bgr.com.

Технічно, Sony стала першим виробником електроніки, який застосував технологію квантових точок у своїх телевізорах, починаючи з лінійки Bravia у 2013 році. Однак торгова марка QLED з’явилася у 2016 році завдяки компанії Samsung та її телевізорам власного виробництва, а саме завдяки розробці матеріалу на основі квантових точок, що не містить кадмію.

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Незважаючи на очевидну перевагу над конкурентами в цій галузі, особливо в наступному десятилітті, коли стандарти якості зображення підвищилися, компанія Samsung вирішила поділитися своїм патентом з іншими великими виробниками, такими як Hisense та TCL.

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Як працюють телевізори QLED

Технологія квантових точок розроблялася з 2001 року, при цьому кадмій був початковим ключовим матеріалом. Однак це було проблематично, оскільки кадмій є екологічно шкідливим, тому його не використовували в комерційних цілях. Лише у 2014 році компанія Samsung з’ясувала, як виробляти матеріал на основі квантових точок без кадмію.

Після цієї знаменної події та подальшого отримання патенту компанія Samsung почала використовувати цю технологію у своїх SUHD-телевізорах. Компанія представила перший справжній QLED-телевізор у 2017 році. У квітні того ж року компанія також приєдналася до так званого QLED-альянсу разом із китайськими виробниками Hisense та TCL. Завдяки цьому бренди можуть використовувати технологію квантових точок без кадмію у своїх продуктах.

Цей альянс був ініційований Китайською торговою палатою електроніки з метою розширення присутності QLED-дисплеїв на ринку, водночас забезпечуючи всім трьом компаніям конкурентну перевагу у розвитку цієї технології в майбутньому.

Samsung, як і раніше, активно працює в цьому напрямку, пропонуючи безліч нових цікавих функцій для своїх телевізорів QLED. Альянс QLED діє й сьогодні, і, ймовірно, Hisense та TCL і надалі матимуть доступ до будь-яких нових розробок від Samsung.

Раніше ми писали про те, як довго насправді працюють телевізори LG. Термін експлуатації телевізорів LG становить лише 5 років, проте багато користувачів зазначають, що телевізійні панелі можуть пропрацювати удвічі довше.