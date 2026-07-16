Как долго на самом деле работают телевизоры LG: опыт реальных пользователей (фото)

Срок службы телевизоров LG составляет всего 5 лет, однако многие пользователи отмечают, что ТВ-панели могут проработать в два раза дольше.

Согласно многочисленным обсуждениям на Reddit, наиболее часто упоминаемый срок службы составляет 5 лет. Однако некоторые пользователи уверяют, что их ТВ-панели продержались 9 и даже 11 лет, пишет bgr.com.

Один владелец, пожаловавшийся на то, что его панель сломалась через 5,5 лет, обратился в службу поддержки клиентов. Сотрудник службы якобы сказал ему, что большинство телевизоров рассчитаны именно на такой срок службы. Однако этот показатель не является окончательным. Наряду с телевизорами LG, которые прослужили более 10 лет без проблем (один пользователь говорит, что его LG OLED проработал 11 лет), некоторым пользователям не повезло, и их OLED-телевизоры вышли из строя всего через 14 месяцев.

Відео дня

К счастью, RTINGS провел исследование, проверив ускоренный тест на старение нескольких устройств разных марок. Согласно результатам, из 24 протестированных дисплеев LG только 1 полностью вышел из строя, а 8 показали частичные поломки. Для сравнения, из 23 протестированных телевизоров Samsung 4 полностью вышли из строя и 6 частично. Между тем, Hisense (часто считающийся лучшим бюджетным брендом смарт-телевизоров) показал еще худшие результаты. Из 13 протестированных телевизоров 5 полностью вышли из строя, а 3 — частично.

Телевизор LG Фото: The Verge

Что говорят пользователи о поломках телевизоров LG

Большинство владельцев утверждают, что телевизоры LG служат в среднем 5 лет. Один пользователь рассказал, что телевизор, на котором 3 года отображались мерцающие полосы, внезапно вышел из строя, а другой сказал, что полосы появились на экране через год (сразу после истечения гарантии).

Кроме того, подавляющее большинство жаловалось на частичные поломки, выгорание пикселей. Несмотря на то, что LG OLED прослужил 11 лет, один комментатор сказал, что единственная проблема — это выгорание. Однако сейчас это происходит не так быстро. Например, один пользователь Reddit отметил, что проблема проявилась через 7 лет после интенсивных игр, а другой сказал, что заметил выгорание, как ни странно, через 9 лет. Похоже, одному владельцу не повезло: после 2,5 лет использования у него появились выгорания пикселей, в то время как пользователь Reddit сообщил, что его LG OLED прослужил 10 лет без каких-либо дефектов.

Опрос Телевизоры каких брендов вы предпочитаете? Опрос открыт до Samsung LG Hisense TCL Sony Phillips Ergo Голосувати

Новые OLED-панели значительно усовершенствовались с момента своего появления и менее подвержены выгоранию. Конечно, вы можете столкнуться с незначительными проблемами, характерными для телевизоров LG (которые вы можете решить самостоятельно), но в остальном, есть большая вероятность, что вы получите от LG то, за что заплатили.

Ранее мы писали про лучший недорогой саундбар для телевизора по мнению пользователей. Amazon Fire TV Soundbar Plus стоит 250 долларов. Та же модель, но оснащенная сабвуфером и динамиками, стоит 490 долларов. Да, это немалые деньги, но это намного дешевле, чем LG S90TR за 1200 долларов.