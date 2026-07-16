Не Sony и не Samsung: лучший недорогой саундбар для телевизора по мнению пользователей (фото)

Amazon Fire TV Soundbar Plus стоит 250 долларов. Та же модель, но оснащенная сабвуфером и динамиками, стоит 490 долларов. Да, это немалые деньги, но это намного дешевле, чем LG S90TR за 1200 долларов.

Некоторые из самых популярных саундбаров производятся Sony, LG, Samsung. Однако неплохие модели предлагает и другая компания. Пользователи Reddit говорят, что Amazon производит довольно хорошие саундбары в целом, и Amazon Fire TV Soundbar Plus рекомендуется как достойное дополнение телевизору, пишет bgr.com.

Amazon Fire TV Soundbar Plus стоит около 250 долларов. В отзывах говорится, что эта панель выдает отличный звук. Та же модель, но оснащенная сабвуфером и динамиками, стоит дороже — 490 долларов. Да, это немалые деньги, но это намного дешевле, чем LG S90TR за 1200 долларов.

Достоинства саундбаров Amazon Fire TV

Существует множество отзывов о звуковых панелях Amazon, и подавляющее большинство из них получают высокую оценку. Отзывы о Amazon Fire TV Soundbar Plus, Amazon Fire TV Soundbar Plus с сабвуфером и динамиками, а также Amazon Fire TV Soundbar в целом имеют рейтинг около 70%, что соответствует 5-звездочному рейтингу.

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Отзывы на Amazon в основном варьируются от утверждений о том, что эти звуковые панели обеспечивают отличное качество за свою цену. Другие говорят, что саундбар Amazon Plus — это отличное устройство по соотношению цены и качества и прекрасная замена LG 2.1. Один пользователь Reddit заменил свой устаревший LG SN6Y на саундбар Amazon Plus. Он говорит, что у него хорошие басы, но при этом он выдает чистый звук динамиков, что позволяет лучше слышать диалоги. Отзывы на Amazon также говорят, что панели Amazon Fire просты в установке.

Amazon Fire TV Soundbar Plus с сабвуфером и колонками объемного звучания Фото: Amazon

Недостатки Amazon Fire TV

В комментариях к модели Plus с сабвуфером и колонками объемного звучания пользователи сообщают о прерывании звука во время просмотра передач. Эта ошибка может возникать из-за неисправного кабеля HDMI-ARC, поэтому неясно, является ли виновником сам саундбар.

Аmazon Fire TV Plus может быть хорошим бюджетным вариантом, но пользователи Reddit говорят, что он, возможно, не сильно улучшает басы. Поскольку в комплекте нет сабвуфера, это ожидаемо. Из более чем 6000 отзывов о версии Plus, все сходятся во мнении, что у него не так много дополнительных басов, но он воспроизводит больше, чем обычные динамики телевизоров.

Если вы собираетесь приобрести саундбар Amazon Fire, стоит провести небольшое исследование самостоятельно, чтобы узнать больше. Если нужна простая звуковая панель для усиления звука с телевизора, то звуковая панель Amazon Fire подойдет. Ее можно даже использовать с недорогим телевизором Amazon Fire TV, хотя эти звуковые панели будут работать с любой ТВ-панелью, поддерживающим HDMI-ARC.

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