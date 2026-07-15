Кондиционеры без наружного блока: сколько стоят, как работают и как их установить (фото)
Этот тип кондиционеров имеет только один блок — все компоненты, необходимые для охлаждения и поддержания комфортной температуры в помещении, интегрированы в него. Такие устройства еще называют моноблочными кондиционерами.
Хотите эффективно охлаждать свои комнаты? Тогда кондиционер без наружного блока — отличный выбор. Фокус дает ответы на все вопросы об этом типе кондиционеров.
Что такое кондиционер без наружного блока и как он работает
Этот тип кондиционеров имеет только один блок — все компоненты, необходимые для охлаждения и поддержания комфортной температуры в помещении, интегрированы в него. Такие устройства еще называют моноблочными кондиционерами. Они могут быть как мобильными, так и стационарными. Последние более эффективны как в охлаждении, так и в обогреве.
Моноблочный кондиционер работает так же, как и традиционные системы:
- компрессор сжимает хладагент, повышая температуру.
- Вырабатываемое тепло распределяется по помещению через теплообменник и вентилятор через решетку в верхней части устройства.
- После сжатия хладагент расширяется, охлаждаясь.
- Охлажденная жидкость протекает через испаритель, который с помощью вентилятора отводит тепло из наружного воздуха.
Этот процесс непрерывно повторяется, попеременно сжимая и выталкивая хладагент, производя горячий или холодный воздух. В отличие от традиционных систем с отдельными внутренним и наружным блоками, кондиционер без наружного блока выполняет все функции в одном настенном блоке.
Преимущества и недостатки кондиционеров
Помимо эффективного охлаждения, данный тип кондиционера имеет ряд преимуществ:
- Вам не нужно освобождать место для наружного блока. Вместо него воздуховоды для обратной подачи воздуха незаметно прокладываются через стену и снаружи здания отделаны двумя решетками.
- Моноблочные кондиционеры часто имеют стильный и современный дизайн, что делает их идеальными для любого интерьера.
- Кондиционеры без наружного блока практически не требуют обслуживания, что исключает необходимость в договоре на техобслуживание.
- Моноблочные кондиционеры просты в установке, поскольку модели обычно предполагают систему "подключи и работай".
- Наконец, моноблочный кондиционер долговечен и потребляет очень мало энергии, что делает его привлекательным с точки зрения счетов за электроэнергию. Большинство кондиционеров без наружного блока имеют класс энергоэффективности A+.
Есть и недостатки: этот тип кондиционеров издает больше шума, чем традиционные аналоги. Дело в том, что в обычном кондиционере компрессор и вентиляторы располагаются в том самом наружном блоке. У моноблочного — все в одном корпусе.
Как и где установить кондиционер без наружного блока
Установить такой кондиционер самостоятельно вполне возможно. Главное, четко следовать тому, что написано в инструкции.
В доме есть два места, которые чаще всего используются для установки кондиционера без наружного блока. Одно из них — гостиная. Это, как правило, комната, где люди проводят больше всего времени. С моноблочным кондиционером будет приятная, свежая атмосфера в гостиной летом и уютная, теплая — зимой.
Второе место — спальня. В конце концов, нет ничего хуже, чем слишком жаркая спальня летом или ледяная — зимой. Благодаря кондиционерам типа Monoblock это останется в прошлом.
Моноблочный кондиционер в качестве обогревателя
Моноблочный кондиционер часто работает в паре с тепловым насосом. Это означает, что устройство может как охлаждать, так и обогревать помещения. Это большое преимущество, поскольку благодаря низкому энергопотреблению квартиру можно отапливать энергоэффективно.
Тепловой насос используется не только для обогрева, но и для охлаждения. Он забирает холодный воздух из комнаты, чтобы нагреть его в блоке, а затем выпускает теплый воздух обратно. При охлаждении происходит обратное.
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