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Кондиционеры без наружного блока: сколько стоят, как работают и как их установить (фото)

Моноблочный кондиционер innova
Моноблочный кондиционер innova | Фото: innova.it

Этот тип кондиционеров имеет только один блок — все компоненты, необходимые для охлаждения и поддержания комфортной температуры в помещении, интегрированы в него. Такие устройства еще называют моноблочными кондиционерами.

Хотите эффективно охлаждать свои комнаты? Тогда кондиционер без наружного блока — отличный выбор. Фокус дает ответы на все вопросы об этом типе кондиционеров.

Что такое кондиционер без наружного блока и как он работает

Этот тип кондиционеров имеет только один блок — все компоненты, необходимые для охлаждения и поддержания комфортной температуры в помещении, интегрированы в него. Такие устройства еще называют моноблочными кондиционерами. Они могут быть как мобильными, так и стационарными. Последние более эффективны как в охлаждении, так и в обогреве.

Моноблочный кондиционер работает так же, как и традиционные системы:

  • компрессор сжимает хладагент, повышая температуру.
  • Вырабатываемое тепло распределяется по помещению через теплообменник и вентилятор через решетку в верхней части устройства.
  • После сжатия хладагент расширяется, охлаждаясь.
  • Охлажденная жидкость протекает через испаритель, который с помощью вентилятора отводит тепло из наружного воздуха.
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Этот процесс непрерывно повторяется, попеременно сжимая и выталкивая хладагент, производя горячий или холодный воздух. В отличие от традиционных систем с отдельными внутренним и наружным блоками, кондиционер без наружного блока выполняет все функции в одном настенном блоке.

кондиционер без наружного блока
Принцип работы кондиционера без наружного блока
Фото: aeroconsult.be

Преимущества и недостатки кондиционеров

Помимо эффективного охлаждения, данный тип кондиционера имеет ряд преимуществ:

  1. Вам не нужно освобождать место для наружного блока. Вместо него воздуховоды для обратной подачи воздуха незаметно прокладываются через стену и снаружи здания отделаны двумя решетками.
  2. Моноблочные кондиционеры часто имеют стильный и современный дизайн, что делает их идеальными для любого интерьера.
  3. Кондиционеры без наружного блока практически не требуют обслуживания, что исключает необходимость в договоре на техобслуживание.
  4. Моноблочные кондиционеры просты в установке, поскольку модели обычно предполагают систему "подключи и работай".
  5. Наконец, моноблочный кондиционер долговечен и потребляет очень мало энергии, что делает его привлекательным с точки зрения счетов за электроэнергию. Большинство кондиционеров без наружного блока имеют класс энергоэффективности A+.

Есть и недостатки: этот тип кондиционеров издает больше шума, чем традиционные аналоги. Дело в том, что в обычном кондиционере компрессор и вентиляторы располагаются в том самом наружном блоке. У моноблочного — все в одном корпусе.

кондиционер без наружного блока
кондиционер без наружного блока в гостиной
Фото: aeroconsult.be

Как и где установить кондиционер без наружного блока

Установить такой кондиционер самостоятельно вполне возможно. Главное, четко следовать тому, что написано в инструкции.

В доме есть два места, которые чаще всего используются для установки кондиционера без наружного блока. Одно из них — гостиная. Это, как правило, комната, где люди проводят больше всего времени. С моноблочным кондиционером будет приятная, свежая атмосфера в гостиной летом и уютная, теплая — зимой.

Второе место — спальня. В конце концов, нет ничего хуже, чем слишком жаркая спальня летом или ледяная — зимой. Благодаря кондиционерам типа Monoblock это останется в прошлом.

кондиционер без наружного блока
кондиционер без наружного блока в спальне
Фото: aeroconsult.be

Моноблочный кондиционер в качестве обогревателя

Моноблочный кондиционер часто работает в паре с тепловым насосом. Это означает, что устройство может как охлаждать, так и обогревать помещения. Это большое преимущество, поскольку благодаря низкому энергопотреблению квартиру можно отапливать энергоэффективно.

Тепловой насос используется не только для обогрева, но и для охлаждения. Он забирает холодный воздух из комнаты, чтобы нагреть его в блоке, а затем выпускает теплый воздух обратно. При охлаждении происходит обратное.

Innova SW XL 800
Кондиционер Innova SW XL 800
Фото: innova.it

Innova SW XL 800

  • Уровень шума: 20 дБ
  • Расход воздуха: 785 куб. м/час
  • Холодопроизводительность: 3.1 кВт
  • Теплопроизводительность: 3.5 кВт
  • Ширина: 215 мм
  • Высота: 318 мм
  • Длина: 1327 мм
  • Вес: 19 кг
  • Двухтрубная настенная система
  • Напряжение питания: 220 В
  • Потребляемая мощность: 0.026 кВт
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар
  • Страна производитель: Италия

Цена: около 38 000 грн.

Wito Vierro 93 MV
Кондиционер Wito Vierro 93 MV
Фото: Wito

Wito Vierro 93 MV

  • Уровень шума: 38 дБ
  • Расход воздуха: 1500 куб. м/час
  • Холодопроизводительность: 6.7 кВт
  • Теплопроизводительность: 15 кВт
  • Ширина: 255 мм
  • Высота: 530 мм
  • Длина: 1415 мм
  • Двухтрубная система
  • Напольно-потолочный
  • Страна производитель: Италия

Цена: более 30 000 грн

Neoclima FDN 1250
Канальный кондиционер Neoclima FDN 1250
Фото: air-conditioner.ua

Neoclima FDN 1250

  • Двухтрубная система
  • Расход воздуха: 2380 куб.м/час
  • Холодопроизводительность: 12.6 кВт
  • Теплопроизводительность: 18 кВт
  • Вес: 37 кг
  • Габариты: 1990х522х240
  • Уровень шума: 53 дБ
  • Канальный
  • Напряжение питания: 220 В
  • Максимальное рабочее давление: 15 бар
  • Страна производитель: Китай

Цена: 23 670 грн.

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