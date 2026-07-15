Кондиционеры без наружного блока: сколько стоят, как работают и как их установить (фото)

Этот тип кондиционеров имеет только один блок — все компоненты, необходимые для охлаждения и поддержания комфортной температуры в помещении, интегрированы в него. Такие устройства еще называют моноблочными кондиционерами.

Хотите эффективно охлаждать свои комнаты? Тогда кондиционер без наружного блока — отличный выбор. Фокус дает ответы на все вопросы об этом типе кондиционеров.

Что такое кондиционер без наружного блока и как он работает

Этот тип кондиционеров имеет только один блок — все компоненты, необходимые для охлаждения и поддержания комфортной температуры в помещении, интегрированы в него. Такие устройства еще называют моноблочными кондиционерами. Они могут быть как мобильными, так и стационарными. Последние более эффективны как в охлаждении, так и в обогреве.

Моноблочный кондиционер работает так же, как и традиционные системы:

компрессор сжимает хладагент, повышая температуру.

Вырабатываемое тепло распределяется по помещению через теплообменник и вентилятор через решетку в верхней части устройства.

После сжатия хладагент расширяется, охлаждаясь.

Охлажденная жидкость протекает через испаритель, который с помощью вентилятора отводит тепло из наружного воздуха.

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Этот процесс непрерывно повторяется, попеременно сжимая и выталкивая хладагент, производя горячий или холодный воздух. В отличие от традиционных систем с отдельными внутренним и наружным блоками, кондиционер без наружного блока выполняет все функции в одном настенном блоке.

Принцип работы кондиционера без наружного блока Фото: aeroconsult.be

Преимущества и недостатки кондиционеров

Помимо эффективного охлаждения, данный тип кондиционера имеет ряд преимуществ:

Вам не нужно освобождать место для наружного блока. Вместо него воздуховоды для обратной подачи воздуха незаметно прокладываются через стену и снаружи здания отделаны двумя решетками. Моноблочные кондиционеры часто имеют стильный и современный дизайн, что делает их идеальными для любого интерьера. Кондиционеры без наружного блока практически не требуют обслуживания, что исключает необходимость в договоре на техобслуживание. Моноблочные кондиционеры просты в установке, поскольку модели обычно предполагают систему "подключи и работай". Наконец, моноблочный кондиционер долговечен и потребляет очень мало энергии, что делает его привлекательным с точки зрения счетов за электроэнергию. Большинство кондиционеров без наружного блока имеют класс энергоэффективности A+.

Есть и недостатки: этот тип кондиционеров издает больше шума, чем традиционные аналоги. Дело в том, что в обычном кондиционере компрессор и вентиляторы располагаются в том самом наружном блоке. У моноблочного — все в одном корпусе.

кондиционер без наружного блока в гостиной Фото: aeroconsult.be

Как и где установить кондиционер без наружного блока

Установить такой кондиционер самостоятельно вполне возможно. Главное, четко следовать тому, что написано в инструкции.

В доме есть два места, которые чаще всего используются для установки кондиционера без наружного блока. Одно из них — гостиная. Это, как правило, комната, где люди проводят больше всего времени. С моноблочным кондиционером будет приятная, свежая атмосфера в гостиной летом и уютная, теплая — зимой.

Второе место — спальня. В конце концов, нет ничего хуже, чем слишком жаркая спальня летом или ледяная — зимой. Благодаря кондиционерам типа Monoblock это останется в прошлом.

кондиционер без наружного блока в спальне Фото: aeroconsult.be

Моноблочный кондиционер в качестве обогревателя

Моноблочный кондиционер часто работает в паре с тепловым насосом. Это означает, что устройство может как охлаждать, так и обогревать помещения. Это большое преимущество, поскольку благодаря низкому энергопотреблению квартиру можно отапливать энергоэффективно.

Тепловой насос используется не только для обогрева, но и для охлаждения. Он забирает холодный воздух из комнаты, чтобы нагреть его в блоке, а затем выпускает теплый воздух обратно. При охлаждении происходит обратное.

Кондиционер Innova SW XL 800 Фото: innova.it

Innova SW XL 800

Уровень шума: 20 дБ

Расход воздуха: 785 куб. м/час

Холодопроизводительность: 3.1 кВт

Теплопроизводительность: 3.5 кВт

Ширина: 215 мм

Высота: 318 мм

Длина: 1327 мм

Вес: 19 кг

Двухтрубная настенная система

Напряжение питания: 220 В

Потребляемая мощность: 0.026 кВт

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Страна производитель: Италия

Цена: около 38 000 грн.

Кондиционер Wito Vierro 93 MV Фото: Wito

Wito Vierro 93 MV

Уровень шума: 38 дБ

Расход воздуха: 1500 куб. м/час

Холодопроизводительность: 6.7 кВт

Теплопроизводительность: 15 кВт

Ширина: 255 мм

Высота: 530 мм

Длина: 1415 мм

Двухтрубная система

Напольно-потолочный

Страна производитель: Италия

Цена: более 30 000 грн

Канальный кондиционер Neoclima FDN 1250 Фото: air-conditioner.ua

Neoclima FDN 1250

Двухтрубная система

Расход воздуха: 2380 куб.м/час

Холодопроизводительность: 12.6 кВт

Теплопроизводительность: 18 кВт

Вес: 37 кг

Габариты: 1990х522х240

Уровень шума: 53 дБ

Канальный

Напряжение питания: 220 В

Максимальное рабочее давление: 15 бар

Страна производитель: Китай

Цена: 23 670 грн.

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