На что способна новая звуковая панель Sony: средняя цена и поддержка Dolby Atmos (фото)

Саундбар Sony Bravia Theater Bar 7 хорошо зарекомендовал себя в тестах, хотя разочаровал отсутствием встроенного сабвуфера.

Эксперт Саймон Коэн протестировал саундбар Sony Bravia Theater Bar 7. Он пришел ко мнению, что модель вполне оправдывает свою цену, пишет techradar.com.

Как отметил тестировщик, модель компактная, имеет удобный пульт ДУ, функцию Sony 360 Spatial Sound Mapping для коррекции акустики помещения, HDMI-вход для сквозной передачи сигнала, а также HDMI-подключение eARC к телевизору, что является редкой функцией саундбара.

В комплект входят все необходимые кабели, а также детали для настенного крепления; и вам больше не нужно тратить 1000 долларов на динамики, направленные вверх (необходимый компонент для убедительного звука Dolby Atmos). Они входят в комплектацию Bravia Theater Bar 7 стоимостью 869 долларов США.

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И все же, несмотря на эти преимущества, устройство не получило встроенного сабвуфера, экранных меню настроек, буквенно-цифрового дисплея на передней панели, кодеков Bluetooth высокого разрешения, возможности подключения беспроводных наушников, поддержки Chromecast, также нет совместимости с Google Assistant/Amazon Alexa, и нет воспроизведения через USB-накопитель или UPnP (для потоковой передачи музыки с сетевого сервера).

Cаундбар Sony Bravia Theater Bar 7 на комоде Фото: Future

Из всех недостатков больше всего расстраивает отсутствие встроенного сабвуфера. У Bar 7 есть низкие частоты, но ее басы недостаточно громкие, чтобы обеспечить по-настоящему кинематографическое звучание, даже при максимальной настройке. Можно, конечно, купить звуковую панель с беспроводным сабвуфером Sony Bravia Theater Sub 7, но в таком случае придется доплатить 230 долларов.

Theater Bar 7 обеспечивает кристально чистые средние и высокие частоты, причем на удивительно высокой громкости. Диалоги четкие и хорошо отделены от остальной звуковой дорожки. Sony заслуживает высшей оценки за это — плохая четкость диалогов стала настоящей эпидемией за последнее десятилетие, и саундбар действительно помогает.

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Благодаря выделенным динамикам, направленным вверх, для верхних каналов и боковым динамикам, предназначенным для отражения звука тыловых каналов к месту прослушивания, Theater Bar 7 должен обеспечить захватывающее, иммерсивное звучание, особенно при воспроизведении контента Dolby Atmos или DTS:X.

Технические характеристики:

Размеры: 37,5 x 2,6 x 5 дюймов

Колонки: 5.0.2

Подключения: 1x HDMI eARC, 1x HDMI вход, Wi-Fi, Bluetooth

Dolby Atmos: есть

DTS:X: есть

Сабвуфер в комплекте: нет

Температурные колонки в комплекте: нет

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