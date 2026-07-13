5 лучших китайских брендов смартфонов: за что мы любим Redmi, Poco, Realme, Honor, RedMagic (фото)

На рынке смартфонов китайские компании не отстают от конкурентов и предлагают неплохие продукты часто по выгодной цене.

Многие китайские производители телефонов составляют серьезную конкуренцию таким крупным компаниям, как Apple, Google, Samsung и Nothing, в разных странах мира. Издание bgr.com рассказывает о самых популярных из них.

Redmi

Смартфон Redmi Note 12 Turbo Фото: gizchina.com

Redmi начинала как продуктовая линейка китайской технологической компании Xiaomi в 2013 году. Однако после нескольких лет существования и успешных первых запусков, в результате которых были проданы миллионы устройств по всему миру, Xiaomi выделила Redmi в независимый бренд в 2019 году. Марка известна тем, что продает свои телефоны по доступным ценам.

На момент написания статьи бренд имеет несколько линеек смартфонов, включая серию Redmi A, которая находится внизу списка, за ней следуют серии Number, Note и K.

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Серия K находится на вершине линейки бренда и предлагает характеристики флагманского уровня. Например, Redmi K90 Ultra (выпущенный в июне 2026 года) оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ памяти UFS 4.1 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Poco

Смартфон Poco f7 Фото: gsmarena.com

Линейка смартфонов Poco включает несколько продуктовых линеек, в том числе серии X, M, F и C. Серия C — это вариант начального уровня, ориентированный на покупателей с ограниченным бюджетом. Серии X и M ориентированы на средний ценовой сегмент, а серия F включает флагманские устройства бренда, конкурирующие с премиальными телефонами других компаний. Компания представлена ​​более чем на 35 рынках по всему миру.

Подобно Redmi, Poco — еще один бренд телефонов, который начинался под эгидой Xiaomi, а затем стал независимым. История Poco началась в 2018 году, когда Xiaomi запустила суббренд, чтобы конкурировать с высококлассными моделями Samsung и OnePlus. Два года спустя, в 2020 году, бренд стал независимым. Хотя Poco имеет независимые команды по разработке продуктов, продажам и маркетингу, он по-прежнему зависит от производственных и послепродажных ресурсов Xiaomi.

Связь компании с Xiaomi кажется очень глубокой и проявляется также в программном обеспечении. Смартфоны Poco работают на HyperOS, которая построена на базе Android, как и другие телефоны, продаваемые Xiaomi.

Realme

Смартфон Realme C85 Pro Фото: iGuides

Realme — китайская компания, которая начала свою деятельность в 2010 году как суббренд Oppo. В 2018 году она выделилась в независимую компанию, хотя сообщения о том, что в 2026 году Realme снова станет суббрендом Oppo, указывают на ее возвращение в этот сегмент. Бренд в настоящее время насчитывает более 300 млн пользователей по всему миру.

Несмотря на то, что с момента начала работы в качестве независимой компании прошло чуть более десяти лет, Realme добилась значительных успехов на рынке смартфонов. Компания выпустила первый телефон с зарядкой мощностью 240 Вт, а в 2026 году представила смартфон с мощным аккумулятором на 10 000 мАч в стандартном форм-факторе.

Линейка предлагает широкий выбор телефонов, удовлетворяющих различным потребностям пользователей: от тех, кто ищет базовые телефоны с ограниченным бюджетом, до тех, кому нужны модели, ориентированные на производительность. Пользователи могут выбирать из серий GT, C, P, Number и Narzo.

Honor

Смартфон Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Honor — еще один бренд телефонов, принадлежащий китайской компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Будучи одним из немногих брендов Android-смартфонов, способных конкурировать с Google и Samsung, он предлагает три основные линейки смартфонов: Magic, N и X.

Honor тоже начинал как суббренд. Компания была создана в 2013 году китайским технологическим гигантом Huawei, который в 2020 году решил продать ее компании Shenzhen Zhixin New Information Technology на фоне санкций США и сложной деловой среды.

Телефоны известны своей конкурентоспособностью, а основными рынками сбыта для бренда являются Азия и Европа. Хотя компания является независимой, она не представлена ​​в США из-за своего происхождения от Huawei. Как и большинство компаний-производителей смартфонов, Honor производит не только телефоны — также выпускает носимые устройства, планшеты, ноутбуки и смарт-телевизоры.

Nubia

Смартфон Nubia Z70 Ultra Фото: gsmarena.com

Nubia — это бренд смартфонов, созданный компанией ZTE, которая позже сократила свою долю. Она была основана в 2012 году, имеет штаб-квартиру в Китае и работает в различных регионах мира, включая Северную Америку, Азию, Южную Америку и Европу.

Линейка смартфонов Nubia разделена на четыре основные продуктовые линейки: серии Z, Neo, Flip и Air. В дополнение к этим продуктовым линейкам, марка также продает телефоны, ориентированные на геймеров, под брендом RedMagic. Некоторые из них помогли компании заявить о себе, например, RedMagic 11 Pro, который позиционируется как первый серийно выпускаемый телефон с жидкостным охлаждением.

Смартфон RedMagic 11 Pro также входит в число лучших игровых телефонов на рынке, что говорит о высоком уровне компании. Телефоны Nubia работают под управлением фирменной оболочки Android MyOS, а модели, выпущенные под суббрендом RedMagic, используют RedMagic OS.

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