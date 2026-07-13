5 найкращих китайських брендів смартфонів: за що любимо Redmi, Poco, Realme, Honor, RedMagic (фото)

На ринку смартфонів китайські компанії не відстають від конкурентів і пропонують непогані продукти, часто за вигідною ціною.

Багато китайських виробників телефонів складають серйозну конкуренцію таким великим компаніям, як Apple, Google, Samsung і Nothing, у різних країнах світу. Видання bgr.com розповідає про найпопулярніші з них.

Redmi

Смартфон Redmi Note 12 Turbo Фото: gizchina.com

Redmi з’явилася як лінійка продуктів китайської технологічної компанії Xiaomi у 2013 році. Однак після кількох років існування та успішних перших запусків, у результаті яких було продано мільйони пристроїв по всьому світу, Xiaomi виділила Redmi в самостійний бренд у 2019 році. Бренд відомий тим, що продає свої телефони за доступними цінами.

На момент написання статті бренд має кілька лінійок смартфонів, зокрема серію Redmi A, яка посідає останнє місце у списку, а за нею йдуть серії Number, Note та K.

Відео дня

Серія K є топовою лінійкою бренду та пропонує характеристики флагманського рівня. Наприклад, Redmi K90 Ultra (випущений у червні 2026 року) оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт, високопродуктивним чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, 512 ГБ пам’яті UFS 4.1 та підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Poco

Смартфон Poco F7 Фото: gsmarena.com

Лінійка смартфонів Poco включає кілька продуктових лінійок, зокрема серії X, M, F та C. Серія C — це модель початкового рівня, орієнтована на покупців з обмеженим бюджетом. Серії X і M орієнтовані на середній ціновий сегмент, а серія F включає флагманські пристрої бренду, які конкурують із преміальними телефонами інших компаній. Компанія представлена на понад 35 ринках по всьому світу.

Подібно до Redmi, Poco — ще один бренд смартфонів, який з’явився під егідою Xiaomi, а згодом став незалежним. Історія Poco розпочалася у 2018 році, коли Xiaomi запустила цей суббренд, щоб конкурувати з висококласними моделями Samsung та OnePlus. Через два роки, у 2020 році, бренд став незалежним. Хоча Poco має власні команди з розробки продуктів, продажів та маркетингу, він, як і раніше, залежить від виробничих та післяпродажних ресурсів Xiaomi.

Зв'язок компанії з Xiaomi видається дуже тісним і проявляється також у програмному забезпеченні. Смартфони Poco працюють на HyperOS, яка, як і інші телефони, що продаються Xiaomi, створена на базі Android.

Realme

Смартфон Realme C85 Pro Фото: iGuides

Realme — китайська компанія, яка розпочала свою діяльність у 2010 році як суббренд Oppo. У 2018 році вона стала самостійною компанією, хоча повідомлення про те, що у 2026 році Realme знову стане суббрендом Oppo, вказують на її повернення в цей сегмент. Наразі бренд налічує понад 300 млн користувачів по всьому світу.

Незважаючи на те, що з моменту початку діяльності як незалежна компанія минуло трохи більше десяти років, Realme досягла значних успіхів на ринку смартфонів. Компанія випустила перший телефон із зарядкою потужністю 240 Вт, а в 2026 році представила смартфон із потужним акумулятором на 10 000 мА·год у стандартному форм-факторі.

Ця лінійка пропонує широкий вибір телефонів, що задовольняють різноманітні потреби користувачів: від тих, хто шукає базові телефони з обмеженим бюджетом, до тих, кому потрібні моделі, орієнтовані на продуктивність. Користувачі можуть обирати з серій GT, C, P, Number та Narzo.

Honor

Смартфон Honor 600 Pro Фото: gsmarena.com

Honor — ще один бренд телефонів, що належить китайській компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology. Будучи одним із небагатьох брендів Android-смартфонів, здатних конкурувати з Google та Samsung, він пропонує три основні лінійки смартфонів: Magic, N та X.

Honor також починав як суббренд. Компанія була заснована у 2013 році китайським технологічним гігантом Huawei, який у 2020 році вирішив продати її компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology на тлі санкцій США та складних умов ведення бізнесу.

Ці телефони відомі своєю конкурентоспроможністю, а основними ринками збуту для бренду є Азія та Європа. Хоча компанія є незалежною, вона не представлена у США через те, що походить від Huawei. Як і більшість компаній-виробників смартфонів, Honor виробляє не тільки телефони — вона також випускає носимі пристрої, планшети, ноутбуки та смарт-телевізори.

Nubia

Смартфон Nubia Z70 Ultra Фото: gsmarena.com

Nubia — це бренд смартфонів, створений компанією ZTE, яка згодом зменшила свою частку. Компанія була заснована у 2012 році, має штаб-квартиру в Китаї та працює в різних регіонах світу, зокрема в Північній Америці, Азії, Південній Америці та Європі.

Лінійка смартфонів Nubia поділяється на чотири основні продуктові лінійки: серії Z, Neo, Flip та Air. Окрім цих продуктових лінійок, бренд також продає телефони, орієнтовані на геймерів, під брендом RedMagic. Деякі з них допомогли компанії заявити про себе, наприклад, RedMagic 11 Pro, який позиціонується як перший серійно випусканий телефон із рідинним охолодженням.

Смартфон RedMagic 11 Pro також входить до числа найкращих ігрових телефонів на ринку, що свідчить про високий рівень компанії. Телефони Nubia працюють під управлінням фірмової оболонки Android MyOS, а моделі, випущені під суббрендом RedMagic, використовують RedMagic OS.

Раніше повідомлялося, що бюджетний смартфон за 400 доларів має намір перемогти Samsung. Індійський виробник смартфонів Lava розпочав свою маркетингову кампанію напередодні виходу на ринок Великої Британії.