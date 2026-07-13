Бюджетний смартфон за 400 доларів прагне перемогти Samsung у Європі: що це за модель (фото)

Індійський виробник смартфонів Lava розпочав свою маркетингову кампанію напередодні виходу на ринок Великої Британії.

Компанія створила акаунт у соціальних мережах для британських користувачів, і, що цікаво, маркетингова команда висміює Samsung, щоб підігріти інтерес до своєї появи, пише gizmochina.com.

В описі акаунта написано: "Вирвіться із замкнутого кола SAMe", де виділене слово "SAMe" — це відсилання до Samsung, яка займає значну частку британського ринку смартфонів.

Наразі Lava опублікувала два дописи в цьому акаунті. У першому показано захаращений екран з іконками додатків Samsung та підписом, що цей безлад "очевидно" не ваш. Другий показує телефон із потрійною задньою камерою та написом "Купівля нового не повинна відчуватися так… SAMe". Тут використано гру слів, адже в англійській мові "same" перекладається як "такий самий", "той самий".

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Раніше компанія Lava підтвердила, що вийде на ринок Великої Британії у 2026 році в рамках плану зі створення, як це називає керуючий директор компанії Суніл Райна, справді глобального бренду.

Смартфон Lava Agni 4 Фото: Lava

Компанія продає свої телефони на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці, але наразі вона скоротила обсяги продажів у цих регіонах, щоб спочатку зосередитися на Індії, а потім і на Європі. Наразі вона експортує продукцію до Непалу та Бангладеш, де займає значну частку ринку.

Що стосується Великої Британії, очікується, що Lava дотримуватиметься того самого цінового підходу, який добре зарекомендував себе на внутрішньому ринку — утримувати ціни на телефони на рівні близько 400 доларів США, а не конкурувати у сегменті флагманських пристроїв. Райна заявив, що компанія не бачить необхідності відразу ж гнатися за преміум-сегментом.

Lava не повідомила, який телефон буде першим випущений у Великій Британії. Нещодавно компанія анонсувала в Індії Agni 4 з чіпсетом Dimensity та власним вбудованим ШІ-помічником. Так само її бюджетний Yuva Star 3 демонструє той самий підхід, орієнтований на співвідношення ціни та якості, але за нижчою ціною.

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