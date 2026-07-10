Як продовжити час роботи смартфонів Samsung Galaxy S26 Ultra на одному заряді (фото)

Вбудований штучний інтелект допомагає забезпечити флагману Samsung Galaxy чудовий час автономної роботи.

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений акумулятором, який не тільки має ємність 5000 мА·год, але й оснащений штучним інтелектом та функцією швидкої зарядки, щоб забезпечити тривалішу роботу та швидке заряджання, пише techradar.com.

Як штучний інтелект дозволяє телефону працювати довше

Штучний інтелект Adaptive Battery дозволяє телефону аналізувати звички користувача та відповідно оптимізувати енергоспоживання.

Іншими словами, чим більше людина користується Galaxy S26 Ultra, тим краще штучний інтелект зможе передбачати, як вона використовуватиме його надалі, і, отже, тим краще він зможе зменшувати та збільшувати енергоспоживання за потреби, щоб забезпечити роботу пристрою протягом кількох днів без підзарядки.

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Смартфони серії Samsung Galaxy S26 Фото: Phone Arena

Як функція Adaptive Battery оптимізує енергоспоживання

Основний спосіб, за допомогою якого Adaptive Battery оптимізує енергоспоживання смартфона, полягає в управлінні тим, які додатки отримують необмежену обчислювальну потужність.

Згодом телефон зможе визначити, якими додатками користувач користується часто, а якими — рідко, і зменшити споживання заряду акумулятора у фоновому режимі тими додатками, з якими він рідко взаємодіє. Користувач не помітить різниці, оскільки додатки, якими він користується, працюватимуть так само швидко, як і раніше, але акумулятор пристрою прослужить довше без підзарядки.

Екран смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Інші засоби для економії заряду акумулятора

Зазначений вище спосіб — не єдиний, якщо йдеться про подовження часу роботи Samsung Galaxy S26 Ultra від одного заряджання. Також є функція адаптивного енергозбереження, яка автоматично вмикає та вимикає режим енергозбереження — режим, що обмежує такі дії, як фонове використання мережі, синхронізація та перевірка місцезнаходження — залежно від того, як саме власник використовує телефон.

У сукупності ці функції означають, що користувачеві не потрібно турбуватися, якщо він збирається подорожувати й перебуває далеко від зарядного пристрою або поза домом у напружений робочий день, адже телефон все одно впорається із зарядкою.

Фактично, Galaxy S26 Ultra може працювати до 31 години в режимі відтворення відео, тож навіть якщо користувач планує кіномарафон, у нього не виникне проблем із зарядкою.

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