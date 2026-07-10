Как заставить смартфоны Samsung Galaxy S26 Ultra работать дольше от одного заряда (фото)
Встроенный ИИ помогает обеспечить флагману Samsung Galaxy отличное время автономной работы.
Samsung Galaxy S26 Ultra обладает батареей, которая не только имеет емкость 5000 мАч, но и оснащена ИИ и функцией быстрой зарядки, чтобы обеспечить более длительную работу и быструю подзарядку, пишет techradar.com.
Как ИИ позволяет телефону работать дольше
ИИ-функция Adaptive Battery позволяет телефону изучать пользовательские модели использования и оптимизировать энергопотребление соответствующим образом.
Иными словами, чем больше человек использует Galaxy S26 Ultra, тем лучше ИИ сможет предсказывать, как он будет его использовать в дальнейшем, и, следовательно, тем лучше он сможет снижать и увеличивать энергопотребление по мере необходимости, чтобы помочь работать в течение нескольких дней без подзарядки.
Как Adaptive Battery оптимизирует энергопотребление
Основной способ, которым Adaptive Battery оптимизирует энергопотребление смартфона, заключается в управлении тем, какие приложения получают неограниченную вычислительную мощность.
Со временем телефон сможет определить, какие приложения владелец использует часто, а какие редко, и уменьшить потребление заряда батареи в фоновом режиме приложениями, с которыми он редко взаимодействует. Пользователь не заметит разницы, поскольку используемые им приложения будут работать так же быстро, как и раньше, но аккумулятор устройства будет работать дольше без подзарядки.
Другие инструменты для экономии заряда батареи
Вышеуказанный способ — не единственный, если речь заходит об увеличении времени работы Samsung Galaxy S26 Ultra от одной зарядки. Также есть функция адаптивного энергосбережения, которая автоматически включает и выключает режим энергосбережения — режим, ограничивающий такие действия, как фоновое использование сети, синхронизация и проверка местоположения — в зависимости от моделей использования телефона его владельцем.
В совокупности эти функции означают, что пользователю не нужно беспокоиться, если он собирается путешествовать и находится вдали от зарядного устройства, или вне дома в напряженный рабочий день, потому что телефон все равно справится с зарядкой.
Фактически, Galaxy S26 Ultra может работать до 31 ч в режиме воспроизведения видео, так что даже если юзер планирует киномарафон, он не будет испытывать проблем с зарядкой.
Ранее сообщалось о том, какие модели кондиционеров охлаждают и работают просто от розетки. Испарительные вентиляторы мгновенно справятся с жарой — стоит только вставить вилку в розетку и залить воду в резервуар. В обзоре представлены: Xiaomi Mijia, Haier HFZ-Y8625A и Airmate FC-SRI22