Кондиционеры без хлопот: какие модели охлаждают и работают просто от розетки (фото)

Испарительные вентиляторы мгновенно справятся с жарой — стоит только вставить вилку в розетку и залить воду в резервуар. В обзоре представлены: Xiaomi Mijia, Haier HFZ-Y8625A и Airmate FC-SRI22.

В летнюю жару ничто так не спасает, как кондиционер. Однако это довольно дорогое удовольствие, если речь идет о полноценных системах с наружным блоком. Можно обойтись и "малой кровью" — напольными воздухоохладителями, работающими просто от сети, считает Фокус.

Испарительный вентилятор Xiaomi Mijia

Xiaomi выпустила испарительный вентилятор Mijia Smart Evaporative Cooling Fan в 2023 году. С тех пор модель приобрела недюжинную популярность не только в Китае, но и в других странах, пишет IT Home.

Кондиционер Mijia Smart Evaporative Cooling Fan Фото: Xiaomi

Кондиционер Mijia создан по принципу "3 в 1" – охлаждение, обдув и увлажнение. Он оснащен системой циркуляционного водяного охлаждения, позволяющей добавлять воду и кубики льда для достижения различных охлаждающих эффектов. Резервуар для воды легко снимается для очистки. Встроенный антибактериальный модуль с ионами серебра обеспечивает 99,99% антибактериальную защиту. Он также имеет сверхдлинный воздуховыпускной канал диаметром 0,4 м, обеспечивая сверхдальнюю подачу на расстояние до 10 м.

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Этот испарительный вентилятор поддерживает 4 режима обдува: прямой воздушный поток, естественный ветер, ночной ветер и прохладный ветер. Уровень шума при работе составляет всего 35,1 дБ, что обеспечивает тихую и незаметную работу. Кроме того, этот продукт можно подключить к приложению Mijia для дистанционного управления через ИИ-помощника Xiao Ai.

Воздухоохладитель Haier HFZ-Y8625A

Данное устройство, как и предыдущее, работает благодаря вентилятору и воде, заливаемой в 3-литровый резервуар. Производитель утверждает, что воздушный поток имеет производительность 370 м³/ч, — вместе с испаряемой водой это помогает охладить помещение мгновенно, увлажнить воздух и обеспечить эффективный обдув.

Кондиционер Haier HFZ-Y8625A Фото: Haier

Вентилятор может работать в обычном режиме, доступны также режимы "естественный" и "ночной". Это не только помогает снизить уровень шума, но и энергопотребления. Кондиционер можно запрограммировать на отключение в удобное для пользователя время. Для этого есть пульт ДУ и сенсорный экран.

Haier HFZ-Y8625A может работать и в качестве ароматизатора — достаточно вставить пластину в специальный отсек. Если использовать репеллент, то можно не бояться "нашествия" комаров.

Мощность испарителя — 60 Вт, работает он от розетки 220 В. Габариты составляют 290 x 290 x 975 мм, вес 4,5 кг, что делает устройство компактным и легким для переноски.

В комплекте пользователи найдут 2 аккумулятора холода, — они усиливают охлаждающий эффект при работе в режиме испарительного охлаждения.

Испарительный охладитель Airmate FC-SRI22

Испарительный охладитель Airmate FC-SRI22 располагает 5-литровым резервуаром для воды и 2-мя аккумуляторами холода для усиления охлаждения.

Кондиционер Airmate FC-SRI22 Фото: Airmate

Вентилятор работает на 6-ти скоростях, регулировать которые можно при помощи сенсорного экрана или пульта ДУ. Воздушные потоки будут охватывать довольно большое пространство благодаря углу поворота в 80 градусов и длинному воздуховоду.

Есть также функция автоматического отключения через 9 ч максимум, но время, в остальном, можно выставлять какое угодно. Устройство оснащено модулем для очистки воздуха при помощи ионов серебра

Кондиционер имеет мощность 55 Вт, работает от розетки 220 В, уровень шума 58 дБ, габариты 1060 x 260 x 260 мм и вес 6,3 кг.

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