Топ-3 ноутбука, которые действительно стоят своих денег: модели от Samsung, Acer, Asus (фото)

Люди хвалят такие ноутбуки, как Asus Chromebook CM30, Samsung Galaxy Chromebook Plus и Acer Chromebook Plus 515.

Эксперты bgr.com просмотрели обзоры всех Chromebook, представленных сегодня на рынке, проанализировали плюсы и минусы и составили список из трех моделей, которые, по мнению реальных пользователей, действительно стоят своих денег.

Samsung Galaxy Chromebook Plus

Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook Plus Фото: Future

С рейтингом 4,6, Galaxy Chromebook Plus продается в Best Buy за 599 долларов. По внешнему виду и ощущениям он наиболее близок к ноутбукам Apple благодаря цельнометаллическому корпусу, который не только выглядит премиально, но и повышает прочность. Пользователи также отмечают, что ноутбук очень тонкий, что делает его идеальным для поездок на работу.

Гаджет получил 15,6-дюймовый AMOLED-экран, который охватывает 108% цветового пространства DCI-P3. Хотя отсутствие сенсорного управления может быть недостатком, пиковая яркость, по измерениям экспертов, достигает 377 нит.

Відео дня

По отзывам пользователей, набор текста очень удобен благодаря хорошему ходу клавиш и тактильной отдаче. Некоторые отмечают недостаточную разграниченность между цифровой панелью и основной клавиатурой. Также имеется несколько режимов подсветки.

Опрос Каким ноутбуком вы пользуетесь Опрос открыт до Lenovo Xiaomi MаcBook Dell Asus Acer HP Другой вариант Голосувати

Chromebook Plus работает на процессоре Intel Core 3 100U с шестью ядрами, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS. По отзывам покупателей, производительность ноутбука в повседневном использовании действительно хороша. Он без проблем обрабатывает электронные таблицы и может одновременно работать с несколькими приложениями. Время автономной работы также фантастическое: большинство пользователей получают около 11 ч.

Acer Chromebook Plus 515

Ноутбук Acer Chromebook Plus 515 Фото: Future

Начиная с 429 долларов на Amazon и имея рейтинг 4,3 звезды, Acer Chromebook Plus 515 занимает оптимальное место среди Chromebook. Он не слишком дорогой и не слишком дешевый, чтобы экономить на самом необходимом. Что касается дизайна, в отзывах отмечается, что он выглядит изысканно и достаточно легкий, чтобы носить его с собой куда угодно.

Также упоминается, что клавиатура просторная и удобная для людей с большими руками, и обеспечивает отличную тактильную отдачу. Однако отсутствие подсветки стало проблемой для некоторых покупателей. С другой стороны, всем нравится тачпад за его просторность и точность, достаточную даже для игр. Динамики расположены рядом с клавиатурой, а не под ней, что, по словам покупателей, значительно улучшает звук, делая его четким и чистым.

Гаджет оснащен 15,6-дюймовой Full HD IPS-панелью с поддержкой сенсорного управления. Несмотря на соотношение сторон 16:9, людям нравится, что он достаточно большой и яркий для офисной работы, просмотра видео или стриминга игр.

Ноутбук Plus 515 достаточно мощный благодаря процессору Intel Core i3-1305U, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопителю объемом 256 ГБ. Практически все хвалят производительность Plus 515 за способность быстро открывать приложения и хранить несколько вкладок в памяти. Хотя время автономной работы не самое лучшее — 6-8 ч.

Asus Chromebook CM30

Ноутбук Asus Chromebook CM30 Фото: Asus

Asus Chromebook CM30 стоит от 269 долларов на Amazon и предлагает довольно много за свою цену: 10,5-дюймовый планшет с TFT-дисплеем 1900 x 1200 (WUXGA) и пиковой яркостью 400 нит. Хотя планшету не хватает премиального качества, покупатели отмечают его выгодную цену благодаря входящей в комплект клавиатуре и стилусу. В обзорах также упоминается тактильная отдача клавиш при наборе текста.

Под капотом CM30 находится процессор MediaTek Kompanio 520 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти eMMC. Хотя 520 — это производительный бюджетный процессор, некоторые отмечают, что он может тормозить при переключении между различными приложениями. Тем не менее, если ребенок будет использовать его для учебы или рисования, жалоб быть не должно, поскольку покупатели сообщают, что CM30 отлично справляется с веб-серфингом. Еще одним сильным преимуществом является время автономной работы: большинство пользователей получают около 10 ч работы от одной зарядки.

Ранее сообщали про ноутбук. который получил высший рейтинг от экспертов и пользователей. Гаджет "2-в-1" можно использовать как ноутбук или планшет. Он работает на процессоре Intel Core 3 100U с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.