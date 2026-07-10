Топ 3 ноутбуки, які справді варті своїх грошей: моделі від Samsung, Acer, Asus (фото)

Люди хвалять такі ноутбуки, як Asus Chromebook CM30, Samsung Galaxy Chromebook Plus та Acer Chromebook Plus 515.

Експерти bgr.com переглянули огляди всіх Chromebook, представлених сьогодні на ринку, проаналізували їхні переваги та недоліки й склали список із трьох моделей, які, на думку реальних користувачів, дійсно варті своїх грошей.

Samsung Galaxy Chromebook Plus

Ноутбук Samsung Galaxy Chromebook Plus Фото: Future

Galaxy Chromebook Plus, що має рейтинг 4,6, продається в Best Buy за 599 доларів. За зовнішнім виглядом і відчуттями він найбільше нагадує ноутбуки Apple завдяки суцільнометалевому корпусу, який не тільки має преміальний вигляд, але й підвищує міцність. Користувачі також відзначають, що ноутбук дуже тонкий, що робить його ідеальним для поїздок на роботу.

Гаджет оснащений 15,6-дюймовим AMOLED-екраном, який охоплює 108 % колірного простору DCI-P3. Хоча відсутність сенсорного керування може бути недоліком, пікова яскравість, за вимірами експертів, сягає 377 ніт.

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За відгуками користувачів, набір тексту дуже зручний завдяки плавному ходу клавіш і тактильній віддачі. Дехто зазначає недостатню чіткість розмежування між цифровою панеллю та основною клавіатурою. Також є кілька режимів підсвічування.

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Chromebook Plus працює на процесорі Intel Core 3 100U з шістьма ядрами, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ пам’яті UFS. За відгуками покупців, продуктивність ноутбука у повсякденному використанні дійсно хороша. Він без проблем обробляє електронні таблиці та може одночасно працювати з кількома програмами. Час автономної роботи також фантастичний: більшість користувачів отримують близько 11 годин.

Acer Chromebook Plus 515

Ноутбук Acer Chromebook Plus 515 Фото: Future

З ціною від 429 доларів на Amazon та рейтингом 4,3 зірки Acer Chromebook Plus 515 посідає оптимальне місце серед Chromebook. Він не надто дорогий і не надто дешевий, щоб економити на найнеобхіднішому. Що стосується дизайну, у відгуках зазначається, що він виглядає вишукано і є достатньо легким, щоб носити його з собою куди завгодно.

Також зазначається, що клавіатура простора та зручна для людей із великими руками і забезпечує чудову тактильну віддачу. Однак відсутність підсвічування стала проблемою для деяких покупців. З іншого боку, всім подобається тачпад за його просторість і точність, достатню навіть для ігор. Динаміки розташовані поруч із клавіатурою, а не під нею, що, за словами покупців, значно покращує звук, роблячи його чітким і чистим.

Цей гаджет оснащений 15,6-дюймовою Full HD IPS-панеллю з підтримкою сенсорного керування. Незважаючи на співвідношення сторін 16:9, користувачам подобається, що він достатньо великий і яскравий для роботи в офісі, перегляду відео чи стримінгу ігор.

Ноутбук Plus 515 є досить потужним завдяки процесору Intel Core i3-1305U, 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD-накопичувачу ємністю 256 ГБ. Практично всі хвалять продуктивність Plus 515 за здатність швидко відкривати програми та зберігати кілька вкладок у пам'яті. Хоча час автономної роботи не найдовший — 6–8 годин.

Asus Chromebook CM30

Ноутбук Asus Chromebook CM30 Фото: Asus

Asus Chromebook CM30 коштує від 269 доларів на Amazon і пропонує чимало за свою ціну: 10,5-дюймовий планшет із TFT-дисплеєм роздільної здатності 1900 x 1200 (WUXGA) та піковою яскравістю 400 ніт. Хоча планшету бракує преміальної якості, покупці відзначають його вигідну ціну завдяки клавіатурі та стилусу, що входять до комплекту. У оглядах також згадується тактильна віддача клавіш під час набору тексту.

Під кришкою CM30 знаходиться процесор MediaTek Kompanio 520 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті eMMC. Хоча 520 — це продуктивний бюджетний процесор, деякі користувачі зазначають, що він може гальмувати під час перемикання між різними додатками. Проте, якщо дитина використовуватиме його для навчання чи малювання, скарг бути не повинно, оскільки покупці повідомляють, що CM30 чудово справляється з веб-серфінгом. Ще однією значною перевагою є час автономної роботи: більшість користувачів отримують близько 10 годин роботи від одного заряду.

Раніше повідомлялося про ноутбук, який отримав найвищий рейтинг від експертів та користувачів. Гаджет "2-в-1" можна використовувати як ноутбук або планшет. Він працює на процесорі Intel Core 3 100U з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті для зберігання даних.