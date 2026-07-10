Ні Lenovo, ні Asus: цей ноутбук отримав найвищий рейтинг від експертів та користувачів (фото)

Гаджет "2-в-1" можна використовувати як ноутбук або планшет. Він працює на процесорі Intel Core 3 100U з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ пам’яті для зберігання даних.

Згідно з інформацією Consumer Reports (CR), багато користувачів обирають для себе ноутбук Acer Chromebook Plus Spin 514. Цей пристрій коштує 550 доларів, пише bgr.com.

Гаджет "2-в-1" можна використовувати як ноутбук або планшет. Він працює на процесорі Intel Core 3 100U з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ пам’яті для зберігання даних. Звичайно, це не потужний ПК, але він ідеально підходить для перевірки електронної пошти, роботи в Інтернеті, перегляду HD-відео або відеодзвінків. Завдяки сенсорному екрану з роздільною здатністю 1920 x 1200 WUXGA користувач отримує чітке та яскраве зображення, а співвідношення сторін 16:10 дозволяє зручно читати документи та працювати в багатовіконному режимі. Крім того, екран захищений антимікробним склом Corning Gorilla Glass.

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Ноутбуки моделі Acer Chromebook Plus Spin 514 Фото: Acer

Серед інших особливостей — підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2, сертифікація MIL-STD-810H (тож не варто турбуватися про падіння та пошкодження) та до 10 годин автономної роботи. Однак останнє залежатиме від таких факторів, як яскравість дисплея, гучність та навантаження на процесор і відеокарту, які в кінцевому підсумку визначають, скільки енергії споживатиме Plus Spin 514.

Що думають про Acer Chromebook Plus Spin 514 оглядачі

У тестах CR Chromebook Plus Spin 514 показав себе настільки добре, що заслужив звання "Рекомендовано CR". Однак думки споживачів, які особисто користуються Spin 514, розділилися щодо надійності бренду та задоволеності користувачів. Так само тестувальники з PCWorld дали ноутбуку досить високу оцінку, але вважають, що 550 доларів не виправдовують базові характеристики Plus Spin 514.

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На щастя, Plus Spin 514 вийшов понад два роки тому, тому є непогані шанси знайти вигідну пропозицію. На момент написання статті найнижча зафіксована ціна становила 400 доларів у вересні 2024 року, а зараз новий ноутбук продається на Amazon за 500 доларів.

Acer випускає Chromebook вже багато років, і отримати офіційну оцінку від CR — завдання не з простих. Зрештою, найкращим рішенням може стати придбання Acer Chromebook Plus Spin 514 за 550 доларів та оцінка його можливостей для роботи та способу життя.

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