Не Lenovo и не Asus: этот ноутбук получил высший рейтинг от экспертов и пользователей (фото)
Гаджет "2-в-1" можно использовать как ноутбук или планшет. Он работает на процессоре Intel Core 3 100U с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.
Согласно информации Consumer Reports (CR), многие пользователи выбирают для себя ноутбук Acer Chromebook Plus Spin 514. Стоит это устройство 550 долларов, пишет bgr.com.
Гаджет "2-в-1" можно использовать как ноутбук или планшет. Он работает на процессоре Intel Core 3 100U с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Конечно, это не мощный ПК, но он идеально подходит для проверки электронной почты, работы в интернете, просмотра HD-видео или видеозвонков. Благодаря сенсорному экрану с разрешением 1920 x 1200 WUXGA пользователь получает четкое и красочное изображение, а соотношение сторон 16:10 позволяет удобно читать документы и работать в многооконном режиме. Кроме того, экран защищен антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass.
Среди других особенностей — поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, сертификация MIL-STD-810H (так что не стоит беспокоиться о падениях и повреждениях) и до 10 часов автономной работы. Однако последнее будет зависеть от таких факторов, как яркость дисплея, громкость и нагрузка на процессор и видеокарту, которые в конечном итоге определяют, сколько энергии будет потреблять Plus Spin 514.
Что думают об Acer Chromebook Plus Spin 514 обозреватели
В тестах CR Chromebook Plus Spin 514 показал себя настолько хорошо, что заслужил звание "Рекомендовано CR". Однако мнения потребителей, лично владеющих Spin 514, разделились по поводу надежности бренда и удовлетворенности пользователей. Аналогично, тестировщики из PCWorld дали ноутбуку довольно хорошую оценку, но посчитали, что 550 долларов не оправдывают базовые характеристики Plus Spin 514.
Каким ноутбуком вы пользуетесь
К счастью, Plus Spin 514 выпущен более двух лет назад, поэтому есть неплохой шанс найти выгодное предложение. На момент написания статьи самая низкая зафиксированная цена составляла 400 долларов в сентябре 2024 года, а сейчас новый ноутбук продается на Amazon за 500 долларов.
Acer производит Chromebook уже много лет, и получить официальную оценку от CR — непростая задача. В конечном итоге, лучшим решением может стать покупка Acer Chromebook Plus Spin 514 за 550 долларов и оценка его возможностей для работы и образа жизни.
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