YouTube теперь можно смотреть без рекламы: что необходимо для этого сделать (фото)

Одним из наиболее важных нововведений в любом браузере за последнее десятилетие стала возможность удалять рекламу с веб-сайтов и потоковых сервисов, таких как YouTube.

Компания DuckDuckGo объявила, что ее браузер будет блокировать рекламу на YouTube. Эта функция будет доступна для всех основных платформ, включая Android, пишет androidpolice.com.

Пользователям не понадобится приложение YouTube. Вместо этого нужно будет загрузить браузер DuckDuckGo. Функция будет включена по умолчанию на iOS, Windows и macOS. В будущем она будет автоматически включена на Android, но пока нужно ее активировать самостоятельно.

Как заблокировать рекламу при помощи DuckDuckGo Фото: DuckDuckGo

Для включения блокировки рекламы нужно перейти в меню "Настройки" и выбрать раздел "Блокировка рекламы", а потом включить ее. При необходимости ее можно и отключить. Стоит отметить, что DuckDuckGo предлагает альтернативный способ просмотра веб-страниц с упором на конфиденциальность.

Відео дня

Браузер предоставляет чистый и простой в использовании интерфейс, а также множество инструментов для защиты пользовательских данных. Google Chrome обладает огромным количеством функций, и иногда это просто слишком много, и многие считают, что он стал слишком громоздким. DuckDuckGo упрощает все, при этом предлагая отличные возможности.

Что касается того, как DuckDuckGo удается это реализовать в своем браузере, то он использует "списки фильтров, созданные сообществом и полученные из uBlock Origin". Так что, хотя это и не будет идеальным вариантом, это будет лучше, чем быть заваленным кучей рекламы. Это подойдет не всем, но поскольку DuckDuckGo бесплатен, стоит попробовать.

Если пользователей не устраивают возможности этого браузера, можно заплатить за YouTube Premium.

Ране писали о том, что даже дешевые наушники будут звучать потрясающе, если кое-что предпринять. Некоторые Bluetooth-наушники выдают слишком громкое звучание, иные же работают тихо. Оказывается все дело в неисправной настройке громкости Android.