Даже дешевые наушники будут звучать потрясающе: что нужно сделать в настройках Android

Некоторые Bluetooth-наушники выдают слишком громкое звучание, иные же работают тихо. Оказывается все дело в неисправной настройке громкости Android.

Обозреватель Джон Гилберт заметил, что наушники Pixel Buds Pro 2 были слишком громкими, а у пары Zen Air возникла противоположная проблема. Увеличения громкости телефона не помогло ее решить. Оказалось, что нужно просто "разделить" громкость телефона и громкость наушников, пишет он в своем материале на сайте androidpolice.com.

Как разделить громкость телефона и громкость наушников

Абсолютная настройка громкости — это функция Android, поэтому она скрыта в меню параметров разработчика. Поэтому нужно включить параметры разработчика: "Настройки" — "О телефоне" — прокрутить вниз и 7 раз нажать "Номер сборки", пока не появится всплывающее сообщение.

Потом надо перейти в меню "Система" в приложении "Настройки", чтобы найти параметры разработчика. Прокрутить вниз (или найти в поиске) переключатель "Отключить абсолютную громкость". Включить этот переключатель. Теперь можно регулировать громкость наушников отдельно от громкости телефона.

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Стоит уточнить, что отключение абсолютной громкости не мешает регулировать громкость Bluetooth-динамика с помощью телефона.

Наушники Creative Zen Air и телефон Фото: Creative

Тестирование абсолютной громкости

Тестирование определенно стоит сделать, считает эксперт. Дело в том, что у каждой пары наушников может быть свой максимальный уровень громкости. Иногда он выше, чем настройки телефона, или ниже.

Гилберт проверил, как отключение абсолютной громкости повлияло на его наушники, расположив их рядом с микрофоном телефона. Затем он воспроизвел часть песни с включенной абсолютной громкостью и максимальной громкостью смартфона. Далее он отключил функцию абсолютной громкости, выставил максимально возможную громкость наушников и снова воспроизвел тот же фрагмент песни.

При включенной функции абсолютной громкости наушники выдавали максимум 51,4 дБ и в среднем 44,7 дБ. Когда он отключил функцию абсолютной громкости, наушники достигли максимума в 60,2 дБ и в среднем 50,7 дБ. Это почти 20-процентный скачок громкости. Трудно точно определить, на какой громкости установлены были наушники, но после экспериментов тестировщик заметил явное увеличение громкости.

Теперь, если нужно выкрутить громкость наушников на максимум, сначала стоит увеличить громкость мультимедиа на телефоне, а затем увеличить громкость наушников.

Наушники Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Разделение громкости имеет множество преимуществ

Разделение громкости означает, что не нужно регулировать громкость телефона каждый раз, когда вы вынимаете наушники.

Это также удобно для точной настройки уровня звука.

"Я слушаю музыку, записанную до 1950-х годов, и микширование приводит к сильно различающимся уровням звука. Разделение громкости наушников и громкости телефона позволяет мне нормально слушать тихие треки. Это также удобный инструмент для решения противоположной проблемы", — пишет Гилберт.

Если максимальная громкость Bluetooth-динамика намного выше максимальной громкости телефона, можно уменьшить громкость Bluetooth-динамика, не отключая при этом звук на телефоне.

Отключение абсолютной громкости может привести к опасному уровню громкости наушников, поэтому нужно быть внимательным при использовании этой настройки.

Если звук медиафайла внезапно стал тише, это может быть связано с обновлением Android. Настройки громкости управляются программным обеспечением, поэтому некоторые обновления, изменяющие настройки громкости, могут изменить максимальную громкость смартфона. Отключение абсолютной громкости может решить эту проблему.

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