Навіть дешеві навушники звучатимуть приголомшливо: що потрібно зробити в налаштуваннях Android

Деякі Bluetooth-навушники видають занадто гучний звук, а інші — навпаки, працюють тихо. Виявляється, справа в неправильному налаштуванні гучності на Android.

Оглядач Джон Гілберт зауважив, що навушники Pixel Buds Pro 2 були занадто гучними, а у моделі Zen Air виникла протилежна проблема. Збільшення гучності телефону не допомогло її вирішити. Виявилося, що потрібно просто "розділити" гучність телефону та гучність навушників, пише він у своєму матеріалі на сайті androidpolice.com.

Як розділити гучність телефону та гучність навушників

Абсолютне регулювання гучності — це функція Android, тому вона прихована в меню параметрів розробника. Тому потрібно увімкнути параметри розробника: "Налаштування" — "Про телефон" — прокрутити вниз і 7 разів натиснути "Номер збірки", доки не з’явиться спливаюче повідомлення.

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Потім потрібно перейти до меню "Система" у додатку "Налаштування", щоб знайти параметри розробника. Прокрутіть вниз (або знайдіть у пошуку) перемикач "Вимкнути абсолютну гучність". Увімкніть цей перемикач. Тепер можна регулювати гучність навушників окремо від гучності телефону.

Варто зазначити, що вимкнення абсолютної гучності не заважає регулювати гучність Bluetooth-динаміка за допомогою телефону.

Навушники Creative Zen Air і телефон Фото: Creative

Визначення абсолютної гучності

Експерт вважає, що тестування, безумовно, варто провести. Справа в тому, що кожна пара навушників може мати свій максимальний рівень гучності. Іноді він вищий за налаштування телефону, а іноді — нижчий.

Гілберт перевірив, як вимкнення функції "абсолютної гучності" вплинуло на його навушники, розмістивши їх поруч із мікрофоном телефону. Потім він відтворив уривок пісні з увімкненою функцією "абсолютної гучності" та на максимальній гучності смартфона. Далі він вимкнув функцію абсолютної гучності, встановив максимально можливу гучність навушників і знову відтворив той самий фрагмент пісні.

При увімкненій функції абсолютної гучності навушники видавали максимум 51,4 дБ і в середньому 44,7 дБ. Коли він вимкнув функцію абсолютної гучності, навушники досягли максимуму в 60,2 дБ і в середньому 50,7 дБ. Це майже 20-відсотковий стрибок гучності. Важко точно визначити, на якій гучності були налаштовані навушники, але після експериментів тестувальник помітив явне збільшення гучності.

Тепер, якщо потрібно викрутити гучність навушників на максимум, спочатку варто збільшити гучність мультимедіа на телефоні, а потім — гучність навушників.

Навушники Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Регулювання гучності має безліч переваг

Функція розділення гучності означає, що не потрібно регулювати гучність телефону щоразу, коли ви виймаєте навушники.

Це також зручно для точного регулювання гучності.

"Я слухаю музику, записану до 1950-х років, і під час мікшування рівні звуку сильно відрізняються. Розділення гучності навушників і гучності телефону дозволяє мені нормально слухати тихі треки. Це також зручний інструмент для вирішення протилежної проблеми", — пише Гілберт.

Якщо максимальна гучність Bluetooth-динаміка значно перевищує максимальну гучність телефону, можна зменшити гучність Bluetooth-динаміка, не вимикаючи при цьому звук на телефоні.

Вимкнення функції абсолютної гучності може призвести до небезпечного рівня гучності навушників, тому слід бути обережним під час використання цього параметра.

Якщо звук медіафайлу раптово став тихішим, це може бути пов’язано з оновленням Android. Налаштування гучності регулюються програмним забезпеченням, тому деякі оновлення, що змінюють налаштування гучності, можуть змінити максимальну гучність смартфона. Вимкнення абсолютної гучності може вирішити цю проблему.

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