Пользователи назвали Pixel худшими смартфонами 2026 года: что их разозлило

Опрос продемонстрировал масштаб проблем с зарядкой телефонов Pixel — 60% владельцев недовольны ее скоростью.

Зарядка телефонов не должна быть такой мучительно долгой, но для некоторых пользователей Pixel это именно так, пишет издание androidauthority.com.

Последние несколько недель были непростыми для телефонов Pixel. После того, как Google выпустила в мае обновление для решения различных проблем с зарядкой, затрагивающих множество устройств, многие пользователи Pixel не заметили никаких улучшений. Вместо этого мы видим множество сообщений в интернете, указывающих на то, что проблема на самом деле значительно усугубилась.

Возможно, проблемы возникли из-за повышения температуры в США и Европе в последние несколько недель. Возможно, это аппаратная ошибка. Или, может быть, это просто эффект частотной иллюзии. В любом случае, похоже, что медленная зарядка и перегрев являются основными проблемами телефонов Pixel на данный момент, и СМИ узнало мнение читателей.

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В недавнем опросе журналисты спросили, наблюдают ли владельцы медленную зарядку Pixel, и вот какие результаты они получили: более 60% респондентов по-прежнему испытывают проблемы с зарядкой, фактически, зарядка происходит "медленнее, чем когда-либо", даже после многочисленных патчей от Google. Это 3 из 5 владельцев Pixel, что говорит о том, насколько широко распространена данная проблема.

Комментарии также подтверждают эти цифры. Читатель gallingtonnick пишет: "Мой Pixel сильно перегревался примерно в мае, после обновления примерно через неделю перегрев прекратился, но теперь он заряжается очень долго. Все мои зарядные устройства показывали "быструю зарядку", но теперь я не получаю этих сообщений".

jr.jennings отмечает аналогичную ситуацию: "Последнюю неделю я был в недоумении, почему не работает быстрая зарядка на моем Pixel 9A. Раньше она работала. Пришлось сменить зарядное устройство".

Несколько других читателей также поделились своим опытом медленной зарядки, и, что более показательно, у них разные устройства Pixel. Однако не все заметили проблему. 17% респондентов говорят, что зарядка их Pixel "не слишком быстрая, но и не слишком медленная", а 18,6% не заметили никаких проблем с включением своих устройств.

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