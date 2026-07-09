Три самых интересных смартфона, которые появятся в 2026 году: OnePlus, Galaxy Z Fold, Pixel (фото)

В этом году стоит ожидать выхода таких моделей, как Samsung Galaxy Z Fold 8, Pixel 11 Pro, OnePlus 16. Эксперт оценил их характеристики.

После довольно скучных 18 месяцев вторая половина 2026 года обещает быть удивительно интересной для любителей смартфонов, пишет издание techadvisor.com.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Предполагается, что Galaxy Z Fold 8 будет весить всего 201 г. Это уже в пределах обычного формфактора. В разложенном виде модель будет иметь соотношение сторон 4:3.

Samsung сделала большой шаг вперед с Galaxy Z Fold 7, создав полноразмерный складной смартфон, который был намного тоньше и легче, чем предыдущие варианты.

Многим не нравятся складные устройства, потому что они неудобны и громоздки в повседневном использовании. Теперь, очевидно компания решила эту проблему, и модель Galaxy Z Fold 8 будет более востребованной.

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Google Pixel 11 Pro

Смартфон Pixel 10 Pro Фото: Tech Advisor

Этот год не был особенно удачным для бренда смартфонов Pixel. Google Pixel 10a был всего лишь несколько переработанным Pixel 9a, а крупное обновление Android 17, похоже, внесло множество сбоев в работу моделей этой серии.

Однако многие тестировщики и пользователи остались довольны Pixel 10 Pro. Это вполне компактный телефон с чистым пользовательским интерфейсом Google, зарядкой Qi2 и хорошей камерой.

Согласно сообщениям инсайдеров, Pixel 11 Pro получит новое аппаратное обеспечение камеры и совершенно новую светодиодную подсветку на задней панели. Эту модель обозреватели уже называют одной из самых ожидаемых во второй половине 2026 года. Ее анонс запланирован на 12 августа.

OnePlus 16

Смартфон OnePlus 15 Фото: OnePlus

Пока не ясно, что происходит с брендом OnePlus, но можно с уверенностью сказать, что дела обстоят неважно. Ходят слухи, что материнская компания Oppo хочет закрыть этот суббренд. Однако суббренд, похоже, продолжает анонсировать новые продукты, и, по сообщениям, флагманский телефон OnePlus 16 планируется к выпуску в конце 2026 года.

Его предшественник, OnePlus 15, не слишком впечатлил тестировщиков своим несколько стандартным дизайном и ухудшенной камерой. Но он был, и остается, абсолютным чемпионом по выносливости и, что немаловажно при выполнении повседневных задач.

Ранее мы писали о том, что смартфоны Xiaomi получат важное обновление совсем скоро. Xiaomi готовится к распространению бета-версии обновления HyperOS 3.3 для широкого спектра своих флагманских устройств Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro по всему миру.