Смартфоны Xiaomi получат важное обновление совсем скоро: о каких моделях речь

Xiaomi готовится к распространению бета-версии обновления HyperOS 3.3 для широкого спектра своих флагманских устройств Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro по всему миру.

Пока пользователи ждут долгожданной HyperOS 4, запуск которой в Китае ожидается в июле или августе, HyperOS 3.3 выступает в качестве важного промежуточного обновления, обещая улучшенную стабильность и совместимость системы перед основным релизом, пишет ximitime.com.

Что приносит HyperOS 3.3

Бета-версия HyperOS 3.3 по сути является инкрементальным обновлением, построенным на основе HyperOS 3.1, значительно отличающимся интеграцией API Android 17. Это обновление направлено на улучшение производительности и совместимости на системном уровне за счет включения новых функций и оптимизаций фреймворка Android в рамках собственной экосистемы Xiaomi. Поскольку эта версия очень похожа на существующую сборку HyperOS 3.1, пользователям не следует ожидать существенных изменений в пользовательском интерфейсе или функциональности в этом релизе.

Відео дня

Сообщения инсайдеров подтверждают, что грядущая HyperOS 4 принесет еще больше функций, включая движок визуальных эффектов Liquid Glass и расширенные возможности искусственного интеллекта, что позиционирует ее как крупную эволюцию ОС. HyperOS 3.3 служит подготовительным этапом к этим инновациям, обеспечивая совместимость устройств и их оптимизацию для следующего поколения ОС.

Смартфон Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Какие модели получат обновление HyperOS 3.3

Xiaomi 17 (Китай, Европейская экономическая зона (ЕЭЗ), Индия, глобальные модели)

Xiaomi 17 Ultra (Китай, ЕЭЗ, Индия, глобальные)

Xiaomi 15T Pro (глобальные, ЕЭЗ)

Благодаря интеграции API Android 17, HyperOS 3.3 улучшает совместимость приложений, производительность и функции безопасности на системном уровне, адаптированные для аппаратного обеспечения Xiaomi 17 и 15T Pro. Хотя это бета-обновление не содержит крупных новых функций, оно закладывает важную основу для поддержки улучшений в визуальном плане и с упором на искусственный интеллект, обещанных в HyperOS 4.

Для пользователей в Китае полноценная версия HyperOS 4 ожидается к середине 2024 года, а на мировых рынках — примерно в начале следующего года. Xiaomi продолжает строго придерживаться своих глобальных соглашений об именовании и бесшовной интеграции программной экосистемы, обеспечивая единообразный пользовательский опыт во всех регионах.

Ранее писали, что популярный смартфон Xiaomi не появится в продаже. Компания, похоже, переориентирует свое внимание на модель 18 Pro Max, флагман с большим экраном, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который может интегрировать премиальные функции камеры без приставки "Ultra".