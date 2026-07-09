Смартфоны Xiaomi получат важное обновление совсем скоро: о каких моделях речь
Xiaomi готовится к распространению бета-версии обновления HyperOS 3.3 для широкого спектра своих флагманских устройств Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro по всему миру.
Пока пользователи ждут долгожданной HyperOS 4, запуск которой в Китае ожидается в июле или августе, HyperOS 3.3 выступает в качестве важного промежуточного обновления, обещая улучшенную стабильность и совместимость системы перед основным релизом, пишет ximitime.com.
Что приносит HyperOS 3.3
Бета-версия HyperOS 3.3 по сути является инкрементальным обновлением, построенным на основе HyperOS 3.1, значительно отличающимся интеграцией API Android 17. Это обновление направлено на улучшение производительности и совместимости на системном уровне за счет включения новых функций и оптимизаций фреймворка Android в рамках собственной экосистемы Xiaomi. Поскольку эта версия очень похожа на существующую сборку HyperOS 3.1, пользователям не следует ожидать существенных изменений в пользовательском интерфейсе или функциональности в этом релизе.
Сообщения инсайдеров подтверждают, что грядущая HyperOS 4 принесет еще больше функций, включая движок визуальных эффектов Liquid Glass и расширенные возможности искусственного интеллекта, что позиционирует ее как крупную эволюцию ОС. HyperOS 3.3 служит подготовительным этапом к этим инновациям, обеспечивая совместимость устройств и их оптимизацию для следующего поколения ОС.
Какие модели получат обновление HyperOS 3.3
- Xiaomi 17 (Китай, Европейская экономическая зона (ЕЭЗ), Индия, глобальные модели)
- Xiaomi 17 Ultra (Китай, ЕЭЗ, Индия, глобальные)
- Xiaomi 15T Pro (глобальные, ЕЭЗ)
Благодаря интеграции API Android 17, HyperOS 3.3 улучшает совместимость приложений, производительность и функции безопасности на системном уровне, адаптированные для аппаратного обеспечения Xiaomi 17 и 15T Pro. Хотя это бета-обновление не содержит крупных новых функций, оно закладывает важную основу для поддержки улучшений в визуальном плане и с упором на искусственный интеллект, обещанных в HyperOS 4.
Для пользователей в Китае полноценная версия HyperOS 4 ожидается к середине 2024 года, а на мировых рынках — примерно в начале следующего года. Xiaomi продолжает строго придерживаться своих глобальных соглашений об именовании и бесшовной интеграции программной экосистемы, обеспечивая единообразный пользовательский опыт во всех регионах.
Ранее писали, что популярный смартфон Xiaomi не появится в продаже. Компания, похоже, переориентирует свое внимание на модель 18 Pro Max, флагман с большим экраном, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который может интегрировать премиальные функции камеры без приставки "Ultra".