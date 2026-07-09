Популярный смартфон Xiaomi, которого все так ждали, не появится в продаже: что случилось

Xiaomi, похоже, переориентирует свое внимание на модель 18 Pro Max, флагман с большим экраном, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который может интегрировать премиальные функции камеры без приставки "Ultra".

Согласно утечке, компания Xiaomi, вероятно, приостановила разработку долгожданного 18 Ultra, что вызывает серьезные вопросы о будущем направлении развития флагманской линейки, пишет ximitime.com.

Серия Xiaomi Ultra известна благодаря сотрудничеству с Leica и передовому телеобъективному оборудованию. Внезапная приостановка разработки 18 Ultra, который, по слухам, будет оснащен революционными технологиями камеры, может сигнализировать о смене стратегического фокуса компании в отношении своих флагманских моделей следующего поколения.

Что стало причиной приостановки разработки Xiaomi 18 Ultra

Ранее сообщалось, что флагман Xiaomi 18 Ultra будет располагать 200-мегапиксельным телеобъективом LOFIC размером 1/1,28 дюйма, непрерывным оптическим зумом и сверхкрупной макросъемкой с минимальным расстоянием фокусировки 15 см. Это стало бы одной из самых агрессивных концепций мобильной фотосъемки, когда-либо предпринятых Xiaomi, продолжив наследие серии от 14 Ultra до 17 Ultra.

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Однако недавняя информация свидетельствует о том, что разработка 18 Ultra приостановлена ​​или, возможно, отменена. Хотя компания официально это не подтвердила, инсайдеры отрасли предполагают, что этому решению способствовали несколько факторов:

растущая сложность производства и затраты, связанные с ультрасовременным оборудованием для камер, включая технологию LOFIC и передовые модули зума.

Проблемы, связанные с глобальным дефицитом чипов, влияющие на цепочки поставок передовых компонентов.

Тенденции рынка, указывающие на то, что пользователи предпочитают более сбалансированный опыт использования флагманских моделей, а не нишевые модели с упором на камеры, стоимостью от 1200 до 1300 долларов США.

Xiaomi, похоже, переориентирует свое внимание на модель 18 Pro Max, флагман с большим экраном, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который может интегрировать премиальные функции камеры без приставки "Ultra".

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