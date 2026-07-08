Какие смартфоны не нужно покупать даже со скидкой: 4 простых правила и 1 совет (фото)

Если смартфон уже не получает обновления безопасности, имеет хлипкий корпус, стоит менее 200 долларов и кучу предустановленного ПО, — он вам не подходит.

Избегайте телефонов с устаревшим программным обеспечением, слабыми процессорами или кучей предустановленного ПО. Даже со скидкой эти устройства быстро становятся неудобными. Они тормозят, быстро разряжают батарею и лишены важных функций безопасности, пишет Фокус.

Смартфоны без обновлений безопасности

Обновления безопасности защищают от хакеров и вредоносного ПО. Как только телефон перестает получать обновления, он становится уязвимым, пишет cnet.com.

Поэтому следует избегать старых бюджетных телефонов, или старых флагманских моделей со скидкой от брендов, предлагающих поддержку менее 3-х лет.

Модели по цене менее 200 долларов

У дешевых телефонов часто плохие камеры, некачественные и ломкие пластиковые корпуса и слабые процессоры, которые тормозят при запуске приложений, таких как ИИ-программы или игры. Также их батареи оставляют желать лучшего — заряжаются долго, не держат заряд в течение всего дня. А еще зачастую их экраны не обладают высокой частотой обновления в 2026 году, пишут на reddit.com.

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Poco x7 = смартфон Xiaomi Фото: gsmarena.com

Устаревшие флагманы

Покупка премиального телефона, которому 2 или 3 года, даже со скидкой 50%, означает, что покупатель платит полную цену за телефон, который скоро перестанет нормально работать, сообщает youtube-канал Simple Alpaca.

Устройства, у которых батарея уже деградировала или у которых оставшийся срок службы программного обеспечения составляет всего несколько месяцев, не стоят и копейки. Если все еще сомневаетесь, то советуем ознакомиться с руководством по покупке на сайте Android Authority, чтобы узнать, какие модели быстро устаревают и почему.

Смартфоны с "лишним" ПО

Некоторые дешевые телефоны поставляются с предустановленными бесполезными приложениями. Они больше похожи на рекламу и разряжают батарею, когда все эти программы работают в фоновом режиме, но по сути не используются.

Samsung Galaxy s 21 Фото: скриншот из Facebook

Как найти хороший смартфон со скидкой

Вместо того чтобы поддаваться соблазну больших скидок на некачественное оборудование, проверьте авторитетные сайты с обзорами. Сравните характеристики с помощью Tech Advisor, Android Authority, Android Police, cnet.com или Which, чтобы понять, действительно ли телефон стоит своих денег.

Ищите бюджетные линейки от ведущих брендов, которые предлагают обновления как минимум в течение 4-6 лет, например, серию Samsung Galaxy A или Google Pixel, советует techadvisor.com.

Ранее писали о том, какие бюджетные смартфоны лучше купить в 2026 году. Модели Samsung Galaxy A37 и Galaxy A17 сравнили с телефонами Moto G Stylus (2026) и Moto G Power (2025) от Motorola.