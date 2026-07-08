Які смартфони не варто купувати навіть зі знижкою: 4 прості правила та 1 порада (фото)

Якщо смартфон уже не отримує оновлень безпеки, має крихкий корпус, коштує менше 200 доларів і має купу попередньо встановленого ПЗ, — він вам не підходить.

Уникайте телефонів із застарілим програмним забезпеченням, слабкими процесорами або великою кількістю попередньо встановленого ПЗ. Навіть зі знижкою ці пристрої швидко стають незручними. Вони гальмують, швидко розряджають батарею та не мають важливих функцій безпеки, пише "Фокус".

Смартфони без оновлень безпеки

Оновлення безпеки захищають від хакерів та шкідливого ПЗ. Як тільки телефон перестає отримувати оновлення, він стає вразливим, пише cnet.com.

Тому слід уникати старих бюджетних телефонів або старих флагманських моделей зі знижкою від брендів, які пропонують гарантійне обслуговування менше ніж на 3 роки.

Моделі вартістю менше 200 доларів

У дешевих телефонів часто погані камери, неякісні та крихкі пластикові корпуси та слабкі процесори, які гальмують під час запуску додатків, таких як програми на базі штучного інтелекту або ігри. Також їхні батареї залишають бажати кращого — заряджаються довго, не тримають заряд протягом усього дня. А ще часто їхні екрани не мають високої частоти оновлення у 2026 році, пишуть на reddit.com.

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Poco x7 = смартфон Xiaomi Фото: gsmarena.com

Застарілі флагмани

Придбання преміального телефону, якому 2 або 3 роки, навіть зі знижкою 50 %, означає, що покупець платить повну ціну за телефон, який незабаром перестане нормально працювати, повідомляє YouTube-канал Simple Alpaca.

Пристрої, у яких акумулятор уже зношений або термін служби програмного забезпечення становить лише кілька місяців, не варті й копійки. Якщо ви все ще сумніваєтеся, радимо ознайомитися з посібником із купівлі на сайті Android Authority, щоб дізнатися, які моделі швидко застарівають і чому.

Смартфони з "зайвим" програмним забезпеченням

Деякі дешеві телефони постачаються з попередньо встановленими непотрібними програмами. Вони більше нагадують рекламу і розряджають акумулятор, коли всі ці програми працюють у фоновому режимі, але фактично не використовуються.

Samsung Galaxy S21 Фото: скриншот из Facebook

Як знайти хороший смартфон зі знижкою

Замість того, щоб піддаватися спокусі великих знижок на неякісне обладнання, перегляньте авторитетні сайти з оглядами. Порівняйте характеристики за допомогою Tech Advisor, Android Authority, Android Police, cnet.com або Which, щоб зрозуміти, чи справді телефон вартий своїх грошей.

Шукайте бюджетні лінійки від провідних брендів, які пропонують оновлення щонайменше протягом 4–6 років, наприклад, серію Samsung Galaxy A або Google Pixel, радить techadvisor.com.

Раніше ми писали про те, які бюджетні смартфони краще купити у 2026 році. Моделі Samsung Galaxy A37 та Galaxy A17 порівняли з телефонами Moto G Stylus (2026) та Moto G Power (2025) від Motorola.