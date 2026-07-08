Motorola проти Samsung Galaxy: які бюджетні смартфони краще купити у 2026 році (фото)

Смартфони Samsung Galaxy A37 та Galaxy A17 порівняли з моделями Moto G Stylus (2026) та Moto G Power (2025) від Motorola.

Motorola та Samsung — два великі бренди Android-смартфонів, які пропонують широкий вибір бюджетних пристроїв. Ці бренди вирізняються серед інших виробників недорогих мобільних телефонів завдяки якісному програмному забезпеченню та співвідношенню ціни та якості, пише bgr.com.

Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 — найкращий бюджетний телефон для більшості користувачів із лінійки Samsung. Це добре збалансований гаджет, який отримуватиме оновлення ОС та патчі безпеки протягом 6 років з моменту виходу на ринок. Galaxy A37 виглядає преміально завдяки дизайну, запозиченому у Galaxy S26, глянцевому покриттю та глазурованій керамічній рамці. На жаль, глянцевий корпус телефону збирає багато відбитків пальців, тому йому потрібен чохол.

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Смартфон Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Пристрій оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1900 ніт, який виглядає яскраво та добре читається на вулиці. Телефон використовує процесор Exynos 1480 з оперативною пам'яттю від 6 ГБ до 8 ГБ, що забезпечує його швидку роботу, а повсякденні завдання виконуються плавно. Однак не варто очікувати від нього високої продуктивності в іграх з інтенсивною графікою — це проблема, з якою стикається більшість бюджетних моделей.

Його акумулятор ємністю 5000 мА·год може працювати цілий день без підзарядки. Також підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт, але бездротової зарядки немає. Вбудована основна камера робить непогані фотографії з високою деталізацією; однак надширококутна та макрокамери лише задовільні.

Ціна в Україні: від 14 800 грн до 20 000 грн.

Motorola Moto G Stylus (2026)

Moto G Stylus (2026) від Motorola зайняв свою нішу, ставши єдиним гідним Android-смартфоном із підтримкою стилуса, який може зацікавити покупця з обмеженим бюджетом. Базова модель варта своїх грошей, якщо дійсно потрібен стилус, а обсяг пам’яті можна збільшити за допомогою картки microSD. Телефон оснащений чудовим 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Він також працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, який легко справляється з повсякденними завданнями.

Смартфони Moto G Stylus (2026) Фото: Motorola

Акумулятора ємністю 5200 мА·год вистачає на цілий день помірного використання на одному заряді, але що важливіше, смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 68 Вт, чого немає навіть у найдорожчих моделях Samsung. Також доступна бездротова зарядка потужністю 15 Вт.

Одним із суттєвих недоліків Moto G Stylus є обіцянка оновлень ОС протягом 2 років та оновлень безпеки протягом 3 років. Моделі Samsung отримують від 5 до 6 років оновлень ОС, а камери залишають бажати кращого порівняно з Pixel 10a.

Ціна: 20 000 грн.

Motorola Moto G Power (2025)

Moto G Power (2025) може стати непоганим варіантом для тих, чий бюджет обмежений. Покупець отримує практично той самий набір функцій, що й у моделі 2026 року: 6,8-дюймовий IPS-екран із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+, процесор MediaTek Dimensity 6300, який, хоча й не дуже потужний, забезпечує відносно плавну роботу завдяки 8 ГБ оперативної пам’яті.

Смартфон Motorola Moto G Power (2025) Фото: Android Central

Модель має клас захисту IP68 від пилу та води, що дозволяє їй витримувати випадкові падіння у басейн. Вона також оснащена 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою слота для карт microSD. Серед інших особливостей — акумулятор ємністю 5000 мА·год, який забезпечує до 2 днів роботи на одному заряді за умови помірного використання. Motorola підтримує дротову зарядку потужністю 30 Вт та бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Однак є й деякі суттєві недоліки. Moto G Power (2025) постачається з попередньо встановленою Android 15 і отримає лише два великі оновлення ОС, що означає, що телефон не отримає жодних нових основних версій після Android 17, який уже поширюється на лінійку Pixel від Google. Проте він продовжуватиме отримувати оновлення безпеки протягом 3-х років після виходу на ринок.

Ціна: від 12 500 грн.

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 має кілька суттєвих переваг порівняно з вищезгаданою моделлю: 6,7-дюймовий OLED-дисплей Full HD+ замість IPS-екрана з роздільною здатністю 720p. Дисплей A17 також має частоту оновлення 90 Гц, що забезпечує чуйність інтерфейсу. Що найважливіше, A17 обіцяє отримувати оновлення ОС та патчі безпеки протягом 6 років.

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Foundry

На задній панелі розташовані 3 камери, з яких варто згадати лише одну: 50-мегапіксельну основну. Вона робить чіткі та деталізовані фотографії при хорошому освітленні, однак її продуктивність в умовах слабкого освітлення залишає бажати кращого; те саме стосується надширококутної та макрокамер. Продуктивність телефону не вражає, і іноді можуть спостерігатися затримки або уповільнення, особливо під час багатозадачності, оскільки оперативної пам’яті всього 4 ГБ. Але під час виконання повсякденних завдань усе має працювати досить швидко.

Крім того, акумулятор ємністю 5000 мА·год цілком справляється з роботою протягом дня, але потужність дротової зарядки обмежена 25 Вт, а бездротової зарядки немає. Можливості підключення та бічний сканер відбитків пальців досить стандартні й працюють як слід.

Вартість: до 10 000 грн.

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