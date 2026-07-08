Motorola против Samsung Galaxy: какие бюджетные смартфоны лучше купить в 2026 году (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy A37 и Galaxy A17 сравнили с моделями Moto G Stylus (2026) и Moto G Power (2025) от Motorola.

Motorola и Samsung — два крупных бренда Android-смартфонов, предлагающих хороший выбор бюджетных устройств. Эти бренды выделяются среди других производителей недорогих мобильных телефонов благодаря хорошему программному обеспечению и соотношению цены и качества, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 — лучший бюджетный телефон для большинства пользователей из линеек Samsung. Это хорошо сбалансированный гаджет, который поставляется с обновлениями ОС и патчей безопасности в течение 6 лет с момента запуска. Galaxy A37 выглядит премиально благодаря дизайну, заимствованному у Galaxy S26, глянцевой отделке и глазурованной керамической рамке. К сожалению, глянцевый корпус телефона собирает много отпечатков, так что ему требуется чехол.

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Смартфон Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Аппарат оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, который выглядит ярким, хорошо читается на улице. Телефон использует процессор Exynos 1480 с оперативной памятью от 6 ГБ до 8 ГБ, что обеспечивает его быструю работу, и повседневные задачи выполняются плавно. Однако не стоит ожидать от него хорошей производительности в играх с интенсивной графикой — это проблема, с которой сталкиваются большинство бюджетников.

Его батарея емкостью 5000 мАч может работать целый день без подзарядки. Также поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт, но беспроводной зарядки нет. Встроенная основная камера делает неплохие фотографии с высокой детализацией; однако сверхширокоугольная и макрокамеры лишь удовлетворительны.

Стоимость в Украине: от 14 800 грн. до 20 000 грн.

Motorola Moto G Stylus (2026)

Moto G Stylus (2026) от Motorola занял свою нишу, став единственным достойным Android-смартфоном с поддержкой стилуса, который может заинтересовать покупателя с ограниченным бюджетом. Базовая модель стоит своих денег, если действительно нужен стилус, а объем памяти можно увеличить с помощью карты microSD. Телефон оснащен прекрасным 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он также работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, который легко справляется с повседневными задачами.

Смартфоны Moto G Stylus (2026) Фото: Motorola

Аккумулятора емкостью 5200 мАч достаточно для целого дня умеренного использования на одном заряде, но что более важно, смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт, чего нет даже у самых дорогих моделей Samsung. Также доступна беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Одним из существенных недостатков Moto G Stylus является обещание обновлений ОС в течение 2 лет и обновлений безопасности в течение 3 лет. Доступные Samsung получают от 5 до 6 лет обновлений ОС, а камеры оставляют желать лучшего, по сравнению с Pixel 10a.

Цена: 20 000 грн.

Motorola Moto G Power (2025)

Moto G Power (2025) может стать неплохим вариантом для тех, чей бюджет ограничен. Покупатель получает практически тот же набор функций, что и у модели 2026 года: 6,8-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, процессор MediaTek Dimensity 6300, который, хотя и не очень мощный, обеспечивает относительно плавную работу благодаря 8 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Motorola Moto G Power (2025) Фото: Android Central

Модель имеет класс защиты IP68 от пыли и воды, что позволяет ей выдерживать случайные падения в бассейн. Она также оснащена 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карты microSD. Среди других особенностей — батарея емкостью 5000 мАч, работающая до 2-х дней на одном заряде при умеренном использовании. Motorola поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Однако есть и некоторые существенные недостатки. Moto G Power (2025) поставляется с предустановленной Android 15 и получит только два крупных обновления ОС, что означает, что телефон не получит никаких новых основных версий после Android 17, который уже распространяется на линейку Pixel от Google. Тем не менее, он будет продолжать получать обновления безопасности в течение 3-х лет после запуска.

Цена: от 12 500 грн.

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 имеет несколько существенных преимуществ по сравнению с вышеупомянутой моделью: 6,7-дюймовый OLED-дисплей Full HD+ вместо IPS-экрана с разрешением 720p. Дисплей A17 также имеет частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает отзывчивость интерфейса. Что наиболее важно, A17 обещает получать обновления ОС и патчи безопасности в течение 6 лет.

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Foundry

На задней панели расположены 3 камеры, из которых стоит упомянуть только одну: 50-мегапиксельную основную. Она делает четкие и детализированные фотографии при хорошем освещении, однако ее производительность в условиях низкой освещенности оставляет желать лучшего, то же самое относится к сверхширокоугольной и макрокамерам. Производительность телефона не впечатляет, и иногда могут наблюдаться задержки или замедления, особенно при многозадачности, поскольку оперативной памяти всего 4 ГБ. Но при выполнении повседневных задач все должно работать достаточно быстро.

Кроме того, батарея емкостью 5000 мАч неплохо справляется с работой в течение дня, но проводная зарядка ограничена 25 Вт, а беспроводной зарядки нет. Возможности подключения и боковой сканер отпечатков пальцев довольно стандартные и работают как положено.

Стоимость: до 10 000 грн.

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