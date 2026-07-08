Дешевые колонки, которые стали альтернативой дорогущим саундбарам Sonos: 3 модели (фото)

Обозреватель предлагает рассмотреть такие варианты, как JBL Bar 300MK2, Bose Smart Soundbar 600, Samsung HW-S60D, которые стоят на 50-100 долларов дешевле Sonos Beam.

Саундбар Sonos обладает суперкачеством, но стоит очень дорого. К счастью, существует несколько более дешевых аудиосистем, которые отвечают тем же требованиям, что и Sonos Beam (Gen 2) за 500 долларов. Вот 3 варианта, заслуживающих внимания, пишет bgr.com.

JBL Bar 300MK2

JBL Bar 300MK2 за 450 долларов обеспечивает мощность до 450 Вт, что делает его идеальным для небольших и средних помещений. Хотя в комплект не входит беспроводной сабвуфер, 2 басовых порта саундбара отлично справляются с воспроизведением низких частот в фильмах и музыкальных клипах.

Саундбар JBL Bar 300MK2 Фото: JBL

К слову, Sonos Beam (Gen 2) также не поставляется с сабвуфером, и стоит на 50 долларов дороже, чем JBL 300MK2. И, как и Beam, система JBL может подключаться к Wi-Fi (через приложение JBL One) для доступа к Spotify Connect, Tidal Connect и Roon, а также для трансляции звука через AirPlay 2 и Google Cast. Она также поддерживает Bluetooth, чтобы использовать интернет — еще одно преимущество перед Beam (Gen 2).

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В 300MK2 нет направленных вверх динамиков, но фронтальные и боковые излучатели неплохо справляются с эмуляцией конфигураций Dolby Atmos и DTS:X.

Цена в Украине: от 13 156 грн.

Bose Smart Soundbar 600

Саундбар Bose Smart Soundbar 600, согласно инструменту отслеживания цен Amazon, за последний год чаще продавался по цене 399 долларов, чем по полной цене 550 долларов, сообщает автор материала.

Саундбар Bose Smart Soundbar 600 Фото: PC Mag

В этой модели отсутствует акустическая калибровка, но технология Bose TrueSpace постоянно оптимизирует звуковую сцену. Впрочем, это не является существенным недостатком, особенно если учесть, что Bose 600 имеет выделенный центральный динамик и два направленных вверх излучателя.

Тестировщики из TechRadar, которые высоко оценили возможности Dolby Atmos в Bose 600, но подчеркнули, что саундбар Bose не поддерживает DTS. Издание заявило, что "это бюджетный саундбар, так что с недостатками нужно мириться". Bose 600 имеет встроенную поддержку Spotify Connect, AirPlay 2, Google Cast и Alexa, а также Bluetooth-подключение, если хотите обойтись без Wi-Fi.

Приложение Bose Music, возможно, не такое функциональное, как программное обеспечение Sonos, но последнее требует, чтобы колонки и саундбары всегда были подключены к сети. Кроме того, первое по-прежнему предоставляет множество способов настройки звука Bose, и вы даже можете подключить его к другим колонкам Bose или к наушникам Bose Ultra Open Earbuds.

Цена: от 21 600 грн.

Samsung HW-S60D

Стоит обратить внимание на Samsung HW-S60D за 400 долларов. Это система 5.0, которая отлично справляется с передачей диалогов и вокала, отчасти благодаря выделенному центральному динамику. Она оснащена технологией SpaceFit Sound, которая калибрует саундбар для наилучшего соответствия акустике комнат.

Саундбар Samsung HW-S60D Фото: Samsung

Samsung S60D на самом деле более настраиваемый, чем Sonos Beam (Gen 2). Есть несколько настроек звука, 7-полосный эквалайзер для создания собственного звукового профиля. Доступные разъемы включают HDMI eARC и цифровой оптический, но можно подключить S60D к Wi-Fi, что обеспечит доступ к AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и встроенным функциям Alexa.

S60D поддерживает Bluetooth, что делает устройство лучше Beam (Gen 2) по части беспроводной поддержки. Хотя воспроизведение Dolby Atmos не слишком убедительно, трудно отказаться от системы, которая стоит как минимум на 100 долларов дешевле и обеспечивает довольно богатую звуковую сцену, даже без боковых динамиков или беспроводного сабвуфера.

Цена: от 12 000 грн.

Ранее мы писали, что у смартфонов Xiaomi обнаружили 3 проблемы. Доступная цена телефона Redmi может оправдать некоторые недостатки. Просто имейте в виду, что многие пользователи обнаружили, что эти устройства могут иметь проблемы, которые вы должны быть готовы исправить или принять, считает обозреватель Джо Оливето.