У смартфонов Xiaomi обнаружили 3 проблемы: эксперты не советуют их покупать (фото)

Доступная цена телефона Redmi может оправдать некоторые недостатки. Просто имейте в виду, что многие пользователи обнаружили, что эти устройства могут иметь проблемы, которые вы должны быть готовы исправить или принять, считает обозреватель Джо Оливето.

Телефоны Redmi от Xiaomi предлагают относительно доступную альтернативу флагманским моделям от известных брендов. Однако, прежде чем инвестировать в одно из этих устройств, стоит знать, что не все так радужно с китайскими бюджетникам и, пишет обозреватель Джо Оливето для bgr.com.

Проблемы с батареей

В сообществе r/Xiaomi на Reddit пользователи в нескольких ветках сообщают о необходимости замены батарей своих телефонов примерно через 3-4 года использования. Справедливости ради, литий-ионные батареи со временем деградируют, независимо от марки смартфона, но это достаточно распространенная проблема, чтобы упомянуть о ней здесь. Тем не менее, пользователи, которые в целом положительно относятся к смартфонам Redmi, отмечают, что замена батареи в этих устройствах обычно не очень дорога.

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Без замены время автономной работы оставляет желать лучшего. Например, один пользователь заявляет, что время автономной работы является для него главной проблемой, поскольку ему приходится заряжать свой китайский телефон каждые 2-3 часа. Это, очевидно, не очень удобно. Однако это подчеркивает потенциальное применение этих устройств, которое стоит рассмотреть, если вы думаете о покупке одного из них. В различных обсуждениях пользователи указывают, что их смартфоны Redmi по сути являются лишь резервными устройствами. Хотя старый Redmi может быть не идеальным вариантом в качестве основного телефона, его можно использовать как "запасной телефон", когда батарея со временем выйдет из строя.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Проблемы с обновлениями

Важно понимать перед покупкой телефона, что Xiaomi обычно не предлагает такой же уровень программной поддержки и обновлений, как другие компании. В частности, для своих более доступных устройств китайский бренд обычно предлагает около 2-3 лет обновлений Android. Тем не менее, учитывая низкую стоимость телефонов Redmi, это "проблема", с которой придется смириться.

В любом случае, потенциальные пользователи должны знать, как отсутствие обновлений может повлиять на опыт использования одного из этих устройств. В обсуждении на сабреддите r/Xiaomi на Reddit пользователь объясняет, что после примерно года использования своего телефона Redmi он столкнулся с различными программными ошибками, такими как сильные задержки при просмотре видео или попытках играть в простые игры. Справедливости ради, это может быть сочетание слабой аппаратной части и глючного программного обеспечения. У других производителей регулярные обновления ПО могут устранять некоторые из этих ошибок. Однако относительно короткий цикл поддержки ПО на телефонах Redmi означает, что исправление ошибки может быть не таким простым, как простая установка последней версии ОС.

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Перегруз по рекламе и предустановленному ПО

Поскольку Xiaomi установила ограничение на собственную прибыль от продажи аппаратного обеспечения, это означает, что компания должна получать доход другими способами. Один из способов, которым бренд достигает этой цели, — показ рекламы на своих устройствах. Хотя существуют способы минимизировать присутствие рекламы, это, как правило, распространенная функция всех аппаратов Redmi. Пользователи также отмечают, что для получения наилучшего опыта использования этих устройств часто требуется удаление предустановленных ненужных приложений и программ.

Важно отметить, что эти жалобы не являются повсеместными. Несколько пользователей Reddit утверждают, что их телефоны Redmi продолжают надежно работать после многих лет использования. Когда у них возникают проблемы, они утверждают, что их часто легко исправить.

"Как потребитель, вы должны проявить должную осмотрительность, чтобы убедиться, что знаете, что покупаете, приобретая новый телефон. Для вас доступная цена телефона Redmi может оправдать некоторые недостатки. Просто имейте в виду, что многие пользователи обнаружили, что эти устройства могут иметь проблемы, которые вы должны быть готовы исправить или принять", — заключает автор.

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