5 смартфонов с самым большим сроком службы: Pixel, Motorola, Samsung Galaxy и еще два (фото)

В обзор вошли смартфоны с 7-летней поддержкой ПО и безопасности: Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature и Fairphone Gen 6.

Производители Android-фонов последовали примеру Samsung и Google, значительно повысив уровень поддержки в последние годы. Такие телефоны, как Motorola Signature, Honor Magic V6, Pixel 10a и Galaxy S26 Ultra, предлагают семилетнюю гарантию на обновления программного обеспечения (ПО). Подробнее об этих моделях расскажет Фокус.

Google Pixel 10a

Бюджетный Pixel 10a получает 7 лет обновлений Android OS и обновлений безопасности, как и многие другие телефоны Pixel, выпущенные после 2023 года. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, серия Pixel 9 и серия Pixel 8 предлагают те же программные гарантии.

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Pixel 10a — новейший Android-смартфон Google, а это значит, что его поддержка будет немного дольше, чем у других. Выпущенный в марте 2026 года с предустановленной Android 16, Pixel 10a должен работать под управлением Android 23 в 2033 году, если покупатели будут пользоваться этим телефоном до этого времени.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Главная проблема, которая может повлиять на долговечность, — это аппаратная часть. Устройство работает на чипе Tensor G4, который Google использовала в серии Pixel 9, — процессоре, набравшем 1756 и 4608 баллов в Geekbench 6. Чип G5, используемый в более дорогих моделях Pixel 10, может достичь 2296 и 6203 баллов в бенчмарках Geekbench 6. Кроме того, Pixel 10a имеет всего 8 ГБ оперативной памяти, что делает его непригодным для новой платформы искусственного интеллекта Gemini Intelligence, которая будет поставляться с Android 17 на некоторых устройствах. Google тестировала Gemini Intelligence на некоторых моделях Pixel 10 и Galaxy S26.

В остальном, Pixel 10a может оставаться надежным устройством. Телефон предлагает 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и три камеры, включая 48-мегапиксельный (широкоугольный) и 13-мегапиксельный (сверхширокоугольный) сенсоры на задней панели и 13-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Преимущество телефонов Pixel перед всеми остальными Android-смартфонами в этом списке в том, что они первыми получат новейшие обновления ОС Android.

Цена в Украине: от 22 000 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung также предлагает широкий выбор флагманских смартфонов Galaxy, гарантирующих 7 лет обновлений Android и безопасности, включая серию Galaxy S25 (обычная, Plus и Ultra), Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и серию Galaxy S26 (обычная, Plus и Ultra).

Серия Galaxy S26 была представлена ​​в конце февраля 2026 года и с июня 2026 года представляет собой новейшую флагманскую серию Samsung. Galaxy S26 Ultra — лучший из трех телефонов и самый дорогой, его цена стартует от 1299,99 долларов за модель с 12 ГБ/256 ГБ памяти.

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набирает 3619 и 11010 баллов в Geekbench 6. Базовая модель поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для поддержки платформы Google Gemini Intelligence в Android 17. Также доступна версия с 16 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ. Galaxy S26 Ultra также оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Armor 2 и имеет уникальную функцию Privacy Display, которая уменьшает угол обзора всего экрана или только отдельных его частей для дополнительной защиты.

Система камер также более продвинута, чем у других Android-смартфонов в этом списке, и включает в себя 200-мегапиксельную широкоугольную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и два зум-объектива (50-мегапиксельный и 10-мегапиксельный). На передней панели расположен 12-мегапиксельный сенсор. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт. Наконец, Ultra поставляется со встроенным стилусом.

Стоимость: от 50 800 грн

Honor Magic V6

В марте 2025 года китайский производитель Honor объявил о начале предоставления 7-летней гарантии на операционную систему Android и обновления безопасности для флагманских моделей серии Honor Magic. Первым устройством, получившим эту гарантию на программное обеспечение, стал Honor Magic 7 Pro, а затем она распространилась на Magic V5, Magic 8 Pro и Magic V6.

Honor Magic V6 представляет собой ультратонкий складной телефон толщиной 4,0 мм в разложенном состоянии и 8,75 мм в сложенном.

Смартфон Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Несмотря на ультратонкий профиль, складной смартфон оснащен передовым оборудованием, включая кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6660 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Телефон использует тот же высокопроизводительный чип, что и Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Основная система камер состоит из двух 50-мегапиксельных сенсоров (широкоугольный и сверхширокоугольный) и 64-мегапиксельного телеобъектива. Honor Magic V6 также имеет две 20-мегапиксельные фронтальные камеры, по одной на каждый экран. Что касается дисплеев, то он предлагает 7,95-дюймовый внутренний дисплей и 6,52-дюймовый внешний экран.

По производительности Honor Magic V6 набирает 3707 и 10626 баллов в тестах Geekbench 6. Если не произойдет случайных повреждений складного дисплея, аппарат должен обеспечивать быструю работу Android в течение нескольких лет. Кроме того, в будущем может появиться поддержка Gemini Intelligence.

Цена: около 42 000 грн

Motorola Signature

Выпущенный в начале 2026 года, Motorola Signature предлагает покупателям 7 лет обновлений Android и 7 лет обновлений безопасности, что означает, что программная поддержка закончится в начале 2033 года. Это флагманское устройство, работающее на высокопроизводительном чипе Snapdragon 8 Gen 5, который должен лучше подходить для обеспечения быстрой работы ОС в ближайшие годы. Motorola Signature набирает 2847 и 9289 баллов в тестах Geekbench 6, что указывает на более высокую скорость работы устройства по сравнению с Fairphone Gen 6.

Смартфон Motorola Signature Фото: Motorola

Другие характеристики включают 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 6200 нит, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. На задней панели расположен модуль камеры с тремя 50-мегапиксельными камерами (широкоугольная, сверхширокоугольная и телеобъектив), а также фронтальная камера с 50-мегапиксельным сенсором.

Motorola Signature оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5200 мАч, поддерживающим быструю проводную (90 Вт) и беспроводную (50 Вт) зарядку. Все это оборудование умещается в корпусе толщиной всего 6,99 мм. Возможно, этот телефон не так легко поддается ремонту, как Fairphone Gen 6, но он имеет класс защиты IP68 и IP69 от пыли и воды, а также соответствует военному стандарту прочности (MIL-STD-810H), по заявлению компании.

Стоимость: 43 000 грн

Fairphone Gen 6

Модульные телефоны Fairphone легко ремонтируется, а его компоненты можно заменить самостоятельно, например, разбитый дисплей или вышедшую из строя батарею. Расширенная программная поддержка является ключевым элементом стратегии компании-производителя. Смартфон может прослужить долго только в том случае, если у покупателей есть доступ к запасным частям и длительная программная поддержка. Выпущенный летом 2025 года в Европе, Fairphone Gen 6 выделялся тем, что предлагал еще лучшую поддержку, чем его предшественник — 7 лет вместо 5-и.

Смартфон Fairphone Gen 6 Фото: NU.nl

Fairphone Gen 6 оснащен 6,31-дюймовым OLED-дисплеем с динамической частотой обновления 10-120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и разрешением 2484 x 1116 пикселей. Он имеет съемный аккумулятор емкостью 4415 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Система камер включает 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на задней панели, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

Однако именно процессор может разочаровать. Телефон работает на чипе Snapdragon 7s Gen 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Производительность чипа может стать самой большой проблемой в долгосрочной перспективе. Процессор среднего уровня Snapdragon набирает 1149 и 3313 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 соответственно, пишет bgr.com.

Цена: от 23 000 грн

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