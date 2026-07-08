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5 смартфонов с самым большим сроком службы: Pixel, Motorola, Samsung Galaxy и еще два (фото)

Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature, Fairphone Gen 6.
Смартфоны Pixel 10a, Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature, Fairphone Gen 6: коллаж Фокус | Фото: Коллаж: Фокус

В обзор вошли смартфоны с 7-летней поддержкой ПО и безопасности: Google Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor Magic V6, Motorola Signature и Fairphone Gen 6.

Производители Android-фонов последовали примеру Samsung и Google, значительно повысив уровень поддержки в последние годы. Такие телефоны, как Motorola Signature, Honor Magic V6, Pixel 10a и Galaxy S26 Ultra, предлагают семилетнюю гарантию на обновления программного обеспечения (ПО). Подробнее об этих моделях расскажет Фокус.

Google Pixel 10a

Бюджетный Pixel 10a получает 7 лет обновлений Android OS и обновлений безопасности, как и многие другие телефоны Pixel, выпущенные после 2023 года. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, серия Pixel 9 и серия Pixel 8 предлагают те же программные гарантии.

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Pixel 10a — новейший Android-смартфон Google, а это значит, что его поддержка будет немного дольше, чем у других. Выпущенный в марте 2026 года с предустановленной Android 16, Pixel 10a должен работать под управлением Android 23 в 2033 году, если покупатели будут пользоваться этим телефоном до этого времени.

Google Pixel 10a
Смартфон Google Pixel 10a
Фото: gsmarena.com

Главная проблема, которая может повлиять на долговечность, — это аппаратная часть. Устройство работает на чипе Tensor G4, который Google использовала в серии Pixel 9, — процессоре, набравшем 1756 и 4608 баллов в Geekbench 6. Чип G5, используемый в более дорогих моделях Pixel 10, может достичь 2296 и 6203 баллов в бенчмарках Geekbench 6. Кроме того, Pixel 10a имеет всего 8 ГБ оперативной памяти, что делает его непригодным для новой платформы искусственного интеллекта Gemini Intelligence, которая будет поставляться с Android 17 на некоторых устройствах. Google тестировала Gemini Intelligence на некоторых моделях Pixel 10 и Galaxy S26.

В остальном, Pixel 10a может оставаться надежным устройством. Телефон предлагает 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и три камеры, включая 48-мегапиксельный (широкоугольный) и 13-мегапиксельный (сверхширокоугольный) сенсоры на задней панели и 13-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Преимущество телефонов Pixel перед всеми остальными Android-смартфонами в этом списке в том, что они первыми получат новейшие обновления ОС Android.

  • Цена в Украине: от 22 000 грн

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung также предлагает широкий выбор флагманских смартфонов Galaxy, гарантирующих 7 лет обновлений Android и безопасности, включая серию Galaxy S25 (обычная, Plus и Ultra), Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и серию Galaxy S26 (обычная, Plus и Ultra).

Серия Galaxy S26 была представлена ​​в конце февраля 2026 года и с июня 2026 года представляет собой новейшую флагманскую серию Samsung. Galaxy S26 Ultra — лучший из трех телефонов и самый дорогой, его цена стартует от 1299,99 долларов за модель с 12 ГБ/256 ГБ памяти.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra
Фото: gsmarena.com

Galaxy S26 Ultra оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, который набирает 3619 и 11010 баллов в Geekbench 6. Базовая модель поставляется с 12 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для поддержки платформы Google Gemini Intelligence в Android 17. Также доступна версия с 16 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ. Galaxy S26 Ultra также оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Armor 2 и имеет уникальную функцию Privacy Display, которая уменьшает угол обзора всего экрана или только отдельных его частей для дополнительной защиты.

Система камер также более продвинута, чем у других Android-смартфонов в этом списке, и включает в себя 200-мегапиксельную широкоугольную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и два зум-объектива (50-мегапиксельный и 10-мегапиксельный). На передней панели расположен 12-мегапиксельный сенсор. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт. Наконец, Ultra поставляется со встроенным стилусом.

  • Стоимость: от 50 800 грн

Honor Magic V6

В марте 2025 года китайский производитель Honor объявил о начале предоставления 7-летней гарантии на операционную систему Android и обновления безопасности для флагманских моделей серии Honor Magic. Первым устройством, получившим эту гарантию на программное обеспечение, стал Honor Magic 7 Pro, а затем она распространилась на Magic V5, Magic 8 Pro и Magic V6.

Honor Magic V6 представляет собой ультратонкий складной телефон толщиной 4,0 мм в разложенном состоянии и 8,75 мм в сложенном.

Honor Magic V6
Смартфон Honor Magic V6
Фото: PhoneArena

Несмотря на ультратонкий профиль, складной смартфон оснащен передовым оборудованием, включая кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6660 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Телефон использует тот же высокопроизводительный чип, что и Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Основная система камер состоит из двух 50-мегапиксельных сенсоров (широкоугольный и сверхширокоугольный) и 64-мегапиксельного телеобъектива. Honor Magic V6 также имеет две 20-мегапиксельные фронтальные камеры, по одной на каждый экран. Что касается дисплеев, то он предлагает 7,95-дюймовый внутренний дисплей и 6,52-дюймовый внешний экран.

По производительности Honor Magic V6 набирает 3707 и 10626 баллов в тестах Geekbench 6. Если не произойдет случайных повреждений складного дисплея, аппарат должен обеспечивать быструю работу Android в течение нескольких лет. Кроме того, в будущем может появиться поддержка Gemini Intelligence.

  • Цена: около 42 000 грн

Motorola Signature

Выпущенный в начале 2026 года, Motorola Signature предлагает покупателям 7 лет обновлений Android и 7 лет обновлений безопасности, что означает, что программная поддержка закончится в начале 2033 года. Это флагманское устройство, работающее на высокопроизводительном чипе Snapdragon 8 Gen 5, который должен лучше подходить для обеспечения быстрой работы ОС в ближайшие годы. Motorola Signature набирает 2847 и 9289 баллов в тестах Geekbench 6, что указывает на более высокую скорость работы устройства по сравнению с Fairphone Gen 6.

Motorola Signature
Смартфон Motorola Signature
Фото: Motorola

Другие характеристики включают 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 6200 нит, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. На задней панели расположен модуль камеры с тремя 50-мегапиксельными камерами (широкоугольная, сверхширокоугольная и телеобъектив), а также фронтальная камера с 50-мегапиксельным сенсором.

Motorola Signature оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 5200 мАч, поддерживающим быструю проводную (90 Вт) и беспроводную (50 Вт) зарядку. Все это оборудование умещается в корпусе толщиной всего 6,99 мм. Возможно, этот телефон не так легко поддается ремонту, как Fairphone Gen 6, но он имеет класс защиты IP68 и IP69 от пыли и воды, а также соответствует военному стандарту прочности (MIL-STD-810H), по заявлению компании.

  • Стоимость: 43 000 грн

Fairphone Gen 6

Модульные телефоны Fairphone легко ремонтируется, а его компоненты можно заменить самостоятельно, например, разбитый дисплей или вышедшую из строя батарею. Расширенная программная поддержка является ключевым элементом стратегии компании-производителя. Смартфон может прослужить долго только в том случае, если у покупателей есть доступ к запасным частям и длительная программная поддержка. Выпущенный летом 2025 года в Европе, Fairphone Gen 6 выделялся тем, что предлагал еще лучшую поддержку, чем его предшественник — 7 лет вместо 5-и.

Fairphone Gen 6
Смартфон Fairphone Gen 6
Фото: NU.nl

Fairphone Gen 6 оснащен 6,31-дюймовым OLED-дисплеем с динамической частотой обновления 10-120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и разрешением 2484 x 1116 пикселей. Он имеет съемный аккумулятор емкостью 4415 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Система камер включает 50-мегапиксельную основную камеру и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на задней панели, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

Однако именно процессор может разочаровать. Телефон работает на чипе Snapdragon 7s Gen 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Производительность чипа может стать самой большой проблемой в долгосрочной перспективе. Процессор среднего уровня Snapdragon набирает 1149 и 3313 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 соответственно, пишет bgr.com.

  • Цена: от 23 000 грн

Ранее писали о том, что Фокус включил в свой обзор планшеты Xiaomi, OnePlus и Samsung. Эти планшеты как нельзя лучше подходят для работы и развлечений. Они обладают мощными чипами и батареями, стилусами и клавиатурами, а еще некоторые их них продаются по весьма приемлемой цене.