Планшеты на любой вкус: бюджетный, для рисования и планшет с клавиатурой (фото)

В обзор вошли — планшет с хорошим аккумулятором OnePlus Pad 3, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra с клавиатурой и бюджетный Redmi Pad 2.

Эти планшеты как нельзя лучше подходят для работы и развлечений. Они обладают мощными чипами и батареями, стилусами и клавиатурами, а еще некоторые их них продаются по весьма приемлемой цене, пишет techadvisor.com.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: планшет с клавиатурой

В сегменте Android-устройств этот планшет от Samsung занимает лидирующие позиции, превосходя все остальные устройства по характеристикам и мощности.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Фото: techadvisor.com

Благодаря 14,6-дюймовому AMOLED-дисплею с разрешением 2,9K, Tab S11 Ultra больше похож на полноценный ноутбук, чем на планшет, и это ощущение усиливается при наличии клавиатуры. Большой экран подходит для художников и дизайнеров, которым нужно много места для рисования с помощью входящего в комплект стилуса S Pen.

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В ходе тестов чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с легкостью переключался между ресурсоемкими приложениями. Поэтому если нужен планшет для работы и для развлечений, эта модель — самое то.

"Единственный минус — цена в 1199 долларов США, а то и выше, что делает устройство не совсем доступным, поэтому стоит подумать, будете ли вы действительно использовать все его функции, чтобы оправдать затраты. Если вы готовы потратиться, то можете быть уверены, что на данный момент на рынке нет другого Android-планшета, который мог бы сравниться с флагманом Samsung", — написали авторы.

Redmi Pad 2: бюджетный планшет Xiaomi

Redmi Pad 2 стоит всего 225 долларов обладает некоторыми функциями, которых нет у самого дешевого планшета Apple. Например, он оснащен 11-дюймовым ЖК-экраном, который подходит не только для просмотра фильмов и телепередач, но и благодаря частоте обновления 90 Гц обеспечивает плавную игру и серфинг по соцсетям.

Планшет Redmi Pad 2 Фото: mynexttablet.com

Даже качество сборки превосходит цену Pad 2: элегантный алюминиевый корпус не только удобен в руке, но и легок для переноски в сумке, весит всего 510 г.

Конечно, есть и компромисс: довольно медленная скорость зарядки и обилие предустановленных приложений при первом включении, но это понятный компромисс, учитывая все, что вы получаете за эти деньги. Тестировщики считают, что сейчас нет лучшего бюджетного планшета, несмотря на множество конкурентов, таких как серия Galaxy Tab A9.

OnePlus Pad 3: планшет с хорошей батареей и ПО

Компания постепенно улучшала свои планшеты с момента выхода оригинального Pad, и достигла пика с планшетом третьего поколения, — OnePlus Pad 3, — который выводит многозадачность на совершенно новый уровень.

Планшет OnePlus Pad 3 Фото: Phone Arena

Программное обеспечение Open Canvas позволяет одновременно открывать до трех приложений (даже больше, если одно из них работает в оконном режиме). Это делает планшет отличным выбором для тех, кто постоянно находится в движении, но хочет работать на устройстве, которое тоньше и портативнее ноутбука.

За плавную работу отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite, который с легкостью справляется со всем, от игр на устройстве до обработки данных с помощью ИИ. За время тестирования устройства ни разу не возникло проблем.

Несмотря на все возможности многозадачности OnePlus Pad 3, время автономной работы нисколько не страдает. Благодаря батарее емкостью 12 140 мАч нам удалось проработать целый рабочий день, и у нас осталось более 50% заряда.

Ранее мы сообщали о том, какие модели Android-смартфонов выбирают чаще всего. Владельцы утверждают, что самыми надежными брендами телефонов на ОС Android являются Samsung и Google, а некоторые даже упоминают OnePlus и Motorola.