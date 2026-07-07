Самые надежные смартфоны по мнению пользователей: какие модели выбирают чаще всего (фото)

Владельцы утверждают, что самыми надежными брендами телефонов на ОС Android являются Samsung и Google, а некоторые даже упоминают OnePlus и Motorola.

Бытует миф о том, что пользователи Android просто не могут позволить себе iPhone и вынуждены довольствоваться бюджетным телефоном. Однако это не так. В чем преимущество Android-фонов, рассказывают сами владельцы, пишет bgr.com.

По мнению пользователей, самыми надежными брендами телефонов являются Samsung и Google, а некоторые даже упоминают OnePlus и Motorola в качестве достойных конкурентов. Первые два входят в число ведущих брендов телефонов на Android и надежны с точки зрения аппаратного и программного обеспечения.

В ветке на Reddit многие владельцы хвалили Samsung за надежность, а один из пользователей Pixel признал, что устройства Samsung на базе чипа Snapdragon обеспечивают наилучшую производительность. Один из юзеров добавил, что устройства, поддержка которых прекращена, по-прежнему демонстрируют отличную производительность, подчеркнув, что бренд имеет обыкновение выпускать экстренные обновления безопасности для устранения известных уязвимостей. Естественно, все это может быть субъективно, и в той же ветке есть несколько бывших пользователей Samsung, перешедших в лагерь Google Pixel.

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Смартфоны Google Pixel Фото: tomsguide.com

Как долго можно пользоваться телефонами Samsung и Google

Многие сообщают об отсутствии каких-либо проблем с аппаратами Samsung, несмотря на многолетнее использование. Например, один пользователь говорит, что он пользуется исключительно этим брендом с момента выхода Note 2, а другой выражает аналогичное мнение, основываясь на многолетнем опыте использования.

Опять же, это не вызывает особого удивления. Средний срок службы телефонов Samsung Galaxy составляет от 3 до 5 лет. Многие американцы меняют свои устройства в среднем через 2,5 года, а компания обещает 7 лет обновлений. Это хорошая новость, если люди хотят пользоваться телефоном как можно дольше.

Ситуация с Google Pixel довольно похожа — они тоже служат от 3 до 5 лет, и производитель также обещает тот же график обновлений, что и Samsung. В онлайн-обсуждениях выбор между ними невелик, но некоторые склоняются к Pixel по разным причинам. Один пользователь говорит, что, поскольку это телефон производства Google, он первым получает обновления. В другом посте на Reddit довольный владелец говорит, что экосистема Pixel наиболее близка к iPhone с точки зрения общего опыта. Пользователь Reddit под ником Crysqo прекрасно все объяснил, заявив, что Google Pixel предлагает чистейший Android с надежной долгосрочной поддержкой. Он сказал, что Samsung — лучший выбор, если вы ищете лучшее оборудование и яркий стиль.

Смартфоны Samsung Фото: PhoneArena

Какие Android-смартфоны тоже хвалят

Хотя владельцы утверждают, что самые надежные Android-смартфоны — это телефоны Samsung и Google, не стоит следовать мнению большинства. OnePlus, похоже, набирает популярность. Например, один пользователь Reddit говорит, что OnePlus 13 "недооценен". Есть даже комментарий от человека, который продал iPhone 17 Pro Max и заменил его на OnePlus 15. Хотя в целом он доволен, он отметил, что камера средняя, ​​и сказал, что Samsung, Pixel и iPhone — гораздо лучший выбор для фотографов.

Многие также в восторге от Motorola. Среди популярных рекомендаций — Motorola G85 и Motorola ThinkPhone. Однако один пользователь, несмотря на общую удовлетворенность Motorola, сказал, что производитель довольно медленно выпускает обновления ОС.

К сожалению, даже если аппаратная часть надежна, не все производители обеспечивают качественное программное обеспечение. Motorola — слабая компания, новые телефоны которой получают обновления ПО только в течение 3 лет. Компания OnePlus поступает аналогично. В то время как Google и Samsung предлагают расширенную поддержку, OnePlus обычно выпускает 4 крупных обновления ОС для флагманских смартфонов, в то время как бюджетные устройства получают только одно обновление Android и 3 года поддержки безопасности. Это делает Samsung и Google Pixel (особенно флагманский сегмент) гораздо более надежными с точки зрения программного обеспечения.

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