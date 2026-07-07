Найнадійніші смартфони на думку користувачів: які моделі обирають найчастіше (фото)

Власники стверджують, що найнадійнішими брендами телефонів на ОС Android є Samsung і Google, а деякі навіть згадують OnePlus і Motorola.

Існує міф про те, що користувачі Android просто не можуть собі дозволити iPhone і змушені задовольнятися бюджетним телефоном. Однак це не так. Про переваги Android-телефонів розповідають самі їхні власники, пише bgr.com.

На думку користувачів, найнадійнішими брендами телефонів є Samsung і Google, а деякі навіть згадують OnePlus і Motorola як гідних конкурентів. Перші два входять до числа провідних брендів телефонів на Android і є надійними з точки зору апаратного та програмного забезпечення.

У темі на Reddit багато власників хвалили Samsung за надійність, а один із користувачів Pixel визнав, що пристрої Samsung на базі чипа Snapdragon забезпечують найкращу продуктивність. Один із користувачів додав, що пристрої, підтримка яких припинена, як і раніше демонструють чудову продуктивність, підкресливши, що бренд зазвичай випускає екстрені оновлення безпеки для усунення відомих вразливостей. Звісно, все це може бути суб’єктивним, і в тій самій гілці є кілька колишніх користувачів Samsung, які перейшли до табору Google Pixel.

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Смартфони Google Pixel Фото: tomsguide.com

Як довго можна користуватися телефонами Samsung і Google

Багато хто зазначає, що не має жодних проблем із пристроями Samsung, незважаючи на багаторічне користування ними. Наприклад, один користувач каже, що користується виключно цією маркою з моменту виходу Note 2, а інший висловлює аналогічну думку, спираючись на багаторічний досвід користування.

Знову ж таки, це не викликає особливого здивування. Середній термін служби телефонів Samsung Galaxy становить від 3 до 5 років. Багато американців змінюють свої пристрої в середньому через 2,5 роки, а компанія обіцяє 7 років оновлень. Це хороша новина, якщо люди хочуть користуватися телефоном якомога довше.

Ситуація з Google Pixel досить схожа — ці пристрої також служать від 3 до 5 років, і виробник обіцяє такий самий графік оновлень, як і Samsung. В онлайн-дискусіях вибір між ними невеликий, але дехто віддає перевагу Pixel з різних причин. Один користувач зазначає, що, оскільки це телефон виробництва Google, він першим отримує оновлення. В іншому дописі на Reddit задоволений власник зазначає, що екосистема Pixel найбільш наближена до iPhone з точки зору загального досвіду користування. Користувач Reddit під ніком Crysqo чудово все пояснив, заявивши, що Google Pixel пропонує найчистіший Android із надійною довгостроковою підтримкою. Він сказав, що Samsung — найкращий вибір, якщо ви шукаєте найкраще обладнання та яскравий стиль.

Смартфони Samsung Фото: PhoneArena

Які Android-смартфони також отримують схвальні відгуки

Хоча власники стверджують, що найнадійніші Android-смартфони — це телефони Samsung і Google, не варто слідувати думці більшості. OnePlus, схоже, набирає популярності. Наприклад, один користувач Reddit зазначає, що OnePlus 13 "недооцінений". Є навіть коментар від людини, яка продала iPhone 17 Pro Max і замінила його на OnePlus 15. Хоча загалом він задоволений, він зазначив, що камера середня, і сказав, що Samsung, Pixel та iPhone — набагато кращий вибір для фотографів.

Багато хто також у захваті від Motorola. Серед популярних рекомендацій — Motorola G85 та Motorola ThinkPhone. Однак один користувач, незважаючи на загальну задоволеність Motorola, зазначив, що виробник досить повільно випускає оновлення ОС.

На жаль, навіть якщо апаратна частина надійна, не всі виробники забезпечують якісне програмне забезпечення. Motorola — слабка компанія, нові телефони якої отримують оновлення ПЗ лише протягом 3 років. Компанія OnePlus діє аналогічно. У той час як Google і Samsung пропонують розширену підтримку, OnePlus зазвичай випускає 4 великі оновлення ОС для флагманських смартфонів, тоді як бюджетні пристрої отримують лише одне оновлення Android і 3 роки підтримки безпеки. Це робить Samsung і Google Pixel (особливо флагманський сегмент) набагато надійнішими з точки зору програмного забезпечення.

Раніше ми повідомляли, що смартфони Xiaomi більше не працюватимуть так, як раніше. HyperOS 4 може дебютувати одночасно з серією Xiaomi 18, а потім поступово поширюватися на такі пристрої, як Xiaomi 17, Xiaomi 15 та Redmi K90.