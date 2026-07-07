Смартфони Xiaomi більше не працюватимуть так, як раніше: які зміни на них чекають (фото)

HyperOS 4 може дебютувати одночасно з серією Xiaomi 18, а потім поступово поширюватися на такі пристрої, як Xiaomi 17, Xiaomi 15 та Redmi K90.

Наступний великий реліз програмного забезпечення Xiaomi, HyperOS 4, може офіційно дебютувати вже в серпні, запропонувавши оновлений інтерфейс, масштабні зміни в апаратній частині та кілька вдосконалень на основі штучного інтелекту для сумісних пристроїв, пише gizmochina.com.

Згідно з інформацією, що просочилася з китайських джерел, HyperOS 4 було перероблено з використанням мови програмування Rust та фреймворку Flutter для основних компонентів. Повідомляється, що оновлення повністю видалить застарілий код MIUI, що забезпечить більш чисту архітектуру системи.

Попередні результати тестування показують, що нове програмне забезпечення може покращити загальну плавність роботи системи приблизно на 40%, збільшити час роботи фонових додатків на 35% та зменшити споживання пам’яті в режимі очікування на 25–30%. Також повідомляється, що зниження продуктивності після року безперервного використання може становити лише 5%.

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Смартфон серії Redmi K90 Фото: Xiaomi

Очікується, що HyperOS 4 також представить новий дизайн Xiaomi Liquid Glass, який відрізняється більш м'якими візуальними ефектами у стилі 2.5D та двома стилями інтерфейсу: прозорим і м'яким. Передбачається, що оновлення покращить взаємодію між пристроями: смартфонами, планшетами, пристроями для "розумного" дому та автомобілями.

Швидкість передачі файлів між сумісними пристроями може зрости до 300 %, а також очікується більш плавна робота додатків на різних екранах. Уніфікована система координації штучного інтелекту, як повідомляється, покращить зв’язок між пристроями Xiaomi.

Також ходять чутки, що оновлення інтегрує вбудовані моделі ШІ Xiaomi, зокрема Mimo та агента Miclaw AI, що дозволить використовувати такі функції в автономному режимі, як анотування документів, багатомовний переклад та редагування зображень за допомогою ШІ. Оскільки ці можливості працюють локально, очікується, що вони забезпечать кращий захист конфіденційності та значно швидші відповіді, ніж хмарні сервіси ШІ.

Якщо поточні терміни залишаться незмінними, HyperOS 4 може дебютувати одночасно з серією Xiaomi 18 або наступним поколінням складаних смартфонів Xiaomi, а потім поступово поширюватися на такі пристрої, як серії Xiaomi 17, Xiaomi 15 та Redmi K90.

Раніше повідомлялося, що експерти порівняли смартфони Xiaomi 17T і Samsung Galaxy S25 FE та дійшли висновку, що китайський пристрій перевершує південнокорейський.