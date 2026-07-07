Смартфоны Xiaomi больше не будут работать, как прежде: какие изменения их ждут (фото)

HyperOS 4 может дебютировать одновременно с серией Xiaomi 18, а затем постепенно распространяться на такие устройства, как Xiaomi 17, Xiaomi 15 и Redmi K90.

Следующий крупный релиз программного обеспечения Xiaomi, HyperOS 4, может официально дебютировать уже в августе, предложив переработанный интерфейс, масштабные изменения аппаратной части и несколько улучшений на основе искусственного интеллекта для совместимых устройств, пишет gizmochina.com.

Согласно утечкам из китайских источников, HyperOS 4 была перестроена с использованием языка программирования Rust и фреймворка разработки Flutter для основных компонентов. Сообщается, что обновление полностью удалит устаревший код MIUI, что приведет к более чистой архитектуре системы.

Предварительные результаты тестирования показывают, что новое программное обеспечение может улучшить общую плавность работы системы примерно на 40%, увеличить время работы фоновых приложений на 35% и снизить потребление памяти в режиме ожидания на 25-30%. Также сообщается, что снижение производительности после года непрерывного использования может быть ограничено всего 5%.

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Смартфон серии Redmi K90 Фото: Xiaomi

Ожидается, что HyperOS 4 также представит новый дизайн Xiaomi Liquid Glass, отличающийся более мягкими визуальными эффектами в стиле 2.5D и двумя стилями интерфейса: прозрачным и мягким. Предполагается, что обновление улучшит взаимодействие между устройствами: смартфонами, планшетами, устройствами для "умного" дома и автомобилями.

Скорость передачи файлов между поддерживаемыми устройствами может увеличиться до 300%, а также ожидается более плавная работа приложений на разных экранах. Унифицированная система координации ИИ, как сообщается, улучшит связь между устройствами Xiaomi.

Также ходят слухи, что обновление интегрирует встроенные модели ИИ Xiaomi, включая Mimo и агента Miclaw AI, что позволит использовать такие функции в автономном режиме, как аннотирование документов, многоязычный перевод и редактирование изображений с помощью ИИ. Поскольку эти возможности работают локально, ожидается, что они обеспечат лучшую конфиденциальность и значительно более быстрые ответы, чем облачные сервисы ИИ.

Если текущие сроки останутся неизменными, HyperOS 4 может дебютировать одновременно с серией Xiaomi 18 или следующим поколением складных смартфонов Xiaomi, а затем постепенно распространяться на такие устройства, как серии Xiaomi 17, Xiaomi 15 и Redmi K90.

Ранее писали, что эксперты сравнили телефоны Xiaomi 17T и Samsung Galaxy S25 FE и пришли ко мнению, что китайский продукт превосходит южнокорейский.