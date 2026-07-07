Что выбрать: Xiaomi 17T или Samsung Galaxy S25 FE? Сравнение чипов, камер, батарей (фото)

Samsung Galaxy S25 FE стоит дешевле, а потому уступает по некоторым параметрам, однако модель стоит того, чтобы обратить на нее внимание.

Эксперты сравнили телефоны Xiaomi 17T и Samsung Galaxy S25 FE и пришли ко мнению, что китайский продукт превосходит южнокорейский, пишет gizmochina.com.

Качество дисплея

Xiaomi 17T оснащен 6,59-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1268 x 2756, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, пиковой яркостью 3500 нит. Samsung располагает более крупным 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с адаптивной технологией обновления и поддержкой HDR10+.

Xiaomi обеспечивает заметно более четкое и яркое изображение, особенно на улице. Однако технология LTPO от Samsung помогает повысить энергоэффективность при повседневном использовании.

Відео дня

Производительность

Xiaomi 17T работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra в паре с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1. Samsung Galaxy S25 FE использует чипсет Exynos 2400 с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.0.

В целом, процессор Samsung Exynos 2400 мощнее, особенно в задачах с интенсивной обработкой графики и для стабильной работы на уровне флагманских устройств. Он также выигрывает от обширной оптимизации программного обеспечения Samsung и семи лет обновлений Android. Xiaomi, однако, предлагает больший объем оперативной памяти и более быстрое хранилище, что может улучшить многозадачность и скорость загрузки приложений.

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Аккумулятор и зарядка

Время автономной работы — главное преимущество Xiaomi. Глобальная модель оснащена аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, в то время как Samsung использует аккумулятор емкостью 4900 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.

Беспроводная зарядка и поддержка DeX от Samsung добавляют удобства, но значительно больший аккумулятор и более быстрая зарядка от Xiaomi делают его более практичным для активных пользователей. Разница в времени автономной работы, вероятно, будет заметна при ежедневном использовании.

Основная и дополнительная камеры

Камера Xiaomi 17T явно превосходит конкурентов. Она оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Samsung же использует 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор.

Перископическая телеобъективная камера дает Xiaomi явное преимущество в съемке на дальние расстояния. Настройка Leica также добавляет изображениям индивидуальности, создавая фотографии, которые часто выглядят более премиально и кинематографично. Обработка изображений Samsung остается одной из самых стабильных в экосистеме Android, обеспечивая надежную цветопередачу и высокую производительность видеосъемки.

Фронтальная камера

Xiaomi использует 32-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью записи видео в формате 4K, в то время как Samsung использует 12-мегапиксельную фронтальную камеру, которая также поддерживает видео 4K.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: Phone Arena

Выводы

При оценке чисто аппаратной части Xiaomi оправдывает свою высокую цену за счет ощутимых улучшений, влияющих на повседневное использование. Samsung же, напротив, фокусируется на преимуществах экосистемы и долгосрочной программной поддержке, а не на максимизации технических характеристик.

Xiaomi 17T выделяется своей системой камер Leica, 5-кратным перископическим зум-объективом, более ярким и четким дисплеем, огромной емкостью аккумулятора, более быстрой зарядкой и 12 ГБ оперативной памяти. Эти улучшения ориентированы на пользователей, которые отдают приоритет фотографии, потреблению мультимедиа и длительному времени автономной работы.

Samsung Galaxy S25 FE отличается семилетней историей обновлений Android, беспроводной зарядкой, Samsung DeX, премиальным алюминиевым корпусом и развитой экосистемой Samsung. Эти особенности делают его особенно привлекательным для пользователей, ориентированных на производительность, и тех, кто ищет долгосрочную надежность программного обеспечения.

Xiaomi 17T — лучший смартфон в целом для пользователей, которым нужны самые мощные аппаратные характеристики, дисплей, время автономной работы, скорость зарядки и универсальность камеры. Samsung Galaxy S25 FE остается отличной альтернативой благодаря более низкой цене, превосходному программному обеспечению, беспроводной зарядке и преимуществам экосистемы. Для большинства продвинутых пользователей Xiaomi 17T становится более полным вариантом.

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