Что выбрать: Xiaomi 17T или Samsung Galaxy S25 FE? Сравнение чипов, камер, батарей (фото)
Samsung Galaxy S25 FE стоит дешевле, а потому уступает по некоторым параметрам, однако модель стоит того, чтобы обратить на нее внимание.
Эксперты сравнили телефоны Xiaomi 17T и Samsung Galaxy S25 FE и пришли ко мнению, что китайский продукт превосходит южнокорейский, пишет gizmochina.com.
Качество дисплея
Xiaomi 17T оснащен 6,59-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1268 x 2756, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, пиковой яркостью 3500 нит. Samsung располагает более крупным 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с адаптивной технологией обновления и поддержкой HDR10+.
Xiaomi обеспечивает заметно более четкое и яркое изображение, особенно на улице. Однако технология LTPO от Samsung помогает повысить энергоэффективность при повседневном использовании.
Производительность
Xiaomi 17T работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra в паре с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1. Samsung Galaxy S25 FE использует чипсет Exynos 2400 с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.0.
В целом, процессор Samsung Exynos 2400 мощнее, особенно в задачах с интенсивной обработкой графики и для стабильной работы на уровне флагманских устройств. Он также выигрывает от обширной оптимизации программного обеспечения Samsung и семи лет обновлений Android. Xiaomi, однако, предлагает больший объем оперативной памяти и более быстрое хранилище, что может улучшить многозадачность и скорость загрузки приложений.
Аккумулятор и зарядка
Время автономной работы — главное преимущество Xiaomi. Глобальная модель оснащена аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, в то время как Samsung использует аккумулятор емкостью 4900 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.
Беспроводная зарядка и поддержка DeX от Samsung добавляют удобства, но значительно больший аккумулятор и более быстрая зарядка от Xiaomi делают его более практичным для активных пользователей. Разница в времени автономной работы, вероятно, будет заметна при ежедневном использовании.
Основная и дополнительная камеры
Камера Xiaomi 17T явно превосходит конкурентов. Она оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором, 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Samsung же использует 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор.
Перископическая телеобъективная камера дает Xiaomi явное преимущество в съемке на дальние расстояния. Настройка Leica также добавляет изображениям индивидуальности, создавая фотографии, которые часто выглядят более премиально и кинематографично. Обработка изображений Samsung остается одной из самых стабильных в экосистеме Android, обеспечивая надежную цветопередачу и высокую производительность видеосъемки.
Фронтальная камера
Xiaomi использует 32-мегапиксельную фронтальную камеру с возможностью записи видео в формате 4K, в то время как Samsung использует 12-мегапиксельную фронтальную камеру, которая также поддерживает видео 4K.
Выводы
При оценке чисто аппаратной части Xiaomi оправдывает свою высокую цену за счет ощутимых улучшений, влияющих на повседневное использование. Samsung же, напротив, фокусируется на преимуществах экосистемы и долгосрочной программной поддержке, а не на максимизации технических характеристик.
Xiaomi 17T выделяется своей системой камер Leica, 5-кратным перископическим зум-объективом, более ярким и четким дисплеем, огромной емкостью аккумулятора, более быстрой зарядкой и 12 ГБ оперативной памяти. Эти улучшения ориентированы на пользователей, которые отдают приоритет фотографии, потреблению мультимедиа и длительному времени автономной работы.
Samsung Galaxy S25 FE отличается семилетней историей обновлений Android, беспроводной зарядкой, Samsung DeX, премиальным алюминиевым корпусом и развитой экосистемой Samsung. Эти особенности делают его особенно привлекательным для пользователей, ориентированных на производительность, и тех, кто ищет долгосрочную надежность программного обеспечения.
Xiaomi 17T — лучший смартфон в целом для пользователей, которым нужны самые мощные аппаратные характеристики, дисплей, время автономной работы, скорость зарядки и универсальность камеры. Samsung Galaxy S25 FE остается отличной альтернативой благодаря более низкой цене, превосходному программному обеспечению, беспроводной зарядке и преимуществам экосистемы. Для большинства продвинутых пользователей Xiaomi 17T становится более полным вариантом.
Ранее мы писали про кондиционеры по доступной цене. В рейтинг вошли модели портативных кондиционеров Black+Decker Smart, Whynter ARC-1230WN, Frigidaire FHPW122AC1.