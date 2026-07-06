Кондиционеры по доступной цене: 3 модели от Black+Decker, Whynter, Frigidaire (фото)

В рейтинг вошли модели портативных кондиционеров Black+Decker Smart, Whynter ARC-1230WN, Frigidaire FHPW122AC1.

Тестировщик издания forbes.com оценил три портативных кондиционера. Эти три модели показали себя хорошо, однако их нельзя считать премиальными. Но зато они продаются по весьма доступным ценам, отметило СМИ.

Black+Decker Smart

Кондиционер Black+Decker Smart Фото: cnn.com

Кондиционер достаточно прост в настройке, хотя, как ни странно, в коробке не было инструкции (тестировщику пришлось искать ее в интернете). Он снизил температуру в тестовой комнате примерно на 2-3 градуса и заметно уменьшил влажность благодаря мощности охлаждения 5000 БТЕ.

Специалисту понравилась удобная функция "следуй за мной" на пульте дистанционного управления, которая регулирует охлаждение в зависимости от местоположения пульта.

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Тем не менее, эксперт отметил несколько проблем. Во-первых, кондиционер работает шумно даже на самой низкой скорости, издавая постоянный гул, который может раздражать. Во-вторых, подключиться сразу к Wi-Fi у тестировщика не получилось.

Frigidaire FHPW122AC1

Кондиционер Frigidaire FHPW122AC1 Фото: Frigidaire

Кондиционер имеет отличный дизайн, но предлагает посредственное охлаждение, говорится в материале.

Эта модель имела несколько продуманных деталей дизайна, которые изначально понравились тестировщику, особенно прочные соединения шлангов. Установка также была быстрой и простой. Хотя воздух из вентиляционного отверстия ощущался довольно холодным, общее охлаждение комнаты разочаровало. Во время тестирования устройство лишь немного снижало температуру в помещении, а временами температура даже начинала повышаться.

Специалист также заметил тихий, но постоянный внутренний дребезжащий звук примерно каждые 30 секунд. Несмотря на удобное приложение и плавно вращающиеся колесики, неудовлетворительная эффективность охлаждения и отвлекающий шум говорят о том, что устройство явно бюджетное.

Whynter ARC-1230WN

Кондиционер Whynter ARC-1230WN Фото: Whynter

Во время тестирования эта модель впечатляюще охладила тестовую комнату площадью 122 кв.м во Флориде: температура снизилась на 7 градусов за 2 часа, и он продолжал хорошо работать в течение нескольких месяцев регулярного использования, обеспечивая комфорт даже в жаркие летние дни.

С тех пор другой тестировщик из Бруклина использовал его летом. Оба тестировщика оценили простое приложение, совместимость с системами "умного дома" и эффективную конструкцию "шланг в шланге". Но при весе 35 кг этот кондиционер трудно перемещать, а на высоких скоростях он шумнее, чем другие модели по той же цене. Тем не менее, эксперты считают его отличной моделью и потенциальным вариантом для больших помещений.

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