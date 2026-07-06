Кондиционеры без монтажа и проблем: топ-3 модели на аккумуляторах спасут в жару (фото)

В обзоре Фокуса — мобильные кондиционеры IceCove и Zero Breeze Mark 3, а также испарительный охладитель MightyKool K2.

Кондиционер поможет перенести аномальную жару. Однако в некоторых городах Украины наблюдаются перебои с электричеством. В таком случае на помощь придет устройство, работающее от аккумуляторов. Подробнее о трех таких моделях расскажет Фокус.

Портативный кондиционер IceCove

IceCove — одна из самых бюджетных моделей на рынке среди портативных кондиционеров. Она имеет ряд преимуществ и несколько недостатков, отмечают тестировщики airconditionerlab.com.

Кондиционер IceCove Фото: IceCove

Плюсы:

Компактный, легкий, портативный

Простой и удобный в использовании

Хорошее время работы от батареи

Примерно вдвое дешевле других брендов

Минусы:

Влажность влияет на эффективность

Ограниченная зона покрытия

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Комплект "устройство + батарея" можно купить менее чем за 600 долларов, что довольно редко встречается в этом сегменте и делает данный кондиционер отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить средства.

Однако, нужно помнить, что этот охладитель выдает всего 2500 BTU, поэтому не сможет конкурировать с более дорогими моделями. Тем не менее, для индивидуального использования в квартире IceCove отлично справляется со своей задачей.

Аккумулятор емкостью 40 Ач / 896 Вт·ч не только питает само устройство, но и служит мини-электростанцией с портами постоянного тока, USB-C и двумя портами USB-A, так что можно будет заряжать до четырех устройств одновременно.

По сравнению с мобильным кондиционером Zero Breeze Mark 3, пользователь получит гораздо более низкую цену, но и заметное снижение эффективности охлаждения. В итоге: если не нужна максимальная производительность, а просто недорогой способ охладиться в своем помещении, IceCove — это практичное компактное устройство, подытожили авторы.

Оценки экспертов:

Удобство использования — 4,5 балла

Охлаждающая способность — 3,25

Соотношение цены и качества — 4,25

Технические характеристики:

Охлаждение: 2500 BTU

Время работы от батареи: 4-6 часов

Аккумулятор: 40 Ач / 896 Вт·ч

Порты: два USB-C, два USB-A

Цена: менее 600 долларов

Zero Breeze Mark 3 на батареях

Zero Breeze Mark 3 получил заметно улучшенное охлаждение и эффективность, по сравнению со своим предшественником Mark 2. Пользователь получит компактный кондиционер, предназначенный для небольших помещений, но он ощущается более совершенным во всех отношениях, подчеркивают тестировщики.

Кондиционер Zero Breeze Mark 3 Фото: Zero Breeze

Плюсы:

Быстрый режим охлаждения и сильная мощность

Универсальное использование и варианты питания

Дополнительные функции

Компактный и портативный

Элегантный дизайн

Минусы:

Высокая цена

Медленное время зарядки — до 6 часов

Что касается производительности батареи, то тут есть недостатки. Как и в случае с Mark 2, вероятно, понадобится вторая батарея, если использовать устройство и днем, и ночью, но Mark 3 более эффективен и удобен, чем предыдущая модель.

Время работы сильно зависит от настроек, но стоит ожидать несколько часов стабильной работы на высоких настройках и значительно больше на низких.

Zero Breeze Mark 3 не бесшумен, но можно использовать ночью спящий режим, и место установки имеет большое значение (та же история, что и с предыдущими моделями).

По сравнению с EcoFlow Wave 3, Zero Breeze легче, портативнее, однако кондиционер EcoFlow мощнее и имеет функцию обогрева, поэтому он может стать лучшим вариантом для обеспечения комфорта в экстренных ситуациях круглый год.

"Компания Zero Breeze держит цены на высоком уровне, но если вам нужен действительно портативный кондиционер, который легко переносить и который действительно работает в палатке, это один из лучших вариантов на рынке", — считают авторы.

Оценки специалистов:

Удобство использования — 4.75 балла

Охлаждающая способность 4.75

Соотношение цена-качество 4.25

Технические характеристики:

Охлаждение: 5280 BTU

Время работы от батареи: 4-7 часов

Допфункции: пульт ДУ, спящий режим, автоматический перезапуск

Цена: 1200 долларов

Испарительный охладитель MightyKool K2

MightyKool K2 технически является испарительным охладителем, а не кондиционером, но я все равно тестировщики находят его удобным, когда температура резко повышается и есть доступ к 12-вольтовой батарее.

Охладители MightyKool K2 Фото: скрин видео

Плюсы:

Компактный, легкий и очень портативный

Простой и удобный в использовании

Долгое время работы от батареи

Доступная цена

Быстрая зарядка

Минусы:

Меньшая охлаждающая способность, чем у настоящих кондиционеров

Влажность влияет на эффективность

Ограниченная зона покрытия

Эта модель не сможет охладить всю квартиру, и даже всю комнату, но предлагает более дешевую альтернативу предыдущим устройствам.

Охладитель работает с помощью простой системы вентилятора и воды (нужно периодически заливать в резервуар), которая забирает воздух над холодной водой, улавливает тепло и возвращает его через два вентиляционных отверстия. Пользователь может направлять поток воздуха по мере необходимости, а три скоростных режима обеспечат приемлемую мощность.

Время работы достаточно велико, чтобы поддерживать прохладу всю ночь (7-8 часов), а аккумулятор быстро заряжается от солнечных батарей или розетки (обычно менее чем за 30 минут). Кроме того, это устройство легкое и компактное, что облегчает его перемещение между местами.

Самый большой недостаток K2 — ограниченная мощность. Система испарительного охлаждения менее эффективна при высокой влажности и не может сравниться с мощностью моделей Ecoflow Wave или Zero Breeze. Однако это простое решение для охлаждения и оно намного дешевле остальных устройств.

Оценки экспертов:

Удобство использования — 4.5 балла

Охлаждающая способность — 3.25

Соотношение цена-качество — 4.25

Технические характеристики:

Время работы от батареи: 7-8 часов

Тип: 12-вольтовый вентилятор-охладитель

Гарантия: 90-дневная ограниченная

Размеры (ширина x глубина x высота): 12 x 11 x 8 дюймов

Цена: менее 150 долларов

Ранее мы писали про мобильные кондиционеры от EcoFlow, Zero Breeze, Cybertake. В связи с вводом графиков отключения света, украинцам будут полезны устройства, работающие от аккумуляторов. Переносить летнюю жару помогут портативные кондиционеры на батареях с воздуховодами для вывода горячего воздуха наружу.