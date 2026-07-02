Мобильные кондиционеры на батареях охладят и без электричества: EcoFlow, Zero Breeze, Cybertake

В обзор попали следующие модели портативных аккумуляторных кондиционеров: EcoFlow Wave 2, Zero Breeze Mark II, Cybertake S2 Pro.

В связи с вводом графиков отключения света, украинцам будут полезны устройства, работающие от аккумуляторов. Переносить летнюю жару помогут портативные кондиционеры на батареях с воздуховодами для вывода горячего воздуха наружу. О таких трех моделях расскажет Фокус.

Портативный кондиционер EcoFlow Wave 2

Кондиционер с воздуховодом способен охладить помещение до 20 кв. м, понизив температуру на 5 градусов в течение получаса. Есть функция обогревателя. Устройство оснащено усовершенствованным инверторным компрессором, благодаря чему энергопотребление составляет около 500 Вт, что гарантирует до 2,3 ч работы на одном заряде. Если перейти в спящий режим, то энергопотребление удастся снизить до 200 Вт (5,8 ч), а экономный режим и вовсе предлагает 120 Вт (9,6 ч работы).

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Кондиционер EcoFlow Wave 2 в комнате Фото: EcoFlow

По мере необходимости к кондиционеру можно подключать дополнительный аккумулятор емкостью 1159 Вт⋅ч для еще более длительной и эффективной работы кондиционера. Также дополнительный аккумулятор имеет 2 выходных порта USB-A и USB-C для подзарядки всех ваших электронных устройств.

Технические характеристики:

Мощность охлаждения: 5100 БТЕ / 1500 Вт

Мощность нагрева: 6100 БТЕ / 1800 Вт

Диапазон настройки температуры: 16–30 °C

Площадь охлаждения: 20 кв. м

Режимы: охлаждение, вентилятор, быстрое охлаждение, обогрев, спящий, экономичный

Способ зарядки дополнительного аккумулятора: розетка переменного тока, портативные зарядные станции, автомобильный прикуриватель, солнечная панель

Мощность: переменный ток 560 Вт, постоянный ток 505 Вт

Уровень шума: 48–58 дБ

Класс водонепроницаемости: IPX4

Мобильное приложение / WiFi: да

Размеры: 518х297х336 мм

Вес: 14,5 кг

Цена: около 80 000 грн.

Zero Breeze Mark II

Кондиционер Mark II выдает 2300 БТЕ охлаждающей мощности, используя модульный 24-вольтовый аккумуляторный блок. Это соответствует расчетному времени работы от 5 до 8 ч в зависимости от температуры окружающей среды.

Модульный 24-вольтовый аккумуляторный блок крепится непосредственно к нижней части устройства и имеет USB-порты для зарядки мобильных устройств. Mark II можно использовать без аккумуляторного блока, подключив к розетке 120 В или инвертору 12 В на 24 В. Батарея Zero Breeze питается от розетки или генератора. При подключении к кемпинговому аккумулятору на 100 Ач с преобразователем 12 В в 24 В можно ожидать около 5 ч работы в режиме Rocket и 8 часов в режиме Sleep, пишет trail4runner.com.

Портативный кондиционер Zero Breeze Mark II Фото: Zero Breeze

Устройство работает как традиционный кондиционер, используя хладагент для регулирования температуры и выводя горячий воздух через воздуховод наружу.

Имеются 2 порта USB Type-A, обеспечивающие 5 В при 2 А для мобильных устройств, порт USB Type-C, поддерживающий PD (5 В, 9 В, 12 В, 20 В/45 Вт макс.) и позволяющий заряжать ноутбуки.

Технические характеристики:

Режимы работы: охлаждение, обогрев (4 уровня), спящий, осушение воздуха

Влагозащита: IPX3

Мощность: 210 Вт

Нагрузка: пиковая – 9 А, общая – 5,5 А

Уровень шума: 50 – 60 дБ

Минимальная температура: ​​16,7 °С

Автономность: 5 часов

Особенности: 2 воздуховода, LED-освещение, цифровая информационная панель

Комплектация: пульт ДУ, 2 воздуховода, съемная док-станция, адаптер питания на 24 В

Габариты: 51,8х24,5х28 см

Вес: 6,5 кг

Цена: $900 — $3200

Cybertake S2 Pro

Это хороший компромиссный вариант, если не нужна сверхмощная система охлаждения, как, например, EcoFlow Wave 3.

Портативный кондиционер и обогреватель Cybertake S2 Pro обеспечивает около 5100 БТЕ охлаждения и 6100 БТЕ обогрева, что делает его подходящим для небольших помещений, где нужно лишь немного снизить температуру, а не полностью охладить большую площадь, пишет airconditionerlab.com.

Кондиционер Cybertake S2 Pro Фото: Cybertake

Пользователь получает и охлаждение, и обогрев в одном компактном блоке, а также несколько функций, таких как осушение воздуха и экономичный режим работы, что делает его пригодным для использования круглый год. Cybertake весит около 11,6 кг и имеет прочную верхнюю ручку, поэтому его легко можно перемещать.

Как и EcoFlow, он работает на литий-железо-фосфатных (LiFePO) батареях при использовании с совместимой электростанцией, поэтому при правильном использовании аккумуляторы прослужат 10 лет, а то и более.

Характеристики:

Тип охлаждения: кондиционер и обогреватель

Мощность при охлаждении: 5100 БТЕ

Мощность при обогреве: 6100 БТЕ

Функции: осушитель, пылевой фильтр, быстрое охлаждение, обогрев, спящий режим

Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER): 14,7

Напряжение: 110 Вт

Уровень шума 40 дБ

Размеры: 10,23 x 18,62 x 14,02 дюймов

Источники питания: от розетки, портативная электростанция, автомобильный аккумулятор, автономный аккумулятор

Время работы от аккумулятора: 8 ч

Цена: $900 — $1300

Ранее мы писали о том, что мобильный кондиционер без воздуховода спасет от жары. Мобильный кондиционер без воздуховода — это удобно. Он бюджетный, не требует монтажа, увлажняет воздух. Но есть и "подводные камни", так что следует хорошенько изучить устройство перед покупкой, считает Фокус.