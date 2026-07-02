Мобильные кондиционеры на батареях охладят и без электричества: EcoFlow, Zero Breeze, Cybertake
В обзор попали следующие модели портативных аккумуляторных кондиционеров: EcoFlow Wave 2, Zero Breeze Mark II, Cybertake S2 Pro.
В связи с вводом графиков отключения света, украинцам будут полезны устройства, работающие от аккумуляторов. Переносить летнюю жару помогут портативные кондиционеры на батареях с воздуховодами для вывода горячего воздуха наружу. О таких трех моделях расскажет Фокус.
Портативный кондиционер EcoFlow Wave 2
Кондиционер с воздуховодом способен охладить помещение до 20 кв. м, понизив температуру на 5 градусов в течение получаса. Есть функция обогревателя. Устройство оснащено усовершенствованным инверторным компрессором, благодаря чему энергопотребление составляет около 500 Вт, что гарантирует до 2,3 ч работы на одном заряде. Если перейти в спящий режим, то энергопотребление удастся снизить до 200 Вт (5,8 ч), а экономный режим и вовсе предлагает 120 Вт (9,6 ч работы).
По мере необходимости к кондиционеру можно подключать дополнительный аккумулятор емкостью 1159 Вт⋅ч для еще более длительной и эффективной работы кондиционера. Также дополнительный аккумулятор имеет 2 выходных порта USB-A и USB-C для подзарядки всех ваших электронных устройств.
Технические характеристики:
- Мощность охлаждения: 5100 БТЕ / 1500 Вт
- Мощность нагрева: 6100 БТЕ / 1800 Вт
- Диапазон настройки температуры: 16–30 °C
- Площадь охлаждения: 20 кв. м
- Режимы: охлаждение, вентилятор, быстрое охлаждение, обогрев, спящий, экономичный
- Способ зарядки дополнительного аккумулятора: розетка переменного тока, портативные зарядные станции, автомобильный прикуриватель, солнечная панель
- Мощность: переменный ток 560 Вт, постоянный ток 505 Вт
- Уровень шума: 48–58 дБ
- Класс водонепроницаемости: IPX4
- Мобильное приложение / WiFi: да
- Размеры: 518х297х336 мм
- Вес: 14,5 кг
- Цена: около 80 000 грн.
Zero Breeze Mark II
Кондиционер Mark II выдает 2300 БТЕ охлаждающей мощности, используя модульный 24-вольтовый аккумуляторный блок. Это соответствует расчетному времени работы от 5 до 8 ч в зависимости от температуры окружающей среды.
Модульный 24-вольтовый аккумуляторный блок крепится непосредственно к нижней части устройства и имеет USB-порты для зарядки мобильных устройств. Mark II можно использовать без аккумуляторного блока, подключив к розетке 120 В или инвертору 12 В на 24 В. Батарея Zero Breeze питается от розетки или генератора. При подключении к кемпинговому аккумулятору на 100 Ач с преобразователем 12 В в 24 В можно ожидать около 5 ч работы в режиме Rocket и 8 часов в режиме Sleep, пишет trail4runner.com.
Устройство работает как традиционный кондиционер, используя хладагент для регулирования температуры и выводя горячий воздух через воздуховод наружу.
Имеются 2 порта USB Type-A, обеспечивающие 5 В при 2 А для мобильных устройств, порт USB Type-C, поддерживающий PD (5 В, 9 В, 12 В, 20 В/45 Вт макс.) и позволяющий заряжать ноутбуки.
Технические характеристики:
- Режимы работы: охлаждение, обогрев (4 уровня), спящий, осушение воздуха
- Влагозащита: IPX3
- Мощность: 210 Вт
- Нагрузка: пиковая – 9 А, общая – 5,5 А
- Уровень шума: 50 – 60 дБ
- Минимальная температура: 16,7 °С
- Автономность: 5 часов
- Особенности: 2 воздуховода, LED-освещение, цифровая информационная панель
- Комплектация: пульт ДУ, 2 воздуховода, съемная док-станция, адаптер питания на 24 В
- Габариты: 51,8х24,5х28 см
- Вес: 6,5 кг
- Цена: $900 — $3200
Cybertake S2 Pro
Это хороший компромиссный вариант, если не нужна сверхмощная система охлаждения, как, например, EcoFlow Wave 3.
Портативный кондиционер и обогреватель Cybertake S2 Pro обеспечивает около 5100 БТЕ охлаждения и 6100 БТЕ обогрева, что делает его подходящим для небольших помещений, где нужно лишь немного снизить температуру, а не полностью охладить большую площадь, пишет airconditionerlab.com.
Пользователь получает и охлаждение, и обогрев в одном компактном блоке, а также несколько функций, таких как осушение воздуха и экономичный режим работы, что делает его пригодным для использования круглый год. Cybertake весит около 11,6 кг и имеет прочную верхнюю ручку, поэтому его легко можно перемещать.
Как и EcoFlow, он работает на литий-железо-фосфатных (LiFePO) батареях при использовании с совместимой электростанцией, поэтому при правильном использовании аккумуляторы прослужат 10 лет, а то и более.
Характеристики:
- Тип охлаждения: кондиционер и обогреватель
- Мощность при охлаждении: 5100 БТЕ
- Мощность при обогреве: 6100 БТЕ
- Функции: осушитель, пылевой фильтр, быстрое охлаждение, обогрев, спящий режим
- Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER): 14,7
- Напряжение: 110 Вт
- Уровень шума 40 дБ
- Размеры: 10,23 x 18,62 x 14,02 дюймов
- Источники питания: от розетки, портативная электростанция, автомобильный аккумулятор, автономный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: 8 ч
- Цена: $900 — $1300
Ранее мы писали о том, что мобильный кондиционер без воздуховода спасет от жары. Мобильный кондиционер без воздуховода — это удобно. Он бюджетный, не требует монтажа, увлажняет воздух. Но есть и "подводные камни", так что следует хорошенько изучить устройство перед покупкой, считает Фокус.