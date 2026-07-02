Мобільні кондиціонери на батареях охолодять навіть без електрики: EcoFlow, Zero Breeze, Cybertake

До огляду увійшли такі моделі портативних акумуляторних кондиціонерів: EcoFlow Wave 2, Zero Breeze Mark II, Cybertake S2 Pro.

У зв’язку із запровадженням графіків відключення електроенергії українцям стануть у нагоді пристрої, що працюють від акумуляторів. Перенести літню спеку допоможуть портативні кондиціонери на батареях з повітроводами для виведення гарячого повітря назовні. Про три такі моделі розповість "Фокус".

Портативний кондиціонер EcoFlow Wave 2

Кондиціонер з повітропроводом здатний охолодити приміщення площею до 20 кв. м, знизивши температуру на 5 градусів протягом півгодини. Є функція обігрівача. Пристрій оснащений вдосконаленим інверторним компресором, завдяки чому енергоспоживання становить близько 500 Вт, що гарантує до 2,3 год роботи на одному заряді. Якщо перейти в режим сну, то енергоспоживання вдасться знизити до 200 Вт (5,8 год), а економний режим і зовсім забезпечує 120 Вт (9,6 год роботи).

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Кондиціонер EcoFlow Wave 2 у кімнаті Фото: EcoFlow

За потреби до кондиціонера можна підключити додатковий акумулятор ємністю 1159 Вт⋅год для ще більш тривалої та ефективної роботи кондиціонера. Також додатковий акумулятор має 2 вихідні порти USB-A та USB-C для підзарядки всіх ваших електронних пристроїв.

Технічні характеристики:

Потужність охолодження: 5100 БТЕ / 1500 Вт

Потужність нагрівання: 6100 БТЕ / 1800 Вт

Діапазон регулювання температури: 16–30 °C

Площа охолодження: 20 кв. м

Режими: охолодження, вентилятор, швидке охолодження, обігрів, сплячий, економічний

Спосіб заряджання додаткового акумулятора: розетка змінного струму, портативні зарядні станції, автомобільний прикурювач, сонячна панель

Потужність: змінний струм 560 Вт, постійний струм 505 Вт

Рівень шуму: 48–58 дБ

Клас водонепроникності: IPX4

Мобільний додаток / Wi-Fi: так

Розміри: 518×297×336 мм

Вага: 14,5 кг

Ціна: близько 80 000 грн.

Zero Breeze Mark II

Кондиціонер Mark II забезпечує охолоджувальну потужність 2300 БТЕ, використовуючи модульний 24-вольтовий акумуляторний блок. Це відповідає розрахунковому часу роботи від 5 до 8 годин залежно від температури навколишнього середовища.

Модульний 24-вольтовий акумуляторний блок кріпиться безпосередньо до нижньої частини пристрою та має USB-порти для заряджання мобільних пристроїв. Mark II можна використовувати без акумуляторного блоку, підключивши до розетки 120 В або інвертора 12 В на 24 В. Акумулятор Zero Breeze живиться від розетки або генератора. При підключенні до кемпінгового акумулятора на 100 А·год з перетворювачем 12 В на 24 В можна розраховувати на близько 5 годин роботи в режимі Rocket і 8 годин у режимі Sleep, пише trail4runner.com.

Портативний кондиціонер Zero Breeze Mark II Фото: Zero Breeze

Пристрій працює як звичайний кондиціонер, використовуючи холодоагент для регулювання температури та виводячи гаряче повітря назовні через повітропровід.

Є 2 порти USB Type-A, що забезпечують напругу 5 В при струмі 2 А для мобільних пристроїв, а також порт USB Type-C, який підтримує PD (5 В, 9 В, 12 В, 20 В/45 Вт макс.) і дозволяє заряджати ноутбуки.

Технічні характеристики:

Режими роботи: охолодження, обігрів (4 рівні), режим сну, осушення повітря

Захист від вологи: IPX3

Потужність: 210 Вт

Навантаження: пікове – 9 А, загальне – 5,5 А

Рівень шуму: 50 – 60 дБ

Мінімальна температура: 16,7 °С

Автономність: 5 годин

Особливості: 2 повітроводи, LED-підсвічування, цифрова інформаційна панель

Комплектація: пульт дистанційного керування, 2 повітроводи, знімна док-станція, адаптер живлення на 24 В

Габарити: 51,8 × 24,5 × 28 см

Вага: 6,5 кг

Ціна: 900–3200 доларів

Cybertake S2 Pro

Це хороший компромісний варіант, якщо не потрібна надпотужна система охолодження, як, наприклад, EcoFlow Wave 3.

Портативний кондиціонер та обігрівач Cybertake S2 Pro забезпечує близько 5100 БТЕ охолодження та 6100 БТЕ обігріву, що робить його придатним для невеликих приміщень, де потрібно лише трохи знизити температуру, а не повністю охолодити велику площу, пише airconditionerlab.com.

Кондиціонер Cybertake S2 Pro Фото: Cybertake

Користувач отримує і охолодження, і обігрів в одному компактному блоці, а також кілька функцій, таких як осушення повітря та економічний режим роботи, що робить його придатним для використання цілий рік. Cybertake важить близько 11,6 кг і має міцну верхню ручку, тому його легко можна переміщати.

Як і EcoFlow, він працює на літій-залізо-фосфатних (LiFePO) батареях у поєднанні з сумісною електростанцією, тому за умови правильного використання акумулятори прослужать 10 років, а то й більше.

Характеристики:

Тип охолодження: кондиціонер та обігрівач

Потужність при охолодженні: 5100 БТЕ

Потужність при обігріві: 6100 БТЕ

Функції: осушувач, пиловий фільтр, швидке охолодження, обігрів, режим сну

Сезонний коефіцієнт енергоефективності (SEER): 14,7

Напруга: 110 Вт

Рівень шуму: 40 дБ

Розміри: 10,23 x 18,62 x 14,02 дюймів

Джерела живлення: від розетки, портативна електростанція, автомобільний акумулятор, автономний акумулятор

Час роботи від акумулятора: 8 год

Ціна: 900–1300 доларів

Раніше ми писали про те, що мобільний кондиціонер без повітропроводу врятує від спеки. Мобільний кондиціонер без повітропроводу — це зручно. Він недорогий, не вимагає монтажу, зволожує повітря. Але є й "підводні камені", тож перед покупкою слід ретельно вивчити пристрій, вважає "Фокус".