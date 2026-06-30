Мобільний кондиціонер без повітропроводу врятує від спеки: 3 пристрої до 2500 грн (фото)

Мобільний кондиціонер без повітропроводу — це зручно. Він недорогий, не потребує монтажу, зволожує повітря. Але є й "підводні камені", тож перед покупкою варто ретельно ознайомитися з пристроєм, вважає "Фокус".

Мобільний кондиціонер без повітропроводу не потребує встановлення — не потрібно виводити трубу у вікно, через отвір у стіні чи димохід (якщо у приватному будинку є камін). Однак, окрім простоти використання та низької ціни, що є перевагами, пристрій має й низку недоліків, про які розповість "Фокус".

Кондиціонерів без повітропроводу не буває

Звучить дивно? Так, але насправді це так. А все тому, що охолодження передбачає виведення гарячого повітря з приміщення. Такий закон фізики. Пристрої, які в побуті називають "кондиціонерами без повітропроводу", на практиці — просто випарні охолоджувачі, що не мають компресора та фреону. Вони охолоджують за рахунок випаровування холодної води або льоду, що знаходяться у спеціальних резервуарах.

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Як працюють охолоджувачі: користувач наливає холодну воду або кладе лід, вмикає пристрій, а потім його вентилятор проганяє навколишнє повітря через зволожений фільтр. Вода випаровується, поглинаючи тепло, і на виході ми отримуємо прохолодний повітряний потік.

Підлоговий кондиціонер без монтажу Фото: Timberk

Переваги та недоліки повітряних охолоджувачів "на воді"

Мобільні кондиціонери даного типу не потребують монтажу та виведення гофрованого повітропроводу за межі приміщення (вікно, отвір у стіні, димохід). Вони відносно легкі, тож встановити їх або перенести в іншу кімнату зможе навіть підліток. Пристрої не тільки зволожують повітря, але й очищують його. Головна перевага — вони коштують набагато дешевше, ніж кондиціонери з повітропроводом і функцією обігрівача.

Однак у спеку такі системи не настільки ефективні, як їхні "побратими" з повітроводами — охолодити кімнату до 20–22 °C не вдасться. Пристрої забезпечують локальне охолодження — буквально в радіусі 2–3 м — і застосовуються в невеликих приміщеннях, як правило, площею не більше 10 кв. м. А ще охолоджувачі роблять повітря дуже вологим, тож можуть створити ефект "лазні", якщо будинок розташований у регіоні, який і без того має вологий клімат. Ну і вони вимагають постійного поповнення води або льоду, а також чищення фільтрів.

Мобільний кондиціонер зволожує повітря Фото: Timberk

Мобільні кондиціонери без повітропроводу: який купити в Україні

Охолоджувач Daikens KYS-30-105L

В Україні доступна модель Daikens KYS-30-105L (3800 Вт) за 2300 грн. Цей пристрій позиціонується як охолоджувач-зволожувач. Він підходить для використання в квартирі, приватному будинку, офісі. Його перевага — великий резервуар для води на 8 л, тож доливати її часто не доведеться.

Також є пульт дистанційного керування, який допомагає перемикатися між різними режимами швидкості та обдуву й рівномірно розподіляти повітряний потік. Серед переваг варто відзначити економічне енергоспоживання та тиху роботу.

Технічні характеристики Daikens KYS-30-105L:

Тип: підлоговий охолоджувач-зволожувач

Об'єм резервуара: до 8 л

Потужність: 3800 Вт

Функції: охолодження, зволоження

Керування: пульт дистанційного керування

Тип установки: підлоговий

Мобільність: є колеса

Ціна: близько 2300 грн

Мобільний кліматичний комплекс MFG+200

Пристрій рекомендується використовувати в невеликих приміщеннях. Він оснащений технологією гідроохолодження, тому не потребує виведення труби у вікно та не працює на холодоагентах, що шкодять здоров’ю та екології.

Технічні характеристики:

Тип: мобільна кліматична система

Максимальна площа приміщення: 10 кв. м

Споживана потужність: 120 Вт

Ємність бака для води: 5,5 л

Автономність на одному заправленні: до 8 годин

Регулювання швидкості: 3 рівні

Тип керування: сенсорні кнопки на корпусі, пульт дистанційного керування

Індикація: LED-екран

Додаткові функції: автоматичний рух жалюзі, безшумний режим

Матеріал: пластик

Розміри: 56 × 24 × 20 см

Вага: 2,1 кг

Джерело живлення: мережа 220 В

Ціна: близько 2200 грн.

Мобільний кондиціонер Germatic DH23-01A

Модель Germatic DH23-01A має потужність 120 Вт, сенсорні кнопки, пульт дистанційного керування, екран, колеса, резервуар для води об’ємом 5,5 л, а також два контейнери для льоду. Він дуже легкий і компактний, охолоджує та очищає повітря, оснащений тихим вентилятором, що забезпечує циркуляцію повітря до 8 годин на одному заправленні при трьох режимах швидкості.

Технічні характеристики Germatic DH23-01A:

Матеріал: пластик

Потужність: 120 Вт (від мережі 220 В)

Тип: охолоджувач

Рекомендована площа: 10 кв. м

Об'єм резервуара для води: 5,5 л

Розмір: 24 × 20 × 56 см

Вага: 2,1 кг

Ціна: близько 1800 грн

Раніше ми повідомляли про те, що не варто купувати захисну плівку для смартфона, якщо вона не має олеофобного покриття. Олеофобне — це означає "жировідштовхувальне". В ідеалі таке покриття запобігає накопиченню речовин, таких як природний шкірний жир на руках.