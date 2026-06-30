Мобильный кондиционер без воздуховода спасет от жары: 3 устройства по цене до 2500 грн (фото)
Мобильный кондиционер без воздуховода — это удобно. Он бюджетный, не требует монтажа, увлажняет воздух. Но есть и "подводные камни", так что следует хорошенько изучить устройство перед покупкой, считает Фокус.
Мобильный кондиционер без воздуховода не требует установки — не нужно выводить трубу в окно, через отверстие в стене или дымоход (если есть камин в частном доме). Однако кроме простоты использования и низкой цены, что является преимуществами, устройство имеет и ряд недостатков, о которых расскажет Фокус.
Кондиционеров без воздуховода не бывает
Звучит странно? Да, но на самом деле это так. А все потому что охлаждение предполагает вывод горячего воздуха из помещения. Таков закон физики. Устройства, которые в быту называют "кондиционерами без воздуховода", на практике — просто испарительные охладители, не имеющие компрессора и фреона. Они охлаждают за счет испарения холодной воды или льда, которые находятся в специальных резервуарах.
Как работают охладители: пользователь заливает холодную воду или кладет лед, включает устройство, а затем его вентилятор прогоняет окружающий воздух через увлажненный фильтр. Вода испаряется, поглощая тепло, и на выходе получаем прохладный воздушный поток.
Плюсы и минусы охладителей воздуха "на воде"
Мобильные кондиционеры рассматриваемого типа не требуют монтажа и вывода гофрированного воздуховода за пределы помещения (окно, отверстие в стене, дымоход). Они относительно легкие, так что установить их или перенести в другую комнату сможет даже подросток. Устройства не только увлажняют воздух, но и очищают его. Главный плюс — они стоят намного дешевле кондиционеров с воздуховодом и функцией обогревателя.
В жару, однако, такие системы не столь эффективны, как их "собратья" с воздуховодами — охладить комнату до 20-22°C не получится. Устройства обеспечивают локальный обдув — буквально в радиусе 2-3 м и применяются в небольших помещениях, как правило, максимум 10 кв. м. А еще охладители делают воздух очень влажным, так что могут достичь эффекта "бани", если дом находится в регионе и без того с влажным климатом. Ну и они требуют постоянного пополнения воды или льда, чистки фильтров.
Мобильные кондиционеры без воздуховода: какой купить в Украине
Охладитель Daikens KYS-30-105L
В Украине доступна модель Daikens KYS-30-105L (3800 Вт) за 2300 грн. Данное устройство позиционируется как охладитель-увлажнитель. Он подходит для использования в квартире, частном доме, офисе. Его преимущество — большой резервуар для воды на 8 л, так что часто доливать ее не придется.
Имеется также пульт ДУ, помогающий переключаться между разными режимами скорости и обдува и распределять воздушный поток равномерно. Из бонусов стоит отметить экономное энергопотребление, тихую работу.
Технические характеристики Daikens KYS-30-105L:
- Тип: напольный охладитель-увлажнитель
- Объем резервуара: до 8 л
- Мощность: 3800 Вт
- Функции: охлаждение, увлажнение
- Управление: пульт дистанционного управления
- Тип установки: напольный
- Мобильность: есть колеса
- Цена: около 2300 грн
Мобильный климатический комплекс MFG+200
Устройство рекомендуется использовать в небольших помещениях. Оно оснащено технологией гидроохлаждения, поэтому не требует вывода трубы в окно и не работает на хладагентах, вредящих здоровью и экологии.
Технические характеристики:
- Тип: мобильная климатическая система
- Максимальная площадь помещения: 10 кв. м
- Потребляемая мощность: 120 Вт
- Вместимость бака для воды: 5,5 л
- Автономность на одной заправке: до 8 часов
- Регулировка скорости: 3 уровня
- Тип управления: сенсорные кнопки на корпусе, пульт дистанционного управления
- Индикация: LED-экран
- Дополнительные функции: автоматическое движение жалюзи, бесшумный режим
- Материал: пластик
- Размеры: 56 × 24 × 20 см
- Вес: 2,1 кг
- Источник питания: сеть 220 В
- Цена: около 2200 грн.
Мобильный кондиционер Germatic DH23-01A
Модель Germatic DH23-01A имеет мощность 120 Вт, сенсорные кнопки, пульт ДУ, экран, колеса, резервуар для воды объемом 5,5 л, а также два контейнера для льда. Он очень легкий и компактный, охлаждает и очищает воздух, располагает тихим вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха до 8 ч на одном заполнении при трех скоростных режимах.
Технические характеристики Germatic DH23-01A:
- Материал: пластик
- Мощность: 120 Вт (от сети 220 В)
- Тип: охладитель
- Рекомендуемая площадь: 10 кв. м
- Объем резервуара для воды: 5,5л
- Размер: 24 х 20 х 56 см
- Вес: 2,1 кг
- Цена: около 1800 грн
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