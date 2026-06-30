Мобильный кондиционер без воздуховода спасет от жары: 3 устройства по цене до 2500 грн (фото)

Мобильный кондиционер без воздуховода — это удобно. Он бюджетный, не требует монтажа, увлажняет воздух. Но есть и "подводные камни", так что следует хорошенько изучить устройство перед покупкой, считает Фокус.

Мобильный кондиционер без воздуховода не требует установки — не нужно выводить трубу в окно, через отверстие в стене или дымоход (если есть камин в частном доме). Однако кроме простоты использования и низкой цены, что является преимуществами, устройство имеет и ряд недостатков, о которых расскажет Фокус.

Кондиционеров без воздуховода не бывает

Звучит странно? Да, но на самом деле это так. А все потому что охлаждение предполагает вывод горячего воздуха из помещения. Таков закон физики. Устройства, которые в быту называют "кондиционерами без воздуховода", на практике — просто испарительные охладители, не имеющие компрессора и фреона. Они охлаждают за счет испарения холодной воды или льда, которые находятся в специальных резервуарах.

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Как работают охладители: пользователь заливает холодную воду или кладет лед, включает устройство, а затем его вентилятор прогоняет окружающий воздух через увлажненный фильтр. Вода испаряется, поглощая тепло, и на выходе получаем прохладный воздушный поток.

Напольный кондиционер без монтажа Фото: Timberk

Плюсы и минусы охладителей воздуха "на воде"

Мобильные кондиционеры рассматриваемого типа не требуют монтажа и вывода гофрированного воздуховода за пределы помещения (окно, отверстие в стене, дымоход). Они относительно легкие, так что установить их или перенести в другую комнату сможет даже подросток. Устройства не только увлажняют воздух, но и очищают его. Главный плюс — они стоят намного дешевле кондиционеров с воздуховодом и функцией обогревателя.

В жару, однако, такие системы не столь эффективны, как их "собратья" с воздуховодами — охладить комнату до 20-22°C не получится. Устройства обеспечивают локальный обдув — буквально в радиусе 2-3 м и применяются в небольших помещениях, как правило, максимум 10 кв. м. А еще охладители делают воздух очень влажным, так что могут достичь эффекта "бани", если дом находится в регионе и без того с влажным климатом. Ну и они требуют постоянного пополнения воды или льда, чистки фильтров.

Мобильный кондиционер увлажняет воздух Фото: Timberk

Мобильные кондиционеры без воздуховода: какой купить в Украине

Охладитель Daikens KYS-30-105L

В Украине доступна модель Daikens KYS-30-105L (3800 Вт) за 2300 грн. Данное устройство позиционируется как охладитель-увлажнитель. Он подходит для использования в квартире, частном доме, офисе. Его преимущество — большой резервуар для воды на 8 л, так что часто доливать ее не придется.

Имеется также пульт ДУ, помогающий переключаться между разными режимами скорости и обдува и распределять воздушный поток равномерно. Из бонусов стоит отметить экономное энергопотребление, тихую работу.

Технические характеристики Daikens KYS-30-105L:

Тип: напольный охладитель-увлажнитель

Объем резервуара: до 8 л

Мощность: 3800 Вт

Функции: охлаждение, увлажнение

Управление: пульт дистанционного управления

Тип установки: напольный

Мобильность: есть колеса

Цена: около 2300 грн

Мобильный климатический комплекс MFG+200

Устройство рекомендуется использовать в небольших помещениях. Оно оснащено технологией гидроохлаждения, поэтому не требует вывода трубы в окно и не работает на хладагентах, вредящих здоровью и экологии.

Технические характеристики:

Тип: мобильная климатическая система

Максимальная площадь помещения: 10 кв. м

Потребляемая мощность: 120 Вт

Вместимость бака для воды: 5,5 л

Автономность на одной заправке: до 8 часов

Регулировка скорости: 3 уровня

Тип управления: сенсорные кнопки на корпусе, пульт дистанционного управления

Индикация: LED-экран

Дополнительные функции: автоматическое движение жалюзи, бесшумный режим

Материал: пластик

Размеры: 56 × 24 × 20 см

Вес: 2,1 кг

Источник питания: сеть 220 В

Цена: около 2200 грн.

Мобильный кондиционер Germatic DH23-01A

Модель Germatic DH23-01A имеет мощность 120 Вт, сенсорные кнопки, пульт ДУ, экран, колеса, резервуар для воды объемом 5,5 л, а также два контейнера для льда. Он очень легкий и компактный, охлаждает и очищает воздух, располагает тихим вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха до 8 ч на одном заполнении при трех скоростных режимах.

Технические характеристики Germatic DH23-01A:

Материал: пластик

Мощность: 120 Вт (от сети 220 В)

Тип: охладитель

Рекомендуемая площадь: 10 кв. м

Объем резервуара для воды: 5,5л

Размер: 24 х 20 х 56 см

Вес: 2,1 кг

Цена: около 1800 грн

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